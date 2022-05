Eheringe/Trauringe in Leipzig selbst gestalten – 123GOLD

Die Wahl der Eheringe zur Hochzeit ist sehr persönlich und hängt von den individuellen Wünschen und Vorlieben der Brautpaare ab. Ob schlicht, wertvoll oder ausgefallen – die Auswahl und Möglichkeiten sind riesig. Als Erfinder des ersten Trauring-Konfigurators haben wir die Hochzeits- und Schmuckbranche in Deutschland revolutioniert. Mit über 20 Jahren Erfahrung bieten wir unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre persönlichen Trauringe.

In wenigen Schritten zu Ihren persönlichen Trauringen

In unserem modernen Standort in Leipzig können Sie in wenigen Schritten Ihre Ringe konfigurieren. Unsere erfahrenen Trauring-Berater/-innen zeigen Ihnen die zahlreichen Variationsmöglichkeiten und stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Sie können Höhe, Breite, Profil, Oberflächen, Fugen, Aufteilung, Steinbesatz und Material der Trauringe frei wählen.

Durch unseren Konfigurator werden all Ihre Wünsche umgesetzt und visualisiert. Die exklusive Zusammenarbeit mit Deutschlands führendsten Trauringmanufakturen werden Ihre Trauringe mit einem Höchstmaß an Qualität und Präzision zu absolut unschlagbaren Bestpreisen gefertigt.

123GOLD – Ihr Trauring-Spezialist Nr. 1 – Jetzt auch in Leipzig

Mit über 100.000 verkauften Trau- und Verlobungsringen im Jahr sind wir Deutschlands Trauring-Spezialist Nr. 1 und stehen für höchste Qualität, einzigartige Produktvielfalt und besten Service bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Lassen Sie sich in unserem Trauring-Zentrum in Leipzig beraten und verwirklichen Sie Ihre ganz persönlichen Traumringe.

Auf über 250 m² bietet sich den heiratswilligen Paaren eine Ehering-Erlebniswelt der Extraklasse. In dem sehr stilvollen und modern eingerichteten Geschäft erwartet die Kunden eine riesige Auswahl an wunderschönen und vielfältigen Eheringen, Verlobungsringen und Schmuck, die keine Wünsche offenlässt. Ob als schlichte Eheringe oder Trauringe mit besonderem Design und aufwändigen Steinbesätzen – von klassisch bis romantisch, von puristisch bis luxuriös, von günstig bis exklusiv – es ist für jeden Geschmack und alle Vorlieben etwas dabei.

Ihre Liebe ist unsere Leidenschaft. Ihre persönlichen Wünsche und Ideen rund um Ihr Schmuckstück stehen bei uns im Mittelpunkt.

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unserer Experten und genießen Sie eine professionelle, authentische und persönliche Beratung. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin und lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an kostbaren Modellen bezaubern.

Weitere Informationen auf:

https://trauring-lounge-leipzig.de/

https://www.123gold.de/standorte/leipzig/

Im Trauring-Zentrum Leipzig erwartet Sie eine Trauring-Erlebniswelt der besonderen Art. In unserem großzügigen Ambiente fühlen, sehen und vergleichen Sie die Schönheit und Besonderheit unserer hochwertigen Trauringe. Zusätzlich finden Sie neben unserer einzigartigen Kollektion auch diverse Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration Ihres gewünschten Ringes. Ergänzt wird diese Vielfalt durch unsere exzellenten, international nach GIA zertifizierten Diamanten.

Wir führen sowohl Ringe aus Gold – Weißgold, Gelbgold und verschiedenste weitere Goldlegierungen – als auch Trauringe aus Platin und Palladium sowie eine einmalige Auswahl an Verlobungsringen und Schmuck.

Die Wirkung der Edelmetalle in Kombination mit funkelnden Brillanten in verschiedenen Kombinationen und Fassarten wird Sie faszinieren und in ihren Bann ziehen.

Kontakt

123GOLD Trauring-Zentrum Leipzig

Sandra Elze

Katharinenstraße 13

04109 Leipzig

+49 341 69764070

leipzig@123gold.de

https://www.123gold.de/standorte/leipzig/

