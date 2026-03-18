Edge- und Physical AI im großen Maßstab: ZEDEDA präsentiert die erste Edge-Intelligence-Plattform der Branche

– Neue Lösung basiert auf der bewährten Edge-Orchestrierungsplattform von ZEDEDA, die weltweit bereits Zehntausende von Anwendungsinstanzen in den anspruchsvollsten Umgebungen verwaltet

– Unternehmen können autonome KI-Agenten für dezentrale Anwendungen entwickeln, bereitstellen, sichern und skalieren

– Bereitstellungszeiten für Edge-KI verkürzen sich von Wochen auf Minuten

München, 16.März 2026 – ZEDEDA, der Marktführer im Bereich Edge Intelligence, hat heute auf der NVIDIA GTC 2026 in San Jose (USA) seine Edge Intelligence Platform vorgestellt. Die neue Lösung gilt branchenweit als erste, mit der sich Edge-KI in großem Maßstab entwickeln, bereitstellen und absichern lässt. Die Plattform wurde für und in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen entwickelt, deren Business den Einsatz von Edge Intelligence erfordert.

Trotz weltweiter Rekordausgaben für KI, die bis 2026 voraussichtlich 2,53 Billionen US-Dollar erreichen werden, stecken die meisten Edge-KI-Projekte nach wie vor in der Pilotphase fest. Laut der aktuellen „2026 Edge AI-Umfrage“ von ZEDEDA, für die 600 Führungskräfte aus den Bereichen IT und Wirtschaft befragt wurden, haben 47 % der Unternehmen hybride Cloud-Edge-Architekturen eingeführt. Dabei nennen 41 % das Management von KI-Workloads in dezentralen Umgebungen als Herausforderung. Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die Lücke zwischen dem Training eines Modells in der Cloud und dessen zuverlässigem Betrieb in großem Maßstab in der Praxis zu schließen.

Seit fast einem Jahrzehnt konzentriert sich ZEDEDA auf dezentrale und physische Edge-Umgebungen. Mit seiner offenen, sicheren Edge-Orchestrierungsplattform verwaltet das Unternehmen mittlerweile Zehntausende von Edge-Nodes und Anwendungsinstanzen für einige der weltweit größten Unternehmen.

Die Edge Intelligence Platform basiert auf der preisgekrönten Edge-Orchestrierungsplattform von ZEDEDA. So können Unternehmen nun den gesamten Lebenszyklus von Edge-KI über eine einzige Steuerungsebene orchestrieren, das Verhalten von Agenten definieren, die Modellversionierung und die Optimierung der Inferenz verwalten sowie die dezentrale Edge-Infrastruktur administrieren. Die KI-gesteuerte Plattform von ZEDEDA ist die einzige Lösung, die darauf ausgelegt ist, den gesamten Edge-KI-Stack – von der Konzeption bis zum Betrieb – sicher und in großem Maßstab bereitzustellen.

Ergänzend zur Plattform präsentiert ZEDEDA zudem „Edge Intelligence Labs“ und „Edge Intelligence Appliances“: Die Labs kuratieren und managen vorab validierte KI-Modelle, Agenten und Blaupausen. Die Appliances sind einsatzbereite, integrierte, offene und getestete Edge-Systeme. Diese wurden in Zusammenarbeit mit führenden Partnern entwickelt, um produktionsreife Edge-KI bereitzustellen, die auf die jeweilige Kundenumgebung zugeschnitten ist.

„Wir treten in eine neue Ära ein, in der KI in der physischen Welt präsent sein muss. Jahrelang hat das „Cloud-First“-Modell einen digitalen Engpass verursacht und dazu geführt, dass physische Abläufe daran gebunden waren“, sagt Said Ouissal, CEO und Gründer von ZEDEDA. „Die Edge Intelligence Platform von ZEDEDA revolutioniert diesen Ansatz. Wir bringen intuitive, autonome Intelligenz direkt an die Edge und in die reale Welt. So beseitigen wir das letzte Hindernis für Unternehmen, den vollen Nutzen der KI dort einsetzen zu können, wo ihr Business stattfindet und wo es am wichtigsten ist. Und das alles in Echtzeit, sicher und voll skalierbar.“

Edge Inference Services

Zu den wesentlichen Merkmalen der ZEDEDA Edge Intelligence Platform zählen die Edge-Inferenz-Services. Damit können Unternehmen KI-Modelle auf unterschiedlicher Edge-Hardware bereitstellen, validieren und betreiben – und zwar mit derselben Geschwindigkeit, denselben Kontrollmechanismen und derselben Zuverlässigkeit, wie sie es aus zentralisierten Cloud-Umgebungen gewohnt sind.

Die Edge-Inferenz-Services von ZEDEDA beschleunigen die Bereitstellung von Edge-KI durch:

– … automatisierte Workflows zur Bereitstellung, die manuelles Set-Up von Infrastruktur überflüssig machen und die Abhängigkeit von spezialisierten DevOps-Ressourcen verringern.

– … echte Hardware-Benchmarks, anhand derer die Modellleistung auf Edge-Geräten (z.B. NVIDIA Jetson, Intel® Xeon™- und Core™-basierten Systeme) vor der Produktionsbereitstellung validiert werden kann. Das führt zur Optimierung von Budget und Ressourcen sowie zur Einhaltung von SLAs.

