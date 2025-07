„Eigenschaftsbasiertes Schachteln“ für eine reibungslose Fertigung

Neue Funktion in der Softwaresuite von Lantek erleichtert die Identifikation geschnittener Teile – Auftritt auf der Schweißen & Schneiden 2025

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 31. Juli 2025 – Wenn es um Optimierung der Blechfertigung geht, richtet sich schnell der Fokus auf die bestmögliche Verschachtelung für maximale Materialnutzung. Doch nicht immer ist das die effizienteste Vorgehensweise, wenn dadurch nachfolgende Arbeitsschritte aufwendiger werden. Die neue Funktion „eigenschaftsbasiertes Nesting“ in der Software Suite von Lantek, IT-Experte für die Blechfertigung, ermöglicht Unternehmen die individuelle Festlegung ihrer Schachtelprioritäten. Sie entstand auf Kundenanregung und wird von Lantek auch auf der Fachmesse Schweißen & Schneiden 2025 vorgestellt.

„Laser in der Blechfertigung arbeiten heute so schnell, dass die Mitarbeiter manchmal mit dem Wegsortieren der geschnittenen Teile von der Platte nicht nachkommen. Und mitunter kann das Zusammenführen von Teilen verschiedener Aufträge zur effizienten Materialausnutzung den gesamten Produktionsablauf durcheinanderbringen, wenn ihre nächsten Arbeitsschritte nicht übereinstimmen“, sagt Christoph Lenhard, Vertriebsleiter von Lantek für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Betrachtet man die gesamte Prozesskette im Vergleich zur Materialausnutzung, ist es manchmal sinnvoller, die Anordnung der Teile auf einer Platte zu strukturieren, selbst wenn dabei das Material nicht optimal genutzt wird.“

„Neue Systemfunktion ist intuitiv und leicht zu bedienen“

Dafür hat Lantek für seine Schachtelsoftware Lantek Expert die Funktion „eigenschaftsbasiertes Nesting“ entwickelt, Teil des Software-Updates V44. Lenhard: „Die neue Systemfunktion ist intuitiv und leicht zu bedienen. Das Schachtelergebnis erleichtert den Bedienern an der Maschine das Identifizieren und Erkennen, welches Werkstück auf der Platte zu welchem Auftrag gehört.“

Mit der neuen Funktion können im Schachtelvorgang Teile auf einem Blech oder in einem Bereich des Blechs nach bestimmten Kriterien zusammengefasst und geordnet werden. Neben der farblichen Kennzeichnung zusammengehörender Werkstücke können nun zur Orientierung der Mitarbeiter ein Versatz und auch Trennlinien zwischen Teilegruppen erzeugt werden. Zur Nutzung der neuen Funktion können Anwender Teile nach beliebigen Zusatzinformationen auswählen, die bei der Erfassung von Aufträgen in Lantek Expert oder Lantek MES abgespeichert werden – etwa Lieferfristen, nachfolgende Arbeitsschritte, Ladungsträger oder Zugehörigkeit zu einer Bestellung oder Baugruppe. Bei der Schachtelung einer Platte werden dann Teile dieser Eigenschaft priorisiert und alle anderen nachrangig betrachtet.

Neue Funktion war Kundenwunsch

Der Anstoß für das eigenschaftsbasierte Nesting kam aus der Branche selbst. Lenhard: „Bei Lantek gibt es eine Datenbank, in der die Anregungen unserer Kunden weltweit für neue Funktionen gesammelt werden. Besteht ausreichend Nachfrage, wird das Feature in den Entwicklungskatalog übernommen.“ Entsprechend positive Resonanz fand die neue Funktion bei den Kunden von Lantek: „Sie sind begeistert davon, weil es ihnen die Flexibilität gibt zu entscheiden: Entweder bietet es sich an, mit optimierter Verschachtelung sämtliche Lücken auf einer Platte zu füllen, oder es ist in dieser konkreten Situation besser, so zu schachteln, dass die Mitarbeiter die Teile schneller auf der Platte finden und zweckgebunden abräumen können.“

Besuchen Sie Lantek auf der Messe Schweißen & Schneiden 2025, vom 15. bis 19. September 2025 in der Messe Essen: Halle 6, Stand 6C19

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 36.000 Kunden in über 100 Ländern und 22 eigenen Büros in 16 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

