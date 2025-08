Effiziente IT für das Handwerk

Wie kleine Betriebe ohne eigene IT-Abteilung sicher und digital arbeiten können

In vielen Handwerksbetrieben fehlt es an einer eigenen IT-Abteilung. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Datensicherheit, Erreichbarkeit und digitale Kommunikation rasant – auch im Handwerk. Hier setzt der professionelle IT-Service von InnovaCOM aus Wuppertal an: Er bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen effiziente, datenschutzkonforme und bezahlbare IT-Lösungen – individuell und zuverlässig.

Spezialisierte IT-Lösungen für das Handwerk

Ob Tischlerei, Elektrobetrieb oder Installateur – Handwerksunternehmen arbeiten heute oft mit digitaler Auftragsabwicklung, mobilen Geräten, cloudbasierten Tools oder Online-Kommunikation. Doch viele Betriebe kämpfen mit veralteter Technik, fehlender IT-Sicherheit oder Notlösungen bei Ausfällen. InnovaCOM bietet hier professionelle Unterstützung: vom schnellen Helpdesk über Fernwartung bis hin zum komplett betreuten IT-Arbeitsplatz.

„Gerade Handwerksbetriebe profitieren von unseren Managed Services, weil sie sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – und wir uns um den reibungslosen IT-Betrieb kümmern“, erklärt Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dirk Engelhardt.

Datenschutz und IT-Sicherheit ohne Fachchinesisch

Die Einhaltung der DSGVO, Schutz vor Datenverlust und Absicherung gegen Cyberangriffe sind auch im Handwerk Pflicht. Doch das nötige Know-how fehlt oft – und IT-Fachkräfte sind rar. Mit dem IT-Sicherheitskonzept von InnovaCOM erhalten Betriebe unter anderem:

-regelmäßige Software-Updates & Patch-Management

-Firewall & Virenschutzlösungen

-E-Mail-Security, Spamfilter & Archivierung (GoBD-konform)

-Backup-Services mit automatischer Wiederherstellung

-Überwachung der IT-Systeme im Hintergrund (24/7 Monitoring)

Dabei spricht InnovaCOM die Sprache des Mittelstands: praxisnah, verständlich und lösungsorientiert.

Als IT-Systemhaus mit über 25 Jahren Erfahrung kennt InnovaCOM die Bedürfnisse von KMU und Handwerk in der Region NRW genau. Mit einem festen Ansprechpartner, einem strukturierten 4-Phasen-Onboarding (Analyse, Konfiguration, Inbetriebnahme, regelmäßige Wartung) und transparenten Kostenstrukturen bietet InnovaCOM einen echten Mehrwert.

Eine stabile, rechtssichere und funktionierende IT ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Professionelle IT-Dienstleister wie InnovaCOM bieten Handwerksbetrieben eine clevere Alternative zur eigenen IT-Abteilung – ohne hohe Investitionen, aber mit voller Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

InnovaCOM ist Ihr regionales IT-Systemhaus aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Seit 1996 unterstützen wir kleine und mittelständische Unternehmen mit professionellen Lösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Security, Managed Services, IT-Consulting sowie Telekommunikation – beispielsweise mit VoIP- und Cloud-Telefonie-Systemen.

Unser engagiertes Team entwickelt ganzheitliche IT-Gesamtkonzepte: von der Analyse und Planung über die Betreuung im 1st-, 2nd- und 3rd-Level-Support bis hin zu regelmäßigen Quartals-Jour-Fixes.

Durch proaktives Monitoring, zuverlässige Backup-Lösungen, E-Mail-Archivierung und moderne Arbeitsplatz-as-a-Service-Angebote sorgen wir für effiziente und störungsfreie Arbeitsprozesse. Zahlreiche zufriedene Kunden aus dem Bergischen Land und der umliegenden Region verlassen sich auf unsere innovativen Services, um ihre interne IT-Abteilung gezielt zu entlasten – lokal vor Ort oder per Remote-Zugriff.

