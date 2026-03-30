Effizienteres Entlassmanagement an Kliniken: Verbund Pflegehilfe & Uniklinikum des Saarlandes zeigen wie es geht

Zwischen Entlassung und Aufnahme in die Anschlussversorgung liegen oft nur wenige Minuten. Dennoch sind die Prozesse in vielen Kliniken und bei Nachversorgern noch immer von Telefonaten, E-Mails und parallelen Einzellösungen geprägt. Die Folge: fehlende Informationen, verzögerte Rückmeldungen und mangelnde Transparenz – mit direkten Auswirkungen auf die Versorgungsqualität.

Wie sich diese Herausforderungen digital lösen lassen, zeigt der Verbund Pflegehilfe gemeinsam mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes in einem kostenfreien Webinar am 7. April 2026.

Digitale Entlassorganisation in der Praxis erleben

Im Rahmen des Webinars geben die Referenten Jonas Strichertz, Leitung Zentrales Entlassmanagement und Sozialdienst des Universitätsklinikums des Saarlandes und Alexander Schneider, Clinical Success Manager bei Verbund Pflegehilfe, praxisnahe Einblicke in moderne, digitale Prozesse der Entlassorganisation. Im Fokus steht der Einsatz des Entlass-Managers, eine Softwarelösung des Verbund Pflegehilfe, die den gesamten Prozess von der Anfrageerstellung in der Klinik bis zur Rückmeldung durch Nachversorger strukturiert abbildet und vereinfacht.

Teilnehmende erfahren unter anderem:

– wie Pflegeanfragen zentral erfasst und effizient gesteuert werden

– wie Rückmeldungen in Echtzeit erfolgen und für alle Beteiligten sichtbar sind

– wie Medienbrüche reduziert und Prozesse beschleunigt werden

Mehr Struktur für Nachversorger durch gebündelte Anfragen

Ergänzend wird der Anfragen-Manager vorgestellt. Die Lösung bündelt eingehende Pflegeanfragen aus verschiedenen Kanälen, priorisiert diese automatisch und stellt sie übersichtlich dar. Dadurch entfällt für Nachversorger das zeitaufwendige Wechseln zwischen unterschiedlichen Kommunikationswegen. Das Ergebnis: mehr Klarheit im Prozess, weniger Abstimmungsaufwand und bessere Voraussetzungen für eine schnelle und verlässliche Anschlussversorgung.

Fokus auf Effizienz und Versorgungsqualität

„Unser Ziel ist es nicht, zusätzliche Steuerungsaufwände zu schaffen, sondern Prozesse zu vereinfachen und Transparenz zu erhöhen“, erklärt Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe. „Wenn alle Beteiligten jederzeit den aktuellen Stand einsehen und Anfragen strukturiert bearbeiten können, profitieren letztlich vor allem die Patientinnen und Patienten.“

Webinar-Details auf einen Blick

Datum: 7. April 2026

Format: Live-Webinar

Hier klicken und anmelden.

Inhalte: Praxisnahe Demonstration digitaler Entlassorganisation und Anfrageprozesse

Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

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