– … Governance auf Unternehmensniveau. Dazu gehören GitOps-basierte Versionskontrolle, Genehmigungsprozesse, Prüfpfade und Ein-Klick-Rollback für automatisierte, überprüfbare und zuverlässige Edge-KI-Bereitstellungen über alle Edge-Systeme hinweg

Die Basis ist Edge-KI-Ökosystems

Die Edge Intelligence Platform profitiert von den engen Partnerschaften von ZEDEDA im gesamten Ökosystem für KI und Edge-Hardware, darunter NVIDIA, Intel, Qualcomm und andere führende Anbieter von KI-Technologie.

„Qualcomm definiert die Edge mit leistungsstarker, geräteintegrierter KI neu, doch Hardware ist nur ein Teil dessen, was für die Skalierung intelligenter Systeme erforderlich ist“, so Dev Singh, Vice President of Business Development bei Qualcomm Technologies, Inc. „Die ZEDEDA Edge Intelligent Platform ist ein wichtiger Schritt, um Hindernisse bei der groß angelegten Bereitstellung und Absicherung von Edge-KI zu beseitigen. Sie setzt damit neue Maßstäbe für unternehmensgerechte Lösungen.“

„Die Skalierung von Edge-KI erfordert sowohl leistungsstarke Hardware als auch ein vertrauenswürdiges Ökosystem“, sagt John Healy, Vice President der Client Computing Group und General Manager der Industrial and Robotics Division bei Intel. „Intel liefert branchenführende Prozessoren und hat durch unser Programm für verifizierte Intel Edge AI-Systeme ein robustes Partnernetzwerk aufgebaut. Unsere Zusammenarbeit mit ZEDEDA – deren Edge Intelligence Platform auf Intel-Plattformen läuft – ist ein Beispiel dafür, wie wir das qualifizierte, offene Ökosystem schaffen, das Entwickler benötigen, um Intel-optimierte Edge-Anwendungen sicher und schnell bereitzustellen.“

Verfügbarkeit

Die Edge Intelligence Platform von ZEDEDA ist ab sofort als Beta-Version für ausgewählte Kunden verfügbar. Im Rahmen der NVIDIA GTC 2026 präsentiert ZEDEDA die Plattform am Stand 4037. Weitere Informationen finden unter ZEDEDA.com.

FAQs:

Wie überträgt man ein KI-Modell von der Entwicklung in der Cloud-Entwicklung in die Produktion in der Edge?

Die Übertragung von KI von der Cloud-Entwicklung in die Produktion an dezentralen Edge-Anwendungen erfordert die Überbrückung von Lücken in den Bereichen KI-Inferenz-Infrastruktur, Hardware-Optimierung und betriebliche Governance. Die ZEDEDA Edge Intelligence Platform automatisiert diesen Prozess durch Bereitstellungs-Workflows, automatische Auswahl der Inferenz-Engine, hardwarespezifische Modelloptimierung sowie Governance über Freigabe-Workflows und Prüfpfade. Unternehmen, die die Plattform nutzen, konnten Bereitstellungszeiten über Tausende von dezentralen Standorten hinweg von Wochen auf Minuten verkürzen.

Wie kann man die Leistung von KI-Modellen auf Edge-Hardware überprüfen, bevor man diese in der Produktion einsetzt?

Edge-KI-Projekte geraten oft ins Stocken, weil Modelle, die in der Cloud getestet wurden, auf Edge-Geräten, die begrenzte Ressourcen haben, eine andere Leistung zeigen. Die ZEDEDA Edge Intelligence Platform umfasst echte Hardware-Benchmarks, mit denen Teams Modelle vor der Produktionsbereitstellung auf physischen Edge-Geräten wie NVIDIA Jetson- und Intel-basierten Systemen testen und die verschiedenen Versionen anhand detaillierter Kennzahlen zu Latenz, Durchsatz und Ressourcenauslastung direkt miteinander vergleichen können.

Welche Branchen profitieren von Edge Intelligence?

Um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, benötigen dezentralisierte Unternehmen Edge Intelligence, um sichere, skalierbare und autonome Abläufe überall dort zu ermöglichen, wo geschäftliche Aktivitäten stattfinden. In der Fertigung bedeutet dies Produktionsoptimierung in Echtzeit, automatisierte Qualitätskontrolle, vorausschauende Wartung und erhöhte Arbeitssicherheit. Im Einzelhandel ermöglicht sie Diebstahlprävention, intelligente Bestandsverfolgung, personalisierte Einkaufserlebnisse und dynamisches Queue-Management. Im Energiesektor unterstützt Edge Intelligence die Fernüberwachung von Anlagen, Umwelt- und Sicherheitsvorkehrungen sowie deren Betriebsoptimierung in Echtzeit. Und im Transport- und Logistikbereich treibt sie die Überwachung von Kühlgut, Lagerrobotik und automatisierte Inspektionen voran und gewährleistet so Effizienz, Sicherheit und Kontinuität in großem Maßstab.

Über ZEDEDA

ZEDEDA macht Edge Computing einfach, offen und intrinsisch sicher – und erweitert damit das Cloud-Erlebnis bis in den Edge-Bereich. ZEDEDA reduziert Kosten für Management & Orchestrierung verteilter Edge-Infrastruktur, verbessert Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. ZEDEDA bietet sofortige Wertschöpfung, verwaltet zehntausende Nodes und wird von namhaften Investoren mit Teams in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Indien und Abu Dhabi (VAE) unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ZEDEDA.com

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