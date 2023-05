Edelsteine: Quelle unendlicher Faszination

Edelsteine sind Ausdruck für Schönheit, Wert, Respekt, Langlebigkeit und zufriedene Menschen. Im Gespräch mit Dr. Peter Riedi, Edelsteinexperte der EM Global Service AG aus Liechtenstein.

Wie wäre es, unbehandelte, natürlich gefärbte Edelsteine und Diamanten als eine Art Währung, als eine Form der Geldanlage, als Schmuck oder als alles zusammen zu verwenden? Ich wüsste nicht, warum nicht. Schließlich ist der Edelstein ein Wertspeicher, wie viele Sachwerte. Dr. Peter Riedi: „Wir versuchen die Idee zu leben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Investitionssicherheit und Freude. Freude und Glück zu vermitteln und gleichzeitig in „Reichtum“ zu investieren.“ Die meisten wohlhabenden Menschen denken bei der Planung ihres Portfolios an Börsen- und Immobilienanlagen. Das Konzept der „Edelsteine“ als Form der Vermögensaufbewahrung ist in den Hintergrund getreten. Heutzutage ist es einfach, in Edelsteine zu investieren, denn die Preise steigen, es gibt unabhängige Gutachten und die Edelsteine sind von Natur aus schön. Da sie so nah am Körper getragen werden und im Laufe des Tages so oft mit der Haut in Berührung kommen, sind Edelsteine wahrscheinlich die emotionalste Form der Wertaufbewahrung.

Eine Leidenschaft für Diamanten, Rubine, Saphire und Smaragde

Wer kennt nicht die Faszination eines weißen Diamanten. Oder das Farbenspiel: Die Farbe des roten Rubins beispielsweise wechselt von einem tiefen Karminrot bei direkter Sonneneinstrahlung zu einem feurigen Karminrot, wenn er bei Kerzenlicht betrachtet wird. Natürliche Schönheit ist wie die Art und Weise, wie ein Diamant, Saphir oder Smaragd, der ein sattes blaues oder grünes Licht reflektiert. Diese Naturwunder sind weitgehend unbekannt. In solchen Berichten wird eher erwähnt, dass bei der Genfer Auktion von Sotheby’s im Frühjahr 2015 eine der größten Rubine der Welt versteigert wurde. Ein Rekordpreis von über 30 Millionen Dollar wurde für einen 25,59 Karat schweren Diamanten bezahlt, als der Hammer schließlich fiel. Da ihre Schönheit und Seltenheit von immer mehr Menschen erkannt wird, treibt die Nachfrage die Preise in die Höhe. Schätzungen zufolge wird es im Jahr 2050 auf der Erde 10 Milliarden Menschen geben. Der steigende Lebensstandard, die verbesserten wirtschaftlichen Aussichten und der verbesserte Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung waren in den letzten Jahrzehnten wichtige Triebfedern für den Wertzuwachs.

Die Anbetung von Steinen – Wertbestimmung durch Gewicht und Eleganz

Können Sie einen Edelstein und seine Eigenschaften definieren? Der offensichtliche Grund liegt in seiner Seltenheit und der daraus resultierenden Nachfrage. Für ein seltenes und sehr begehrtes Gut kann man einen höheren Preis erwarten. Kleine, helle Steine wie Diamanten üben seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf die Menschen aus. Sie sind die beste Möglichkeit, Reichtum zu bewahren und in einem begrenzten Volumen zu konzentrieren. Ein halbes Kilo reines Gold ist etwa 27.500 Euro wert, die Rechnung ist also ganz einfach. Ein Karat Diamant wiegt 0,2 Gramm und ist 4.000 bis 6.000 Euro wert. Wenn Sie ein halbes Kilo einkarätige Diamanten (2.500 Stück) zu 5.000 Euro von höchster Qualität und bestem Schliff hätten, könnten Sie sie für etwa 12,5 Millionen Euro verkaufen.

Wissen ist gefragt – Referenzen und Beratung

Eine häufige Frage lautet: Welche Edelsteine eignen sich für langfristige Einsparungen? Zum Beispiel hochwertige Diamanten. Dr. Peter Riedi hierzu: Das sind Steine ab einem bestimmten Karatgewicht aufwärts. Auch Diamanten mit einer Größe von nur einem halben Karat und beispielsweise dem Brillantschliff. Der Verkäufer muss ausnahmslos ein internationales Zertifikat vorlegen, das die Qualität bescheinigt. Mit dieser weltweiten Zertifizierung kann der Besitzer den Edelstein mit gutem Gewissen weiterverkaufen.

Edelsteine können aufgrund ihrer Individualität und der Art und Weise, wie ihre Persönlichkeit bei unterschiedlicher Beleuchtung zum Vorschein kommt, ein breites Spektrum an Gefühlen hervorrufen. Das Licht spielt aufgrund der Einschlüsse auf unerwartete Weise. Seit unzähligen Jahren halten die Menschen Edelsteine in ihrer körperlichen Nähe, indem sie sie in Schmuckstücke einfassen.

Beratung und Wissen sind unerlässlich

Der Kunde erhält Beratung und Wissen. Zertifizierungen und andere Methoden der Echtheitsprüfung sind von grundlegender Bedeutung, um eine Investition sicherzustellen. Sie gewährleisten den Kauf, das Eigentum und den fairen Wert eines echten Edelsteins, so wie ein Grundbuchamt dies bei Immobilien tut. Der Weiterverkauf erfordert Zertifizierungen und Echtheit. Kunden mögen in der Regel Unternehmen, bei denen der persönliche Kontakt im Vordergrund steht. Dr. Riedi erklärt, dass in persönlichen Beratungsgesprächen mit jedem Kunden individuelle Bedürfnisse und Ziele, um die am besten geeignete Anlagestrategie zu ermitteln, erkundet wird. Zu den subtilen Transportoptionen gehören die Lagerung bei Dritten oder der Versand. Experten sind davon überzeugt, dass die weltweite Nachfrage nach Diamanten bis 2025 bei rund 250 Millionen Karat liegt. „Dies bedeutet einen jährlichen Nachfragezuwachs von 6,4 Prozent, während das weltweite Angebot an Steinen höchstens um 2,8 Prozent auf 175 Millionen Karat steigen dürfte“, erklärt Dr. Peter Riedi. Ein wichtiger Einflussfaktor für diese Annahme ist die Nachfrage nach Schmuck- und Anlagediamanten.

Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. Premium Diamonds bietet erstklassige, preiswerte Diamanten für Händler und Juweliere mit HRD- oder GIA-Zertifikaten.

