EHI-Ranking 2023: Goldsilbershop.de steigt in die Top 30 der umsatzstärksten E-Commerce-Unternehmen auf

Die deutschen E-Commerce Branchenführer im Einzelhandel wurden durch das EHI Retail Institute gekürt und GoldSilberShop.de verbessert sich um 7 Plätze auf Platz 28

Wiesbaden, 28.09.2023 – Mit einer Umsatzsteigerung von 23 % hat sich GoldSilberShop.de im neuesten EHI-Ranking unter den Top 30 der erfolgreichsten E-Commerce Unternehmen in Deutschland positioniert. Das Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel EHI Retail Institute hat auch in diesem Jahr seine Klassifikationen zu den Leistungen und Umsatzsteigerungen im Einzelhandel dokumentiert und aktuell veröffentlicht. GoldSilberShop.de, eines der erfolgreichsten Edelmetallunternehmen mit einem Onlineshop in Deutschland, hat sich gegenüber 2021 um 7 Plätze verbessert. Das Ranking basiert auf der Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2023“, durchgeführt vom EHI und von eCommerceDB. Die Studie analysiert die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland und führt diese anhand der erwirtschafteten Netto-E-Commerce-Umsätze im Jahr 2022 auf.

Die ersten 30 Plätze belegen vornehmlich die großen Marktplätze und Einzelhandelsketten für Bekleidung und Lebensmittelhandel. GoldSilberShop.de hat sich im E-Commerce-Ranking erfolgreich als einer der führenden Edelmetallhändler auf Platz 28 gesteigert.

Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de und der SOLIT Management GmbH: „Die Umsatzsteigerungen sind ein sehr direkter Gradmesser im Markt und wir freuen uns, dass wir nach einem dynamischen Jahr wieder beweisen konnten, dass wir mit unseren auf Kundenzufriedenheit und Innovation ausgerichteten Angebot richtig lagen. Trotz Corona, Lieferengpässen und Inflation haben wir unseren Umsatz erheblich steigern können. Die Gewinner des EHI-Rankings 2023 demonstrieren eindrucksvoll die Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit der Einzelhandelsbranche in herausfordernden Zeiten.“

Carmen Wittmer (Chief Marketing Officer) der SOLIT ergänzt: „Wir haben es geschafft, die Vorteile der Anlageklasse Edelmetalle und das Vertrauen in Goldsilbershop.de durch unsere Kommunikation deutlich zu stärken und die Botschaft ist angenommen worden. Wir sehen dies als Bestätigung unserer Unternehmensphilosophie und des Engagements für unsere Kunden. „

Mehr: www.goldsilbershop.de

Quelle: EHI-Ranking : https://www.ehi.org/news/top-100-onlineshops-in-deutschland/

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. und der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

