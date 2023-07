Effektive Personalbeschaffung

Optimieren Sie Ihre Logistikprozesse durch professionelle Personalsuche

Hamburg im Juli 2023 – Pesbe GmbH revolutioniert die Personalbeschaffung für Logistikunternehmen. Mit einem innovativen System, welches die Vorteile der sozialen Medien und gezieltes Targeting nutzt, werden potenzielle Kandidaten direkt angesprochen. Durch eine intelligente Analyse von Daten werden passende Profile identifiziert und angesprochen. Dadurch sparen Unternehmen nicht nur Zeit bei der Suche nach qualifizierten LKW-Fahrern, sondern auch Kosten für teure Stellenanzeigen oder Recruitingunternehmen. Hier mehr über das innovative System von der Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Das Online-Formular, welches alle notwendigen Informationen abfragt, erleichtert Bewerbern die Bewerbung. Unternehmen minimieren das Risiko, unqualifizierte Bewerbungen zu erhalten, und erhalten eine höhere Qualität an Bewerbungen. Pesbe GmbH bietet zudem einen persönlichen Ansprechpartner für jedes Unternehmen an, der den gesamten Prozess begleitet und unterstützt. So kann jeder Schritt individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Mit diesem innovativen System können Logistikunternehmen ihre Personalbeschaffung effektiver gestalten und somit ihre Logistikprozesse optimieren. Hier mehr über das innovative System von der Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Durch direkte Ansprache werden hochqualifizierte Bewerber gefunden, die bisher noch nicht aktiv gesucht haben. Innerhalb von 48 Stunden erhalten die Kunden die Bewerbungen von LKW-Fahrern und zahlen nur pro tatsächlich qualifizierter Bewerbung. Das innovative Konzept ermöglicht es ihnen, Zeit und Geld zu sparen, indem um den gesamten Bewerbungsprozess gekümmert wird: von der gezielten Ansprache potenzieller Kandidaten bis hin zur Vorauswahl geeigneter Bewerber. Dabei wird großen Wert auf eine transparente Kommunikation sowie einen persönlichen Kontakt zu den Kunden gelegt.

Dank einer genialen Technologie hat die Firma jetzt die Möglichkeit, maßgeschneiderte Stellenangebote an potenzielle Bewerber zu verschicken, die perfekt zum Jobprofil passen. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch ziemlich beeindruckend, denn so können die Kunden die besten Kandidaten für ihre Stellen finden. Die Pesbe GmbH ist eine wahrer Meister darin, ihren Kunden zu helfen, ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu bringen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Superstar-Mitarbeiter für dein Unternehmen sind, dann ist eine Zusammenarbeit mit der Pesbe GmbH die absolute Wunderwaffe, um den perfekten Kandidaten zu finden!

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 35 67 49 16



https://lkw-fahrer-finden.de

