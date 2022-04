EFECT® reduziert CO2 Belastung und sorgt für Energieeinsparungen von bis zu 25 %.

Der Halterner Energiedienstleister TEBO GmbH bietet seit kurzem mit EFECT® eine exklusive Mehrwertdienstleistung an, die es Unternehmen ermöglicht, ihre CO2 Belastung zu reduzieren und nachhaltig bis zu 25 % ihrer Energiekosten einzusparen.

Über speziell entwickelte Tools spürt EFECT® Schwachstellen des Energiemanagements und ineffiziente Energieflüsse auf.

EFECT® schafft so die Grundlage für eine dauerhafte und nachhaltige Reduzierung der Energieverbrauchskosten. Dies wird durch den Einbau von geeigneten Effizienz-, Sanierungs- oder Modernisierungsmassnahmen und flankierende Dienstleistungen ermöglicht.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer spürbaren Energieoptimierung ist u.a., dass die Energiedaten kontinuierlich und dauerhaft in einem kleinen Zeitraster aufgezeichnet werden.

Zusätzliche Investitionen fallen in der Regel nicht an da sich die Massnahmen über die Kostenreduzierung selbst finanzieren.

Für wen ist EFECT® sinnvoll? Grundsätzlich ist EFECT® sinnvoll für Unternehmen, die Eigentümer oder Nutzer von Gebäuden und/oder Infrastrukturen sind. In Frage kommen Unternehmen aus der Privatwirtschaft, der Industrie und aus dem öffentlichen Sektor.

EFECT® ist für alle Energieträger einsetzbar – egal ob man Strom, Gas, Fernwärme, Öl oder Wasser für die Erzeugung von Wärme, Kälte, Licht sowie für Druckluft oder das Antreiben von Maschinen nutzt.

Die Beratung, Analysen und konzeptionelle Umsetzungen notwendiger Optimierungs-Maßnahmen erfolgt als Ingenieur-Dienstleistung, immer in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der TEBO GmbH.

Je nach individuellen Kundenbedürfnissen wird EFECT® in verschiedenen Dienstleistungen-Paketen angeboten. Ein unverbindliches Erstgespräch ist grundsätzlich immer kostenlos.

Im Standard-Paket ist eine fundierte Analyse sowie Optimierungskonzept mit Handlungsempfehlungen enthalten.

Das Komfort-Paket enthält neben dem Standard-Paket die Option, die Umsetzung notwendiger Effizienz-, Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen zu begleiten.

Das Premium-Paket besteht aus dem Komfort-Paket und umfasst darüberhinaus die kontinuierliche Betreuung inklusive Erfassung und Aufbereitung von Energiedaten in der Funktion als Messstellenbetrieb.

Laut Bernd Bose, geschäftsführender Gesellschafter der TEBO GmbH, amortisieren sich die Kosten für den Einsatz von EFECT® aufgrund der Einsparungen schon im 1. Jahr. Es lohnt sich also auf jeden Fall, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Die Kontaktdaten findet man unter www.tebogmbh.de

TEBO entwickelt und realisiert für die Industrie und Handel, für klein- und mittelständische Unternehmen sowie für Energieversorger individuelle Energielösungen. Gleichzeitig zählt die gesetzeskonforme Messung diverser Energiearten zum Leistungsportfolio.

Seit der Gründung in 2002 folgt die TEBO konsequent dem Anspruch, Kunden optimal zu unterstützen wenn es darum geht, Energieflüsse transparent zu machen, Energie effizienter einzusetzen und mit vorhandenen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen.

Firmenkontakt

Technisches Energiemanagment Bose GmbH

Bernd Bose

An der Ziegelei 32

45721 Haltern am See

+49 2364 504 464 11

+49 2364 504 464 20

bernd.bose@tebogmbh.de

http://www.tebogmbh.de

Pressekontakt

engelconsult

Hans-Michael Engel

Am Ruhrstein 15

45133 Essen

+49 201 455 415 1

info@engel-consult.de

http://www.engel-consult.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.