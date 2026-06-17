Edenred übernimmt The Mobility House Solutions

– Führender Mobilitätsdienstleister Edenred kauft 100 Prozent von The Mobility House Solutions

– Ausbau des Produkt- und Serviceportfolios im Segment Elektromobilität

– The Mobility House Solutions, eine Business Unit von The Mobility House, ist ein europaweit führender Technologie- und Lösungsanbieter für skalierbare Ladeinfrastruktur

Kleinostheim/München – Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Muttergesellschaft von UTA Edenred, hat heute die 100-prozentige Übernahme von The Mobility House Solutions bekanntgegeben. Die Vereinbarung zur Übernahme wurde von Diane Coliche, Global Chief Operating Officer Mobility bei Edenred und Heiko Bayer, Geschäftsführer von The Mobility House Solutions, unterzeichnet.

The Mobility House Solutions ist Teil der The Mobility House Group und bietet schlüsselfertige Installations- und Wartungsdienstleistungen für EV-Lösungen an. Das Unternehmen hat außerdem die fortschrittliche und proprietäre Smart-Charging- und Energiemanagementsystem ChargePilot® entwickelt. Dieses ist auf die Bedürfnisse auf B2BKunden in Deutschland und Österreich zugeschnitten und optimiert die Gesamtbetriebskosten ihrer geschäftskritischen Flotten. Das System ist sowohl für leichte Nutzfahrzeuge als auch Lkws geeignet. The Mobility House Solutions verfügt über ein Portfolio von über 5.000 Kunden, verwaltet aktuell über 2.500 Fahrzeugdepots und beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.

Von der Übernahme von The Mobility House Solutions profitiert auch UTA Edenred und baut damit seine Position als einer der europaweit führenden Mobilitätsdienstleister weiter aus. Zusätzlich zur 360°-Ladelösung UTA eCharge® mit einem Ladenetz von mehr als 1 Million öffentlicher Ladepunkte in Europa, können UTA-Kunden künftig auch auf die Expertise von The Mobility House Solutions im Bereich EV-Ladevorgänge und intelligente Ladetechnologie zurückgreifen.

„UTA Edenred steht seinen Kunden als zuverlässiger Mobilitätspartner zur Seite und unterstützt sie auch bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten. Mit einem noch umfassenderen Angebot aus Ladeinfrastruktur, schlüsselfertigen Lösungen und intelligentem Energiemanagement wollen wir unsere Position im Segment Elektromobilität durch die Akquisition von The Mobility House Solutions stärken“, sagt Pierre Jalady, General Manager Mobility EMEA bei Edenred und CEO von UTA Edenred.

„Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das The Mobility House Solutions zu einem führenden Anbieter von Lade- und Energiemanagementsystemen für Fahrzeugflotten aufgebaut hat. Dank der enormen Größe und der weitreichenden Vertriebskraft von Edenred

werden unsere Kompetenz und Technologie dieses Geschäft europaweit auf die nächste Stufe heben.“, sagt Thomas Raffeiner, CEO und Gründer von The Mobility House.

Die Übernahme umfasst auch kommerzielle Partnerschaften für die Bereitstellung von Strom, Energiemanagement-Dienstleistungen und Ladehardware durch The Mobility House Group an UTA Edenred. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Bildunterschrift: Pierre Jalady, General Manager Mobility EMEA von Edenred und CEO von UTA Edenred (v. l.), Thomas Raffeiner, Founder & CEO The Mobility House, Diane Coliche, COO Mobility von Edenred, und Heiko Bayer, Managing Director The Mobility House Solutions haben jetzt die Übernahme von The Mobility House Solutions durch Edenred bekanntgegeben.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue). Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Moritz Hänel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim

+49 6027 509-739



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Bildquelle: © UTA Edenred