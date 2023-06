ecoDMS präsentiert plattformunabhängige Software für effizientes Dokumenten-Management und automatisierte Workflows

ecoDMS vereinfacht das Dokumentenmanagement mit plattformunabhängiger Software, automatisierten Workflows und effizienter E-Mailarchivierung

Aachen, im Juni 2023 – Die ecoDMS GmbH bietet innovative Softwarelösungen für ein bequemes Dokumenten-Management und für die Workflow-Optimierung an. Egal ob im Büro, unterwegs oder im HomeOffice – die plattformunabhängigen Lösungen von ecoDMS machen das Dokumenten-Management zum Kinderspiel und automatisieren Prozesse schnell und einfach. Faire Preise und eine benutzerfreundliche Bedienung machen den Einsatz für jedermann möglich.

Das ecoDMS-Dokumenten-Management-System ermöglicht das Scannen, Archivieren, Klassifizieren, Verwalten und schnelle Finden aller Dokumente. Von überall aus können Nutzer auf wichtige Unterlagen wie Rechnungen, Verträge, Lieferscheine und Garantiebelege zugreifen. Die Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und intelligente Suchfunktionen, um den Arbeitsablauf zu optimieren.

Das WORKZ Add-on ist eine leistungsstarke Ergänzung für das Dokumenten-Management-System ecoDMS. Es ermöglicht die automatisierte Ausführung von wiederkehrenden Aufgaben und optimiert somit weiter die Dokumentenverwaltung. Mit dem WORKZ Add-on können Benutzer feste Abläufe definieren, Dokumente und E-Mails automatisiert importieren sowie routinemäßige Prozesse zur Kenntnisnahme und Freigabe von Dokumenten automatisieren.

Die automatische E-Mailarchivierungslösung ecoMAILZ sorgt dafür, dass die Kommunikation übersichtlich und effizient bleibt. Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden automatisch archiviert und können mühelos gefunden werden. Egal ob im Büro oder unterwegs – wichtige Nachrichten sind stets griffbereit und gleichzeitig gesetzeskonform gespeichert.

Die Kombination von Email-Archivierung mit dem Dokumenten-Management-System ermöglicht einen ganzheitlichen Überblick über alle relevanten Informationen. Über ein Plugin können die beiden Softwarelösungen ganz einfach miteinander verschmelzt werden. Damit hat man eine Benutzeroberfläche für alle Unterlagen.

Mit ecoWorkflow können beliebige Geschäftsprozesse automatisiert werden und das ohne jegliche Programmierkenntnisse. Das offene Workflow-System ermöglicht es Unternehmen, Abläufe individuell zu optimieren und Zeit sowie Kosten zu sparen. Die Workflows können individuell an die Anforderungen einer Firma angepasst werden.

Insgesamt ermöglicht die Kombination aus Dokumenten-Management-System, Workflow-Automatisierung und Email-Archivierung eine effiziente und sichere Verwaltung von Dokumenten und Informationen, was zu einer verbesserten Produktivität, Zusammenarbeit und Konformität führt. Die Systeme bieten eine sichere und revisionssichere Umgebung für die Speicherung vertraulicher Informationen. Zugriffsrechte und Verschlüsselungstechnologien gewährleisten den Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff.

Die Software ecoDMS inkl. WORKZ Add-on und auch ecoMAILZ werden auf der ecoDMS-Webseite als kostenlose Demoversionen zum unverbindlichen Testen angeboten.

Diese und weitere Informationen gibt es unter www.ecodms.de

Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software-Lösungen für Dokumenten-Management und Archivierung spezialisiert hat.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS“ hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Seit der Gründung hat sich ecoDMS zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich entwickelt und bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten und Dienstleistungen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Datensicherheit und Nachhaltigkeit. Mit ecoDMS profitieren Unternehmen jeder Größe von einer effizienten und kostengünstigen Lösung für die Verwaltung und Archivierung ihrer Dokumente.

Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert.

Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche.

Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail.

Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail.

Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte.

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.

