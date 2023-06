Edelstein-Slow-Yin-Yoga mit Jane Uhlig im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Gesundheitsförderung mit Yoga-Lehrerin Jane Uhlig im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Gesundheitsförderung im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Edelstein-Slow-Yin-Yoga mit Yoga-Lehrerin Jane Uhlig

(Frankfurt am Main, 21.06.2023) Neuer einzigartiger Edelstein-Slow-Yin-Yogakurs mit Yoga-Lehrerin Jane Uhlig gegen Stress, Verspannungen und Aktivierung der Hormone für mehr Energie mit Yogi-Energy-Cocktails auf der schattigen Hotelterrasse im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte. Dazu Hoteldirektor Michael Mauersberger: „Wir freuen uns sehr, als Hotel einen Teil zur Gesundheitsförderung beizutragen. Unsere Mitarbeiter können kostenfrei mitmachen, denn je entspannter und gelassener unsere Mitarbeiter sind, desto angenehmer wirken sie auf unsere Gäste und natürlich auch im Team.“

Der Kurs findet jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:30 Uhr statt in den Monaten Juli und August statt. Die Teilnehmer können in entspannter Atmosphäre besondere Yoga-Übungen erlernen und dabei die Energie der Stadt Frankfurt für sich nutzbar machen, im Sinne von Energie-Aufbau und mehr Gelassenheit für Körper, Seele und Geist. Jeder kann dabei sein, ob Anfänger oder Fortgeschrittenen.

Slow Yin Yoga mit Edelsteinen ist eine sanfte Übungspraxis, die den Energiefluss in unserem Körper harmonisiert und so unsere Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Sie lenkt den Blick auf das Innere, beruhigt das vegetative Nervensystem und entspannt den ganzen Körper. Die Übungen werden ohne muskuläre Anspannung durchgeführt und ca. 3-5 min gehalten. Diese passiven Dehnungen haben einen positiven Effekt auf die tieferen Körperschichten und ganz besonders auf die Faszien. Sie helfen Verklebungen und Verfilzungen sanft zu lösen und das Gewebe wieder geschmeidig zu machen. So kann Yin Yoga Schmerzen reduzieren, die Beweglichkeit fördern und zudem den Energiefluss in den Meridianen harmonisieren die innerhalb dieser faszialen Strukturen verlaufen.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung: Jane.uhlig@janeuhlig.de

Weitere Informationen: Jane Uhlig 0151-11623025

Der Kurs kostet 15 Euro pro Person.

05.07. / 12.07. / 19.07 / 02.08 / 09.08. / 16.08. / 23.08. / 30.08.

Yoga-Coach Jane Uhlig ist gefragt als Yoga,- Entspannungs,- Dance,- Deep Work-Trainerin, coacht in Unternehmen und in ihrer Praxis in Maintal. Sie studierte Kommunikationspsychologie, Sozialpädagogik sowie Erziehungswissenschaften, ist lizensierte Psycho- und systemische (Familien)-Therapeutin und absolvierte die Befähigung zur Ausübung von Psychotherapie nach dem HPG. Yoga, Hypnose, Mentales & körperliches Training, Autogenes Training, Entspannungstherapie gehören seit 25 Jahren zu ihren Expertisen. Sie betreibt eine Praxis für Psychotherapie (HPG) und ist Inhaberin einer PR-Agentur, eines Verlages und eines Online Magazins. Seit mehr als 20 Jahren coacht sie in Politik und Wirtschaft und ist Autorin zahlreicher Wirtschafts-Publikationen – wie „Mut zum Handeln“ (Campus Verlag), „Das agile Unternehmen“ (Campus Verlag), „Die kleine Zukunftsfibel“ (Wily Verlag) oder „Blondinen im Management – Was wir von Frauen im Management lernen können“. Sie interviewt für Publikationen zahlreiche Vorstände und CEO“s großer Konzerne zum Thema Veränderungsfähigkeit. Als Kommunikationsexpertin ist sie in großen, mittleren und kleinen Wirtschaftsunternehmen gefragt. Zahlreiche Erfahrungen in Wirtschaft und Politik prägen ihre ganzheitlichen Coaching- und Beratungsmethoden. In Berlin arbeitete sie unter der Leitung von Altbundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog als Geschäftsführerin und Kommunikationsexpertin für den Konvent für Deutschland. Bisher gab sie 13 Hörbücher zum Thema Coaching und Selbsthypnose heraus. Besonderen Wert legt sie auf ganzheitliches Coaching. Sie ist Inhaberin des Online-Mediums Jane“s Magazin und agiert als Influencerin, in dem sie ausführlich über Ihre Yoga Retreats in der Öffentlichkeit berichtet. Zudem ist sie gefragte Moderatorin für Seminare, Galas, Podiumsdiskussionen.

