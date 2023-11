Effektive Mikroorganismen im Rahmen einer nachhaltigen und regenerativen Landwirtschaft stark gefragt

Gülleaufbereitung, Verbesserung der Bodenqualität, Stallhygiene und Nutztierfütterung, die Nachfrage nach Produkten zur regenerativen und ganzheitlichen Landwirtschaft steigt kontinuierlich.

Meckenheim, den 02.11.2023 „Die Landwirte und Landwirtinnen werden immer aufgeklärter. Regenerative und nachhaltige Landwirtschaft sind für viele inzwischen mehr als nur ein Begriff. In den letzten Monaten verspüren wir ein deutlich gestiegenes Interesse an den Einsatzfeldern und der Wirkweise unserer Produkte“, erläutert Lena Schlößer, Agrarreferentin im Vertrieb der EMIKO, das hohe Anfrageaufkommen im Bereich Agrar der EMIKO. Einen Grund sieht Schlößer im Markt selbst, der immer größer wird, weil das Interesse der Landwirte unabhängig von gesetzlichen Vorgaben an regenerativer Landwirtschaft deutlich steigt.

Weitere Gründe sehen die Verantwortlichen in Meckenheim in den gesetzlichen Vorgaben, die ein gezieltes Handeln der Landwirte erfordern. „Nicht zuletzt denke ich, dass auch unsere Aufklärungskampagnen in den letzten Monaten zu unterschiedlichen Themenfeldern der Landwirtschaft dazu beigetragen haben, dass die Zahl der Anfragen über alle landwirtschaftlichen Produkte der EMIKO stetig gestiegen sind“, macht Schlößer deutlich.

„Die zahlreichen Beratungsgespräche auf den Messen, vor Ort bei den Betrieben selbst und auch am Telefon helfen, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist die Basis einer guten Zusammenarbeit. Die Arbeit mit Effektiven Mikroorganismen ist kein Sprint, auch wenn man häufig schnell Effekte sehen kann. Um diese richtig zu erkennen und zu deuten, bedarf es häufig noch der aktiven Schulung. Ob man als landwirtschaftlicher Betrieb das Risiko eingeht und die Bewirtschaftung umstellt, hängt u.a. vom Vertrauen in den Händler ab“, erläutert Schlößer. Viele wissen auch, dass Produkte auf Basis Effektiver Mikroorganismen nicht in jedem Umfeld gleich wirken. Individuelle Beratungsgespräche sind unabdingbar, um dies herauszuarbeiten. Gerade für Betriebe, die bislang noch nicht oder nur vereinzelt mit Effektiven Mikroorganismen gearbeitet haben, ist es wichtig, sich grundlegend zu informieren, weiß man in Meckenheim. Denn es sind viele Informationen zu diesem Thema im Umlauf, die oftmals verwirren.

Die Landwirte suchen aktiv nach Produkten, die ganzheitlich und regenerativ ausgelegt sind, um mit den sich ändernden Klimabedingungen besser zurechtzukommen. „Unser ganzheitlicher Ansatz, rund um den Betriebskreislauf zu beraten, trägt Früchte“, schließt die Agrarexpertin mit Blick auf die Anzahl der Beratungsgespräche und den Umsatz stolz.

EMIKO ist einer der führenden Anbieter von Produkten auf Basis Effektiver Mikroorganismen in Deutschland, Österreich und Italien. EMIKO steht für das Original und bietet mit seinen Produkten ökologische Lösungen im Bereich Agrar. Nachhaltige und umweltbewusste Landwirtschaft ist das Ziel des Biotechnologieherstellers. Effektive Mikroorganismen bilden die Basis der Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM – Effektive Mikroorganismen – erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

