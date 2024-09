Effiziente Social-Media-Automatisierung für WordPress-Websites: Blog2Social-Plugin vereinfacht Social-Media-Management

Das führende Social-Media-Plugin „Blog2Social“ für WordPress bietet eine umfassende Lösung zur Organisierung, Optimierung und Automatisierung von Social-Media-Beiträgen für Social-Media-Marketer, Content Creator, Blogger und E-Commerce-Betreiber.

Rolle und Herausforderung von Social-Media-Management

Die Bekanntmachung von Websites, Blogs oder Produkten im heutigen Makrokosmos des Internets gestaltet sich zunehmend schwieriger. Als wichtiges Marketinginstrument haben sich dabei die sozialen Medien etabliert. Von Solo-Selbstständig bis Unternehmen, von kleinen bis hin zu Großunternehmen: Die Präsenz auf Social Media ist zum nahezu unverzichtbaren Bestandteil einer jeden Marketingstrategie geworden. Angesichts der expandierenden Vielzahl an sozialen Netzwerken, die es zu bedienen gilt, wird die Bespielung dieser Kanäle immer komplexer und zeitaufwändiger. Um den eigenen Workflow zeiteffizient zu gestalten und den Überblick über die eigenen Social-Media-Aktivitäten nicht zu verlieren, empfiehlt sich der Einsatz von Social-Media-Management-Tools.

Vom Website-Inhalt zum Social-Media-Post in nur wenigen Klicks

Mit ihrem WordPress-Plugin „Blog2Social“ für smarte Social-Media-Automatisierung bietet die Adenion GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Grevenbroich eine durchdachte Lösung, um WordPress-Websites schnell und einfach mit den sozialen Medien zu verbinden. Speziell für den Website-Marktführer „WordPress“ entwickelt, erweitert das Plugin „Blog2Social“ den Funktionsumfang des beliebten Content-Management-Systems um praktische Funktionen für das Social-Media-Management und die Social-Media-Automatisierung. Das Plugin ermöglicht seinen Anwendern, sämtliche Social-Media-Aktivitäten direkt über ihr gewohntes WordPress-Dashboard zu verwalten. Durch diese Verknüpfung von Website und sozialen Kanälen können die Inhalte der Website direkt auf Social Media geteilt werden – und das vollständig automatisiert. Darüber hinaus können Social-Media-Posts auch aus anderen, beliebigen Inhalten generiert und bearbeitet werden.

Die zentrale Bündelung im WordPress-Dashboard sowie die Möglichkeiten, Social-Media-Beiträge zu organisieren, zu individualisieren und zu automatisieren, vereinfacht den Workflow und minimiert den zeitlichen Aufwand des Social-Media-Managements erheblich.

Spürbare Arbeitserleichterung bei der Erstellung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen

Mit seinen umfassenden Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche optimiert das Blog2Social-Plugin den Prozess des Social-Media-Managements auf effiziente Weise:

Durch die direkte Verwendung im WordPress-Dashboard ist das Teilen von Website-Inhalten auf verknüpften Social-Media-Kanälen mithilfe der Auto-Posting-Funktion auch komplett automatisiert möglich. Dazu bedient sich der Auto-Poster an anpassbaren Beitragsvorlagen, die die verschiedenen formalen Anforderungen der einzelnen sozialen Netzwerke berücksichtigen. Der Anwender spart dadurch mehrere Arbeitsstunden, die er vorher für das mühselige, händische Übertragen und Formatieren der Inhalte benötigte.

Darüber hinaus bietet das Plugin weitere Highlights wie den Beste-Zeiten-Manager, die Crossposting-Auswahl, einen Redaktionskalender, die Reposting-Funktion und den neuen KI Assistenten „Assistini“. Sie alle machen das Erstellen, Planen und Veröffentlichen von Social-Media-Inhalten so einfach wie möglich:

– Beste-Zeiten-Manager: Optimiert die Veröffentlichungszeiten, um den Content effektiv mit hoher Reichweite zu verbreiten.

– Crossposting: Flexibles An- und Abwählen verknüpfter Social-Media-Accounts, um mehrere Netzwerke parallel zu bedienen.

– Redaktionskalender: Überblick über die zeitliche Planung eigener sowie von Teammitgliedern erstellter Beiträge über alle Netzwerke hinweg.

– Reposting: Zum wiederholten Teilen bzw. recyclen von sogenanntem „Evergreen Content“ bzw. „Always-On-Content“.

– KI-Assistent: Assistini unterstützt Nutzer, Social-Media-Texte zu erstellen, korrigiert und optimiert bereits Vorformuliertes, fasst Website-Inhalte zusammen, generiert relevante Hashtags und hilft bei der Erstellung von Werbeanzeigen.

Blog2Social: Freemium-Model für jedes Bedürfnis

Das Blog2Social-Plugin ist als Freemium-Produkt erhältlich, das eine kostenlose Basisversion sowie die kostenpflichtigen Versionen Smart, Pro und Business umfasst. Alle Versionen sind sehr preisgünstig und bieten einen unverbindlichen 30-tägigen Test an.

Je nach Version bietet Blog2Social die Verbindung zu über 20 sozialen Netzwerken, variable Pakete für Nutzerlizenzen und die Möglichkeit, mehrere Accounts pro Social-Media-Netzwerk zu verbinden.

Das Blog2Social-Plugin lässt sich einfach über die Plugin-Suche in WordPress finden und installieren oder alternativ über die zugehörige Website.

>>> Jetzt Blog2Social kostenlos testen!

Über ADENION / Blog2Social:

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Blog2Social ermöglicht Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte, Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden. Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen. Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien. Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur Verfügung. Weitere Informationen: https://www.adenion.de/home

