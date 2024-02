Effektives Personalrecruiting mit Pesbe GmbH

Zufriedenheit und Erfolgsgeschichten

Hamburg im Februar 2024 – Die Pesbe GmbH hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Personalrecruiting für Transportunternehmen. Basierend auf den positiven Rückmeldungen der Kunden zeigt sich, dass sie mit den Ergebnissen äußerst zufrieden sind. Die gute und nette Betreuung durch das Team von LKW-Fahrer-finden.de wird besonders positiv hervorgehoben. Auch die Gründer des Unternehmens, allen voran Tobias Stancke, werden von den Kunden gelobt. Als langjährige Experten in der Transportbranche kennen sie die spezifischen Herausforderungen des Gewerbes und haben ein passendes Recruiting-Konzept entwickelt. Kunden schätzen die Erfahrung und Expertise von Pesbe GmbH und vertrauen darauf, dass sie die besten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden. Hier mehr über das innovative System von Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Kunden von Pesbe GmbH sind mit der Qualität der Dienstleistungen äußerst zufrieden. Das Unternehmen wird als zuverlässiger Partner gelobt, der schnelle und effektive Lösungen bietet. Die Pesbe GmbH ist fest davon überzeugt, dass ihr innovatives Personalrecruiting-System einen großen Vorteil für ihre Kunden darstellt und freut sich darauf, auch in Zukunft weitere innovative Lösungen anzubieten, um das Transportsystem zu optimieren.

Kunden loben die schnelle Rückmeldung bei Fragen und schätzen die Fachkenntnisse des Teams. Aufgrund der professionellen Vorauswahl und Prüfung der Bewerber konnten die Kunden aus einer Vorauswahl von 10 Fahrern schließlich 4 qualifizierte LKW-Fahrer einstellen. Dies unterstreicht die Effektivität und Qualität der Dienstleistung von Pesbe GmbH. Ein konkretes Beispiel ist das Unternehmen Ancotrans GmbH, ein dänisches Unternehmen, das europaweit Containertransporte durchführt. Aufgrund eines starken Auftragszuwachses in ihrer Niederlassung in Hamburg suchten sie 18 LKW-Fahrer für den Fernverkehr. Innerhalb einer Woche hat LKW-Fahrer-finden.de 46 qualifizierte Bewerber vorgestellt, von denen Ancotrans GmbH innerhalb von vier Wochen die besten 18 einstellen konnte. Thomas Pernak, Verkehrsleiter bei Ancotrans GmbH, betont die mehr als zufriedenstellende Dienstleistung von Pesbe GmbH und lobt die fair kalkulierten Kosten.

Insgesamt bestätigen die Kundenbewertungen die Erfahrung und Professionalität von Pesbe GmbH im Bereich des Personalrecruitings für die Transportbranche. Die Erfolgsgeschichten belegen die Wirksamkeit des Systems und zeigen, dass Pesbe GmbH in der Lage ist, Transportunternehmen qualifizierte Fahrer zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen zu diesen nützlichen Angeboten von Pesbe GmbH finden Sie auf der Internetseite: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.