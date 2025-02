Eigentümer Allianz BVFI24 – Immobilien-Community startet in 50 Städten

Das Netzwerk für Immobilien-Eigentum und Vermögensaufbau

Exklusive Community für Grundeigentümer, Immobilieninvestor, Branchenteilnehmer und Interessenten

Lüneburg 24.02.2025: Ab März diesen Jahres startet der BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) mit einem wegweisenden Projekt: Die bundesweite Einrichtung von Geschäftsstellen (Chaptern) der Eigentümer-Allianz BVFI24. Mit diesem ambitionierten Vorhaben schafft der Verband regionale Kompetenzcenter, die Eigentümer und Immobilienprofis gleichermaßen unterstützen. Digital erwarten die Member folgende Bereiche:

Mitglieder Club

Business Club

Investment Club

Branchenbuch

Immo Campus

Ein Netzwerk für alle Bereiche der Immobilienwirtschaft Die BVFI 24-Chapter sollen weit mehr sein als klassische Anlaufstellen. Sie werden zu regionalen Kompetenzzentren, die alle relevanten Dienstleistungen der Immobilienwirtschaft bündeln. Eigentümer und Interessierte erhalten hier Zugang zu einem breiten Netzwerk aus Experten:

Hausverwaltungen und Immobilienmaklern für die effiziente Verwaltung und Vermittlung von Immobilien.

Rechtsanwälte für Immobilienrecht und Steuerberater, die juristische und steuerliche Fragestellungen professionell klären.

Architekten, Innenarchitekten und Immobiliengutachter für Planung, Bewertung und kreative Neugestaltung von Immobilien.

Energieberater und Versicherungsspezialisten, die nachhaltige Lösungen und finanziellen Schutz gewährleisten.

Investmentspezialisten und Gebäude- sowie Energiesanierer, um den Wert und die Effizienz von Immobilien zu steigern.

Bau- und Handwerksdienstleister, die Projekte termingerecht und in bester Qualität umsetzen.

Chance für Immobilienunternehmer: Leitung einer Geschäftsstelle als Regionalvorstand

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der aktiven Beteiligung von Immobilienunternehmen. Der BVFI bietet ihnen die Möglichkeit, die Leitung einer der neuen Chapter zu übernehmen. Dies stellt nicht nur eine große berufliche Chance dar, sondern ermöglicht es auch, ihre regionale Präsenz zu stärken und ihre Expertise in ein starkes Netzwerk einzubringen. Interessierte Branchenteilnehmer können sich direkt auf der Webseite des BVFI bewerben: https://www.bvfi24.de/business .

Stärkung der Eigentümerrechte durch die Eigentümer-Allianz

Mit der Gründung der Eigentümer Allianz BVFI24 unterstreicht der Verband seine führende Rolle als Interessenvertretung der Immobilienwirtschaft und auch Grundeigentümern. Ziel ist es, den Immobilienmarkt wieder stärker in professionelle Hände zu legen und die Eigentümer dabei zu unterstützen, von einem ganzheitlichen Service zu profitieren sowie einen professionellen Zugang zu den Immobilienmärkten zu schaffen.

Ein Schritt in die Zukunft der Immobilienbranche

Der Start von BVFI24 markiert einen Meilenstein für die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Durch die enge Zusammenarbeit von Spezialisten aus allen Komplementärbranchen und die Einbindung der Immobilienmakler vor Ort entsteht ein Netzwerk, das den Herausforderungen des Immobilienmarktes zukunftssicher begegnet.

Makler, Eigentümer und Branchen-Experten profitieren von einem Projekt, das neue Maßstäbe in der Branche setzt. Seien Sie Teil von BVFI24 und gestalten Sie die Zukunft des Immobilienmarktes aktiv mit!

Über den BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

Der 2010 in Frankfurt am Main gegründete Bundesverband für die Immobilienwirtschaft e.V. (BVFI) zählt heute zu den größten und einflussreichen Verbänden der Branche. Er vertritt die Interessen von Immobilieneigentümern, Investoren, Maklern und Fachleuten und bietet praxisnahe Weiterbildungen, Marktanalysen sowie politische Interessenvertretung.

Der 2010 in Frankfurt am Main gegründete Bundesverband für die Immobilienwirtschaft e.V. (BVFI) zählt heute zu den größten Verbänden der Branche. Der BVFI vertritt die Interessen von Immobilienunternehmern, Investoren, Maklern sowie Immobilienbesitzern. Für seine Mitglieder bereitet der Verband komplexe gesetzliche Änderungen und aktuelle Rechtsprechungen praxisnah auf. Zudem bietet der BVFI ein umfangreiches Angebot an Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten, Events, Weiterbildungen und Vertriebsunterstützung.

Kontakt

BVFI Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

Juergen Engelberth

Hohe Str. 57

51570 Windeck

02292-939980

02292-9399899



http://www.bvfi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.