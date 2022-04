Effiziente Wege, medizinische und pharmazeutische Themen zu präsentieren

Scribble Videos für Medical Marketing

Hamburg im April 2022 – Scribble Video setzt seinen Erfolgskurs fort und bringt mit dem Service „Erklärvideos für Medinzinprodukte“ ein aktuelles Angebot auf den Markt.

Scribble Video ist ein professioneller Partner für kundenorientierte Erklärfilme für Medical Marketing. Seit 2014 verbindet Scribble Video handwerkliche Präzision und Kreativität mit termingerechter Ausführung. Die Filme werden auch für eine internationale Zielgruppe, z.B. auf Englisch, Französisch oder Russisch realisiert. Mehr über effiziente Wege von Scribble Video, medizinische und pharmazeutische Themen zu präsentieren, jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical

Scribble Video zählt zu den führenden Anbietern im Marketing-Bereich für Unternehmen und Institutionen aus dem Gesundheits-, Medizin- und Pharmabereich. Erklärvideos von Scribble Video erklären komplexe Zusammenhänge verständlich. Medizinprodukte und medizinische Leistungen werden der Zielgruppe über Erklärfilme und Animationen anschaulicher und schnell nahegebracht. Scribble Video produziert Gesundheitsfilme für Wartezimmer ebenso wie Filme für verschiedenste Bereiche im Gesundheitsbereich zu verschiedenen Themen, z.B. rund um chirurgisches Nahtmaterial, Videos für Schulungen für die interne und externe Fortbildung, Videos zum professionellen Einsatz der Medizinprodukte. Kreative Videolösungen von Scribble Video machen selbst komplexeste Inhalte leicht verständlich und überzeugen potenzielle Kunden, denn sie transportieren nicht nur bloße Fakten sondern liefern eine ganze Geschichte. Mehr dazu hier erfahren: https://www.scribble-video.de/medical

Die Vorteile der Erklärfilme von Scribble Video liegen auf der Hand: die Kunden erhalten die Möglichkeit, hochwertige und schlüssig inszenierte Erklärfilme in Kommunikations- kampagnen sowie auf Messeständen, für Webauftritte, für Unternehmensportraits einzusetzen. Für einen individuellen Erklärfilm werden besondere Wünsche und Anforderungen berücksichtigt: Erklärfilme mit fremdsprachiger Vertonung, mit Untertiteln als Unterstützung des Sprechers und unterschiedliche Sprecher.

„Unsere langjährige Erfahrung ist ein Vorteil. Die Erklärfilme verbessern die Marketing- Strategie unserer Kunden. Wichtig ist dabei, dass ein Erklärfilm perfekt zu einem Unternehmen, Produkt oder Projekt passt! Wir wissen, worauf es ankommt – und klären die wichtigsten Eckdaten“, äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Mit dem Angebot „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ blieb das Unternehmen seinem Ruf treu und hat wieder einen echten Top-Seller lanciert. Scribble Video gehört zu Profis in der Konzeption und Realisation von Erklär- und Informationsfilmen im Gesundheitsbereich. Am Hauptsitz in Hamburg werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

