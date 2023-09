ECK & OBERG platziert nächsten Millionen-Mezzanine-Deal

Die ECK & OBERG Gruppe platziert den nächsten Millionen-Mezzanine-Deal für ein Neubau-Immobilienprojekt in Hamburg-Harburg.

Hamburg, 06. Mai 2023

Ein starkes Fundament ist der Schlüssel zum Erfolg jedes Immobilienprojekts. Bei ECK & OBERG verstehen wir dies und unterstützen bereits in der Entwicklungsphase. Dies war auch bei unserem neuesten Projekt in Hamburg der Fall:

Die ECK & OBERG Gruppe hat erfolgreich einen Millionen-Mezzanine-Deal für ein Neubau-Immobilienprojekt in Hamburg-Harburg, in der Nähe der Technischen Universität, platziert. Das Projekt umfasst den Bau von insgesamt 21 Wohnungen in vier Gebäuden mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Millionen EURO.

Dieses Mal wurde die Mezzanine-Tranche als Private Placement in Höhe von 3 Millionen EURO als Einzelengagement mit Direktbeteiligung durch ein Family-Office strukturiert. Die Laufzeit beträgt 24 bis 36 Monate und bietet die Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um weitere 12 Monate. Die Tranche basiert auf einem partiarischen Darlehen mit nachrangiger grundbuchlicher Besicherung, begleitet von Rangrückgewähransprüchen und einer persönlichen, notariellen Bürgschaft der Gesellschafter mit einer Maximalsumme von 1 Million EURO.

ECK & OBERG erbrachte Dienstleistungen im Bereich Projekt- und Prozessmanagement in der Transaktionsanbahnung (Deal Sourcing, Due Diligence, Monitoring, Documentation), Vertragsgestaltung (Contract Drafting), Vertragsabschluss (Conclusion of Contract) sowie in der Abwicklung und Koordination der Kommunikation zwischen Kapitalnehmer und Investoren.

Mezzanine-Kapital ermöglicht es Projektentwicklern, ihr Eigenkapital zu verstärken, um eine breitere Projektpipeline zu bewältigen oder Chancen beim Ankauf neuer Projekte zu nutzen. Es ist ein Finanzierungsinstrument, das dazu dient, Lücken zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu überbrücken und die Anforderungen der Fremdkapitalgeber an eine ausreichend hohe Nachrangposition in der Kapitalstruktur eines Unternehmens oder Projekts zu erfüllen.

Dies ist insbesondere in der Immobilienprojektentwicklung von Bedeutung, da die Eigenkapitalanforderungen der Banken steigen und die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Mezzanine-Kapital weiter zunimmt, insbesondere mit Blick auf die erwartete Verschärfung der Anforderungen.

______________________________

ECK & OBERG IMMOBILIEN | Gruppe

Familienunternehmen – seit 1993

Kiel | Hamburg | Sylt

.

Immobilien – Finanzierung – Projektentwicklung – Beteiligungen – REAL ESTATE & BUSINESS Consulting

.

0431 / 908 999 – 0

Düsternbrooker Weg 75 – 24105 Kiel

info@eck-oberg.de

@eckundoberg.immobilien

www.eck-oberg.de

www.eck-oberg-immobilien.de

www.eck-oberg-projekte.de

www.eck-oberg-baufinanzierung.de

Die ECK & OBERG Immobilien Gruppe steht seit 1993 für Innovationen, Werte und persönliches Engagement. Als ein in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen sind wir Ihre Immobilien-Experten in der Region Kiel, Umgebung, Hamburg und ganz Schleswig-Holstein.

Kontakt

ECK & OBERG IMMOBILIEN | Gruppe

Christian Eck

Düsternbrooker Weg 75

24105 Kiel

04319089990



http://www.eck-oberg.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.