Effiziente IT-Sicherheit für Behörden: HiScout auf der PITS 2025

IT-Sicherheit für die öffentliche Verwaltung im Fokus

Berlin, 15. Mai 2025 – HiScout, Spezialist für integrierter GRC-Softwarelösungen, ist auf der diesjährigen Public-IT-Security (PITS) vom 3. bis 4. Juni in Berlin vertreten. Die etablierte Fachveranstaltung bringt Entscheider aus Behörden, Ministerien und öffentlichen Einrichtungen mit Lösungsanbietern zusammen, um zentrale Herausforderungen rund um Informationssicherheit, Datenschutz und Compliance zu diskutieren. An Stand 19 präsentiert HiScout seine praxisbewährte Lösung für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung (ZeDIS), mit der Behörden die Anforderungen an IT-Sicherheit systematisch umsetzen, dokumentieren und weiterentwickeln können.

Die modulare HiScout GRC Suite unterstützt Behörden und andere öffentliche Einrichtungen gezielt dabei, den IT-Grundschutz strukturiert abzubilden, Prozesse effizient zu steuern und rechtliche Vorgaben wie DSGVO, NIS-2 oder Anforderungen behördlicher Compliance-Vorgaben sicher einzuhalten.

„ZeDIS schafft Transparenz und entlasten durch automatisierte Prozesse – genau das brauchen viele Behörden in der täglichen Praxis“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development. „Auf der PITS freuen wir uns auf Gespräche mit Fachverantwortlichen, die ihre IT-Sicherheit strategisch und zukunftsfähig aufstellen möchten.“

Digitale Resilienz für Behörden und Kommunen

Mit der HiScout GRC Suite erhalten IT-Verantwortliche leistungsstarke Tools, die dabei helfen, gesetzliche Vorgaben wie den IT-Grundschutz, Informationssicherheit oder die DSGVO effektiv umzusetzen. Die Plattform bildet nicht nur Sicherheitsprozesse strukturiert ab, sondern ermöglicht auch ein zentrales, rollenbasiertes Management aller Compliance-Anforderungen.

Besucher erfahren am Stand 19, wie sie ihre Informationssicherheit mit HiScout / ZeDIS zukunftssicher gestalten können.

Weitere Informationen zum Event finden Sie unter: https://www.public-it-security.de/

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM und HiScout BCM und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com/

