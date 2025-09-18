Ehemaliger Daten- & KI-Chef von Ford wird neuer Chief Product Officer von Claroty

Gil Gur Ari leitet die Produktstrategie und -entwicklung der speziell für cyber-physische Systeme entwickelten Security-Plattform

Gil Gur Ari ist neuer Chief Product Officer von Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS). In dieser Position leitet er die Produktstrategie und -entwicklung des Unternehmens. Zudem wird er die Produkt-, Daten- und F&E-Teams weiterentwickeln. Zuvor war Gur Arie Global Chief Data and Analytics Officer bei Ford Motor Co. Dort leitete er große Teams von Daten- und KI-Experten und modernisierte die Abläufe eines der weltweit größten Automobilhersteller.

Gur Arie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Visionsfindung, Strategieentwicklung und Umsetzung. Er hat im Laufe seiner Karriere Hunderte von Produkten auf den Markt gebracht und eine Wertschöpfung in Milliardenhöhe geschaffen. Seit über zwei Jahrzehnten leitet er die Entwicklung von Spitzentechnologien im Zuge der digitalen Revolution und verfügt über besondere Fachkenntnisse in den Bereichen Daten, Analytik und KI. Als Chief Product Officer von Claroty wird er das Unternehmen in die nächste Innovationsphase führen. Dabei wird er die Möglichkeiten der KI mit der Branchenexpertise von Claroty im Bereich des Schutzes unternehmenskritischer Infrastrukturen kombinieren.

„Gil bringt ein enormes Maß an Fachwissen im Bereich Daten und KI mit, das perfekt zu unserer Mission passt, die cyber-physische Welt zu schützen“, sagt Yaniv Vardi, CEO von Claroty. „Seine tiefen Branchenkenntnisse und sein fundiertes Wissen über Cyber-Bedrohungen werden uns bei der Entwicklung unserer Lösungen und dem Ausbau unserer Präsenz im Bereich CPS-Sicherheit nachhaltig zugutekommen.“

„Angreifer nehmen zunehmend wertvolle CPS-Assets ins Visier. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Schutztechnologien weiterentwickeln, um ihnen stets einen Schritt voraus zu sein“, erklärt Gur Arie. „Ich bin davon überzeugt, dass die Nutzung großer Datenmengen und der Einsatz von KI der Schlüssel für undurchdringliche Abwehrmechanismen sind. Auf diese Weise können wir die Technologien schützen, die die Grundlage unseres täglichen Lebens bilden. Ich freue mich sehr, Claroty bei diesem bedeutenden Ziel zu unterstützen und mit einem großartigen Team aus leidenschaftlichen Innovatoren zusammenzuarbeiten.“

Zu Beginn seiner Karriere war Gur Arie fast 20 Jahre lang in leitenden Positionen im Bereich Technologie bei der Einheit 8200 der israelischen Streitkräfte tätig und wurde 2018 mit dem Israel Presidential Defense Award ausgezeichnet. Er verfügt über einen Bachelor of Science in Elektrotechnik vom Israel Institute of Technology und einen Master of Business Administration von der Tel Aviv University.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

