EctoCare: Eine neue Hoffnung fur Psoriasis-Betroffene

Dortmund, den 05.12.2024: Mit der medEctoin® Psoriasis Akut Creme bringt die ectocare® GmbH – eine Tochter der renommierten bitop AG – ihre erste speziell fur Psoriasis entwickeltes Produkt uber seinen Online-Shop in den Makrt. Das Produkt setzt neue Standards in der sanften, naturlichen aber vor allem hochwirksamen Behandlung von Schuppenflechte.

Psoriasis ist eine chronisch-entzundliche Hauterkrankung, die Betroffene in ihrem Alltag erheblich einschranken kann. Typische Beschwerden wie rote, schuppige Hautstellen sind oft nicht nur eine kosmetische Herausforderung – sie konnen auch das allgemeine Wohlbefinden beeintrachtigen. Die medEctoin® Psoriasis Akut Creme wurde entwickelt, um diese Beschwerden effektiv zu lindern und die Haut nachhaltig zu starken.

Wissenschaftlich fundiert und klinisch bewiesen: In Studien zeigte die medEctoin® Psoriasis Akut Creme eine Verbesserung der Schuppenflechte-Symptome um bis zu 79 %. Mit 5 % medEctoin® – einem naturlichen Molekul mit entzundungshemmender Wirkung – hilft die Creme, abgestorbene Hautzellen zu entfernen, die Hautbarriere zu stabilisieren und intensiv zu hydratisieren.

Die bitop AG erforscht seit 30 Jahren das Molekul Ectoin® und hat dessen uberragende Wirkung und Sicherheit in uber 40 Studien bewiesen. Der Wirkstoff medEctoin® wird bis heute im Stammsitz des Unternehmens in Dortmund produziert. Die uber 20 medEctoin®-basierten Medizinprodukten werden weltweit millionenfach bei chronisch entzundlichen Erkrankungen wie Allergie, Asthma, Neurodermitis, Psoriasis und trockenem Auge angewendet. Mit ectocare® werden diese Produkte nun erstmals Patienten in Deutschland zuganglich gemacht – als medizinisch wirksame, wissenschaftlich fundierte und rein naturlich wirksame Alternative.

Erleben Sie den Unterschied: Besuchen Sie unseren Online-Shop unter https://ectocare.de/ und entdecken Sie die medEctoin® Psoriasis Akut Creme – fur mehr Wohlbefinden und gesunde, strahlende Haut.

Die EctoCare GmbH befasst sich mit der Erforschung und Vermarktung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen sowie deren präklinischer und klinischer Entwicklung. Darüber hinaus erbringt die EctoCare GmbH Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung von Medizinprodukten und Arzneimitteln.

