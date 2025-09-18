Effiziente Lösung für die Sanierung von Bestandsdächern

alwitra EVALON® VSK

EVALON® VSK von alwitra ist eine effiziente, nachhaltige und praxisnahe Dach- und Dichtungsbahn zur Sanierung bestehender Dächer, auch bei Bitumen oder PVC-P. Die Kombination aus bewährter Qualität und innovativer Selbstklebetechnologie macht EVALON® VSK zur idealen Wahl für effiziente und kostenbewusste Dachsanierungen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Effiziente Dachsanierung: Direkte Verklebung auch auf bestehenden Bitumen-, sowie geprüften PVC-weich-Dachabdichtungen[1] sowie anderen Untergründen.

Kostenersparnis: Kann aufwendige Komplettsanierung dank Erhalt von Altabdichtung und Dämmung ersparen[2]; Reduktion von Entsorgungskosten.

PV-Integration: Optimale Basis für die Installation von Photovoltaikanlagen mit der EVATEC® Solar Montageschiene.

Schnelle Verlegung: Selbstklebeschicht sorgt für saubere, brandsichere und zeitsparende Fixierung – ganz ohne offene Flamme.

Nachhaltigkeit: Bitumen- und lösemittelfrei, hellgraue oder weiße Oberfläche reflektiert Wärmestrahlen und reduziert so die Gebäudeaufheizung.

Moderne Technologie für nachhaltige Dächer – auch mit PV

EVALON® VSK vereint die bewährten Eigenschaften der EVALON®-Dachbahnen mit einer bitumen- und lösemittelfreien Selbstklebeschicht. Diese ermöglicht eine vollflächige Verklebung auf vielen Untergründen und Abdichtungen. EVALON VSK ist zudem die ideale Grundlage für die Installation von PV-Anlagen. In Kombination mit der alwitra-Montageschiene EVATEC® Solar wird eine ballastfreie Befestigung von Solarmodulen sichergestellt. Dank EVALON®-Formteil kann die Montageschiene einfach in die Flächenabdichtung integriert werden. Abhebende und schiebende Kräfte werden durch mechanische Verankerung in der Tragschicht zuverlässig abgeleitet.

Einfache und sichere Verarbeitung

Die Bahn eignet sich für eine Vielzahl von Untergründen, wie bestehende Bitumenbahnen, PVC-weich Dachbahnen, EVALON®-Abdichtungen, Beton und Metall oder Holzwerkstoffe. Die Selbstklebeschicht beschleunigt die Verlegung und bietet eine brandsichere Alternative zur klassischen Verlegung mit offener Flamme. Der integrierte Schweißrand ermöglicht eine normgerechte Verbindung der Bahnen durch Heißluft- oder Quellschweißverfahren.

Für jedes Projekt die richtige Lösung

EVALON® VSK ist in den Farben hellgrau, schiefergrau und auf Anfrage auch in weiß erhältlich. Die Bahn ist selbst für stark geneigte Dachflächen wie Tonnen- oder Sheddächer geeignet. Ergänzt wird das System durch umfangreiches Zubehör, darunter selbstklebende Anschlussbahnen und Voranstriche wie der alwitra-Haftgrund-SKL.

Nachhaltige Zukunft für Flachdächer

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Dachabdichtungen ermöglicht alwitra mit EVALON® VSK eine effektive Dampfdruckentlastung dank Polyestervlieskaschierung sowie zuverlässigen Ausgleich von Untergrundbewegungen. In Kombination mit der patentierten Montageschiene EVATEC® Solar werden Bestandsflächen zu nachhaltigen Funktionsdächern. Damit ist EVALON® VSK die Antwort für Dachhandwerker, Planer und Bauherren, die eine effiziente, nachhaltige, sichere und PV-optimierte Sanierungslösung suchen.

Weitere Informationen unter www.alwitra.de oder direkt bei einem alwitra-Fachberater.

[1] Auf Anfrage beim alwitra Fachberater

[2] Wenn Lagesicherheit sowie Materialverträglichkeit gegeben sind und der bestehende Dachaufbau die Anforderungen an den äußeren Brandschutz erfüllt.

alwitra ist ein seit 60 Jahren weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON® und EVALASTIC® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Ferner sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Des Weiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flach geneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland.

Bildquelle: alwitra