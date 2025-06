Eight IT Service hostet „Unternehmen der Zukunft“

Der IT-Dienstleister verantwortet bei einem der diesjährigen Preisträger „frag einen WEG-Verwalter“, einem Online-Portal für WEG-Verwaltungen, die Server und das Tagesgeschäft und ist insofern bei der Preisverleihung am 12. Juni in Essen mit ausgezeichnet worden.

Das Deutsche Innovationsinstitut für Digitalisierung und Nachhaltigkeit (diind) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin (DUP) zeichnen regelmäßig Unternehmen des deutschen Mittelstandes aus. Frag einen WEG-Verwalter, ein Online Portal für sachkundige WEG-Verwaltungen, wurde in diesem Jahr als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet. Es ist eines der größten Online Portale für die WEG-Verwaltung in Deutschland.

Die Eight IT Service betreut die Server des ausgezeichneten Unternehmens und deshalb ließ es sich Dirk Schubert, Inhaber der Eight IT Service, nicht nehmen, zur feierlichen Verleihung der begehrten Preise auf Zeche Zollverein zu erscheinen. „Natürlich profitiert eine Online-Plattform unserer Größe von gut gemanagten Servern“ wird der ausgezeichnete Gründer zitiert. Schubert sieht sein Geschäft jedoch keineswegs als reines B2B für deutschlandweite Internetportale. „Wir arbeiten für sehr viele kleine und mittelständische Betriebe in und weit über die Grenzen von Witten hinaus“, so der Inhaber der Eight IT Service.

Übergeben wurden die Preise von keiner Geringeren, als Brigitte Zypries, Justizministerin und Wirtschaftsministerin des Bundes a.D., Herausgeberin des DUP-UNTERNEHMER Magazins und Schirmherrin der Award. „Ein starkes Zeichen für den Mittelstand an einem historischen Ort, der, wie kaum ein anderer Ort, den erfolgreich vollzogenen Strukturwandel symbolisiert“, so Schubert nach der Preisverleihung.

Eight IT Service ist ein überregionaler IT-Dienstleister aus Witten, der sich insbesondere auf die Planung, Realisierung und Wartung, sowie den Betrieb von physischen und virtuellen Servern spezialisiert hat.

