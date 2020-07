Efecte erreicht als erster Anbieter die ITIL4-Zertifizierung für alle ITSM-Prozesse

– Efecte Service Management erleichtert Bereitstellung, Nutzung und Verwaltung von IT-Services

– ITIL4-Zertifizierung von SERVIEW für alle 19 ITSM-Praktiken und zugehörigen Prozesse

– Schnellere und agilere Serviceprozesse sorgen für höhere Kundenzufriedenheit

Efecte, europäischer Spezialist für Cloud-basiertes Service Management, hat für seine ITSM-Lösung erneut die Auszeichnung “Serview CERTIFIEDTOOL” erhalten. Das Unternehmen ist damit der erste Anbieter, der eine unabhängige ITIL4-Zertifizierung für alle 19 ITSM-Praktiken und alle zugehörigen Prozesse erhält. Die neueste Version 4 des Best-Practice-Frameworks orientiert sich stärker denn je am Kundennutzen, beschleunigt die Implementierung von Serviceprozessen und erleichtert deren kontinuierliche Verbesserung. 2019 wurde Efecte ebenfalls für 12 Prozesse im Bereich HR Management zertifiziert.

Mit dem IT Service Management von Efecte werden Organisationen in die Lage versetzt, IT-typische Aufgaben schneller und effizienter erledigen, die Servicequalität zu steigern und alle Prozesse deutlich agiler zu managen. Durch die Automatisierung von Standardabläufen können sie Service Requests und Support-Tickets schneller bearbeiten, die Anwenderzufriedenheit steigern sowie die Mitarbeiter des Service Desk von wiederkehrenden Routineaufgaben entlasten.

“Mit unserer modularen Cloud-Lösung können Organisationen ihre Serviceprozesse über eine zentrale Plattform managen und sie auch für Geschäftsprozesse außerhalb ihrer Kern-IT einsetzen”, sagt Peter Schneider, Chief Product Officer von Efecte. “Durch die erfolgreiche ITIL4-Zertifizierung können Kunden und Interessenten sicher sein, dass wir die Best Practices in unserem ITSM-Modul konsequent umsetzen und ihnen so zu besseren Geschäftsprozessen, mehr Agilität und höherer Kundenzufriedenheit verhelfen können.”

Die 19 ITSM-Praktiken im Überblick

– Monitoring & Event Management

– Incident Management

– Service Request Management

– Problem Management

– Service Catalogue Management

– Service Level Management

– Capacity & Performance Management

– Availability Management

– Service Continuity Management

– Information Security Management

– Change Enablement

– Relationship Management

– Deployment Management

– Release Management

– Knowledge Management

– Service Financial Management

– Measurement & Reporting Management

– Service Configuration Management

– Supplier Management

Über SERVIEW

SERVIEW ist eine unabhängige Managementberatung, die sich auf die Optimierung von Service-Organisationen auf Basis von global anerkannten Best Management Practices spezialisiert hat. Mit dem kostenlosen Gütesiegel SERVIEW CERTIFIEDTOOL macht Serview Lösungen vergleichbar und unterstützt Organisationen bei der Auswahl der passenden Software. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen sich Hersteller bewerben, Anforderungen aus 600 Assessment-Kriterien erfüllen und in einer Live-Demonstration überzeugen. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.serview.de/serview-certifiedtool

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

Bildquelle: Efecte