EcoVadis Sustainability Rating: Nextwork unter den besten 10 %

Viele Unternehmen fordern ein Nachhaltigkeits-Assessment von ihren Auftragnehmern. Damit wir unsere Auftraggeber optimal beraten können und ganz nach unserem Motto #ProofOfConcept durchlaufen auch wir regelmäßig das Assessment.

Nach unserer erfolgreichen TiSAX Rezertifizierung diesen Sommer haben wir auch das Assessment von EcoVadis erfolgreich erneuert und sind auch dieses Jahr wieder unter den besten 10 % der bewerteten Unternehmen unserer Branche.

Auf dieses Ergebnis sind wir sehr stolz, da wir aufgrund unseres Wachstums in eine größere Unternehmensgruppe bei EcoVadis aufgestiegen sind und daher höhere Anforderungen hatten als letztes Jahr.

Trotzdem haben wir wieder einige Stellen bei uns erkannt, die wir verbessern möchten und auch werden. Nicht nur um ein besseres EcoVadis Rating zu erhalten, sondern auch weil wir jedes Assessment als Anreiz sehen, uns herauszufordern und Verbesserungsbereiche zu identifizieren.

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an alle Beteiligten bei Nextwork, insbesondere an das gesamte Nachhaltigkeitsteam!

EcoVadis stellt Unternehmen ganzheitliche Ratings im Bereich Unternehmensverantwortung bereit. Dabei wird jedes Unternehmen im Hinblick auf die Themen bewertet, die für seine Größe, seinen Standort und seine Branche relevant sind.

Die Reise auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen geht bei Nextwork weiter – im nächsten Schritt mit dem Abschließen des B Impact Assessment zur Vorbereitung auf eine B Corp Zertifizierung.

Mehr Infos zum EcoVadis Rating:

https://www.nxt-sustainability.de/ecovadis/

Link Nextwork Proof Of Concept:

https://www.nextwork.de/nachhaltigkeit/

Link Nextwork TiSAX Zertifizierung:

https://www.nextwork.de/tisax/

Mehr Infos zum B Impact und der B Corp Zertifizierung:

Nextwork macht mit zertifizierbaren Management-Systemen für Informationssicherheit und Nachhaltigkeit Kreativagenturen, Mittelstandsunternehmen und Konzerne fit für ein nachhaltiges Digitalzeitalter. Antrieb für das 35-köpfige Team aus Nachhaltigkeits-, Informationssicherheits- und Datenschutzberater:innen ist immer der Glaube an das selbstbestimmte Unternehmertum: Statt sich von immer neuen Regularien einschränken zu lassen, sollten Unternehmen heute dem Motto „Own your compliance!“ und „Drive your sustainabilty“ folgen und ihre Strategien entsprechend gestalten.

