eClypsi – biologisch reinigen durch die EZ-Water Technologie

Das Reinigungswunder „eClypsi“ sorgt ganz ohne Chemie für strahlende Sauberkeit. Auf biologische Weise verwandelt es Wasser in die energiegeladene Form des EZ-Wassers – eine kraftvolle Reinigungslösung der Zukunf

Ganz ohne Chemie: Mit seiner handlichen, elliptischen Form überzeugt das „eClypsi“ nicht nur optisch, sondern auch durch seine besonderen Eigenschaften. Als kleinstes Produkt der Firma ZARO Biotec überträgt es seine gespeicherten Energieschwingungen auf Wasser – und macht daraus ein kraftvolles, reines Reinigungsmittel, ganz ohne chemische Zusätze.

Was zunächst unglaublich klingt, bewährt sich seit 2003 in Hunderttausenden von Haushalten – zuverlässig, nachhaltig und ohne Verlust an Reinigungskraft.

EZ-WATER® ist ein eingetragenes Markenzeichen

Der Entwickler erklärt, dass die Schwingungsfrequenz dauerhaft im Kunststoff des „eClypsi“ eingebettet ist – sie kann nicht entweichen und bleibt über Jahre hinweg wirksam. Einige der ältesten Exemplare sind bereits seit über 20 Jahren im Einsatz – und funktionieren noch immer einwandfrei.

Bei ZARO Biotec ist man überzeugt von der Kraft des EZ-WATER®: Inzwischen wird das innovative Reinigungsverfahren auch bei Amazon angeboten und diversen Onlineshops täglich gekauft. Die Begeisterung ist groß, denn mit dem „eClypsi“ lässt sich EZ-WATER® im Alltag ganz einfach nutzen.

Es ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die der deutsche Erfinder Robert Zach im Jahr 2003 ins Leben rief. Doch der Weg dahin war nicht immer einfach: „Anfangs gab es viel Gegenwind, weil wissenschaftliche Beweise fehlten – Kritik war an der Tagesordnung“, erinnert sich Zach. Heute sieht das anders aus. Die Wirkung des Produkts wurde durch die wissenschaftliche Beschreibung von EZ-WATER® durch Prof. Gerald Pollack von der University of Washington in Seattle bestätigt, geprüft und ausführlich erforscht.

Die Zeit hat die Wirkungsweise bewiesen

Immer mehr Menschen erkennen: Das „eClypsi“ reinigt vollkommen chemiefrei – und das seit über 20 Jahren zuverlässig im Alltag. Von Anfang an überzeugte es viele Nutzer, mittlerweile begeistert es auch die Industrie: Wasserfilteranbieter, Poolbauer, Schwimmteich- und Golfplatzplaner sowie Hotels und Gastronomiebetriebe setzen auf die kostengünstige, biologische Technologie der EZ-WATER®-Methode.

Was einst mit „Grander-Wasser“ begann und oft belächelt wurde, wurde dank der Forschung von Prof. Dr. Gerald Pollack wissenschaftlich untermauert. Seine Definition des „Exclusion Zone Water“ (EZ-Water) brachte den Beweis für die besondere Struktur und Wirkung dieses belebten Wassers.

„Alles ist Schwingung“, erklärt Erfinder Robert Zach – und in Kombination mit Wasser entsteht eine natürliche Reinigungskraft, die ohne Schadstoffe auskommt. Unsere Zielgruppe: umweltbewusste Menschen, die verstehen, dass jeder Tropfen chemischer Reiniger unsere Wasserressourcen belastet. Mit dem „eClypsi“ bieten wir eine einfache und nachhaltige Lösung – für echte Umweltschützer im Alltag.

Zahlen und Fakten zum weltweiten Marktvolumen von Reinigungsmitteln

– Der Umsatz im Markt Wasch-, Putz- & Reinigungsmittel betrug 2023 etwa 194,90Mrd. EUR.

– Laut Prognose wird im Jahr 2026 ein Marktvolumen von 215,10Mrd. EUR erreicht; dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,34% (CAGR 2023-2026).

– Das größte Marktsegment ist das Segment Waschmittel mit einem wertmäßigen Marktvolumen von rund 101,50Mrd. EUR im Jahr 2023.

– Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl werden in diesem Markt im Jahr 2023 etwa 25,37EUR pro Kopf umgesetzt.

– Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 12,4 % des Gesamtumsatzes im Markt Wasch-, Putz- & Reinigungsmittel online erwirtschaftet.

– Mit einem prognostizierten Marktvolumen von 29.870,00Mio. EUR im Jahr 2023 wird in den USA am meisten Umsatz generiert.

Einfache Anwendung – große Wirkung

Die Nutzung des „eClypsi“ ist denkbar unkompliziert: Einfach in Spüle, Eimer mit Leitungswasser verwenden – gemeinsam mit den üblichen Haushaltshelfern wie Schwamm, Tuch, Bürste oder Mikrofasertuch. Es funktioniert auch problemlos in der Spülmaschine: Legen Sie es einfach in das Besteckfach. Wichtig ist lediglich ein kleiner Hinweis: Verwenden Sie eine minimale Menge Spülmittel oder etwas Salz – nicht zur Reinigung, sondern zur Keimreduktion, da haushaltsübliche Spülmaschinen oft keine keimtötenden Temperaturen erreichen. Auch in der Waschmaschine ist das „eClypsi“ einsetzbar und spart bis zu70% Waschmittel.

Entwickler bei ZARO Biotec forschen stetig weiter. Wasser, Licht und Natur sind zentrale Elemente ihrer Arbeit – Lebensbausteine, die wir zunehmend besser verstehen. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind faszinierend – für Umwelt, Gesundheit und ein bewussteres Leben. (Ende)

