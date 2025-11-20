Eckdaten-Studie 2026: Ab sofort teilnehmen!

Die „Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft“ sind jährlich stattfindende Erhebungen zum deutschen Fitnessmarkt. Sie liefern umfangreiche Daten und stellen daher für die gesamte Branche einen wesentlichen Mehrwert dar!

Der DSSV e. V., Deloitte und die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) starten die diesjährige Erhebung „Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026“. Seit vielen Jahren liefern die drei Partner verlässliche und wissenschaftlich fundierte Kennzahlen zur Entwicklung des deutschen Fitnessmarktes.

Um ein umfassendes und aussagekräftiges Bild der Branche für das Jahr 2025 zu erhalten, sind alle Betreiber:innen von Fitness- und Gesundheitsanlagen in Deutschland eingeladen, sich an der aktuellen Online-Umfrage zu beteiligen.

Themen wie Marktkonsolidierung, Fachkräftesicherung, Prävention, Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz prägen die Fitness- und Gesundheitsbranche, stellen Herausforderungen, aber zugleich auch Chancen dar. Fundierte Daten sind dabei entscheidend, um den Status Quo der Branche zu erfassen.

„Die Eckdatenstudie ist das wichtigste Instrument, um die Stärke und Bedeutung unserer Branche sichtbar zu machen“, erklärt Ralf Capelan, Schatzmeister des DSSV e. V. und einer der Autoren der Studie. „Jede Teilnahme hilft, unsere gemeinsame Stimme zu stärken – gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Wer teilnimmt, gestaltet aktiv die Zukunft der Fitness- und Gesundheitsbranche mit.“

Die jährliche Erhebung wird vom DSSV e.V., Deloitte und der DHfPG als langjährige Partner gemeinsam durchgeführt. Sie garantiert eine wissenschaftlich fundierte, unabhängige und vertrauenswürdige Datenerhebung, die seit über drei Jahrzehnten Maßstäbe setzt.

Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die Beteiligung zentral. Prof. Dr. Sarah Kobel, Leitung Wissenschaft und Forschung an der DHfPG, betont: „Wissenschaft lebt von Beteiligung. Nur durch die Rückmeldungen der Betriebe können wir Entwicklungen nachvollziehen, Trends erkennen und Handlungsempfehlungen ableiten. Die Teilnahme ist somit nicht nur ein Beitrag zur Forschung, sondern auch zur Professionalisierung der gesamten Branche.“

Stefan Ludwig, Partner der Sport Business Gruppe bei Deloitte, sagt: „Als langjähriger Partner der Eckdatenstudie ist es uns ein Anliegen, die Fitness- und Gesundheitsbranche mit verlässlichen Daten zu unterstützen. Die Herausforderungen – von Digitalisierung bis Fachkräftemangel – sind vielfältig und verlangen nach klaren, faktenbasierten Antworten. Die Studie schafft dafür die nötige Transparenz und Orientierung für alle Marktakteure.“

Die Ergebnisse der Eckdatenstudie bilden Jahr für Jahr die Grundlage für strategische Entscheidungen in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Janosch Marx, Aufsichtsrat des DSSV e. V. und ebenfalls Autor der Studie, unterstreicht diesen Aspekt:

„Unsere Branche steht für Gesundheit, Lebensqualität und gesellschaftlichen Mehrwert. Die Eckdaten liefern die Basis, um diese Bedeutung mit Zahlen zu belegen – und damit die Zukunft der Fitnesswirtschaft aktiv mitzugestalten. Ich möchte alle Fitnessanlagen ermutigen, sich zu beteiligen und Verantwortung für unsere gemeinsame Entwicklung zu übernehmen.“

Seit 1989 liefern die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft wertvolle Einblicke in Mitgliederzahlen, Umsatzentwicklungen, Strukturveränderungen und Trends der Branche. Sie schaffen Transparenz und Orientierung – für Betreiber, Investoren, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.