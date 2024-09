Edelstahl-IBC: Die sichere und nachhaltige Alternative zu Kunststoff-Containern

Sicherheit im Brandfall, Langlebigkeit und Recycelbarkeit sprechen für Edelstahl

Neunkirchen, 30. September 2024. Das kritische Verhalten von Kunststoff-IBC im Brandfall stößt immer wieder Diskussionen an, zuletzt Ende August nach einem Großfeuer in Hamburg. Für einen sicheren Umgang mit Flüssigkeiten oder pastösen Stoffen rücken daher moderne Edelstahlcontainer in den Fokus. Die hohe Beständigkeit von Edelstahl-IBC gegenüber chemischen Reaktionen sowie Feuer macht sie zur geeigneten Alternative, um Menschen, Umwelt und Inhalt zu schützen. Ebenso überlegen sind Edelstahl-IBC im Vergleich zu Kunststoff, wenn es um Aspekte wie Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit geht.

Die Frage der Sicherheit von Kunststoff-Containern bei Lagerung und Transport brennbarer Flüssigkeiten wird seit geraumer Zeit intensiv diskutiert. Im Jahr 2019 kam es in einer Chemieanlage im französischen Rouen zu einem verheerenden Brand mit erheblichen Umweltschäden. Als eine der Konsequenzen sind heute in Frankreich Kunststoff-IBC größer 30 Liter für entzündbare Flüssigkeiten verboten – mit dem erklärten Ziel, Sicherheit und Umweltschutz zu stärken.

Erst Ende August 2024 sorgte ein Großbrand im Hamburger Stadtteil Billbrook bundesweit für Schlagzeilen: In einer Lagerhalle geriet eine Kunststoffschredderanlage, die Kunststoff-IBC zerkleinert, während des Betriebs in Brand. Die Feuerwehr musste das Großfeuer aus hunderten dieser Kunststoff Behälter über Stunden hinweg bekämpfen. Die Rauchwolke war über 30 Kilometer sichtbar, die Halle wurde größtenteils zerstört.

Vor dem Hintergrund des kritischen Brandverhaltens von Kunststoff-IBC und angesichts neuer Regularien stellen Edelstahl-IBC von SCHÄFER Container Systems eine überzeugende Alternative dar. Während Kunststoff unter Brandeinwirkung in kurzer Zeit schmilzt und den Inhalt unkontrolliert freisetzt, halten Edelstahl-IBC einem Feuer ohne Sprinkleranlage mindestens 30 Minuten stand. Dies haben Versuche bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bestätigt.

Im Brandfall dienen Druckentlastungsventile sowie stabile Verschlüsse dazu, Gefahren zu minimieren und höchste Sicherheit für die Lagerung und den Transport brennbarer Flüssigkeiten zu gewährleisten. Die Eignung für Gefahrgüter spiegelt sich ebenfalls in der UN-Zulassung wider, über die Edelstahl-IBC von SCHÄFER Container Systems verfügen.

Zertifizierte IBC aus Edelstahl sind dauerhaft für den Transport von Gefahrgut zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Behälter regelmäßig durch einen Sachkundigen oder eine Inspektionsstelle nach BAM GGR 002 kontrolliert werden. Zum Vergleich: Kunststoff-IBC verlieren die Zulassung für den Transport von Gefahrgütern spätestens nach fünf Jahren ab Herstellungsdatum – oder werden sogar nur als Einwegverpackung eingesetzt. Ein wesentlicher Grund für die begrenzte Nutzungszeit ist, dass Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und chemische Belastung die Kunststoffmaterialien mit der Zeit degradieren und instabil werden lassen.

Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet SCHÄFER Container Systems ein breites Sortiment an Edelstahl-IBC von Rundcontainern über Silo-Container bis zu Sonderlösungen. Die Allroundtalente erfüllen hohe Anforderungen an Chemikalienbeständigkeit sowie Feuerfestigkeit und werden beispielsweise in der Chemie- und Petrochemie, der Lebensmittelindustrie oder der Chemiedistribution verwendet. Einfache Reinigung, höchste Hygienestandards dank effizienter Sterilisation und die jahrzehntelange Mehrwegnutzung zählen zu den ökonomischen und ökologischen Vorteilen.

Rahmenlose IBC Mehrwegbehälter aus Edelstahl sind in verschiedenen Dimensionen erhältlich, unter anderem im Grundmaß einer Industriepalette. Der kubische SCHÄFER Skid BTU aus Edelstahl (Volumina 500 bis 1.000 Liter) mit internationalen Zulassungen für Land- und Seetransport erlaubt durch das Grundmaß 1.200 x 1.000 mm den direkten Austausch von Kunststoff-IBC.

Ein weiterer Vorteil: Edelstahl-IBC können aufgrund der überlegenen Materialeigenschaften bis zu 30 Jahre im Einsatz bleiben und lassen sich danach vollständig recyceln – „Metal recycles forever“. Damit sind sie nicht nur sicher und langlebig, sondern stellen ebenfalls eine nachhaltige, umwelt- und ressourcenschonende Lösung dar, die Unternehmen bei der Optimierung ihres CO2-Fußabdrucks unterstützt.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen in Deutsch, Englisch und Tschechisch zum Download bereit. https://bit.ly/IBC_PM_Brennbare-Fluessigkeiten_portal

SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen, vollständig recycelbaren Behältersystemen für Getränke (KEGs) sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

