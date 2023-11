Eilt: Technologischer Siegeszug – Lithium Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10. Neuer 275% Lithium Aktientip nach 7.973% mit Lithium Americas ($LAC), 8.373% mit Sigma Lithium ($SGML), 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL) und 43.233% mit Patriot Battery

Eilt: Technologischer Siegeszug. Li Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10. Neuer 275% Lithium Aktientip nach 43.233%

Executive Summary

28.11.2023

Eilt: Technologischer Siegeszug – Lithium Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10

Neuer 275% Lithium Aktientip nach 43.233% mit Patriot Battery ($PMET)

Unser neuer Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF) startet mit seiner wegweisenden Lithium-Technologie den technologischen Siegeszug in der Boombranche für Elektroauto-Batterien. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp. haben infolgedessen den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp., um schnelle Kursgewinne zu erzielen. Unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. entwickelt die Technologien für die nächste Generation der Lithium-Ionen-Batterien mit einem Lithiummetall, das verglichen mit traditionellen Graphit-Anoden eine bis zu 10 mal höherer Kapazität bietet. Der erfolgreicher Serienunternehmer und Börsenstar Tim Johnston startet seinen nächsten großen Aktiendeal, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. verfügt schon über Strategische Partnerschaften mit dem Technologie-Partner Mustang Vacuum Systems sowie dem Zulieferer der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker FSE:MBG.DE, OTC:MBGYY) Blue Solutions. Derzeit werden mit 27 Automobil- und Batterie-OEM-Herstellern Gespräche geführt. 15 Unternehmen bemustern derzeit die Materialien. Im Jahr 2022 wurde die Pilotanlage für Anoden in Rochester NY, USA, in Betrieb genommen, ein JDCA mit Blue Solutions wurde unterzeichnet und unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. wurde mit einem Industriezuschuss von Next Generation Manufacturing Kanada ausgezeichnet. Im Mai 2023 erfolgte die Ernennung von Dr. Srini Godavarthy zum CEO, die Erteilung des ersten Patents für die Produktion von Li-Metall, der fortgesetzte Verkauf von Anodenmaterial und die erfolgreiche Produktion von Lithium-Metall in der Pilotanlage in Ontario. Im Juni 2023 erhielt unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. 1,4 Millionen Dollar an Zuschüssen von der Regierung Ontarios. Im kommenden Jahr 2024 plant unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. den Bau seiner ersten kommerziellen Anoden-Produktionsanlage für Elektroauto-Batterien. Der Bericht von Benchmark Mineral Intelligence zeichnet ein überzeugendes Bild der Zukunft und prognostiziert einen beeindruckenden Anstieg der installierten Kapazität für Festkörperbatterien auf Lithiummetallbasis. Von bescheidenen 16 GWh im Jahr 2023 wird diese Kapazität bis 2030 auf erstaunliche 540 GWh ansteigen, mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 55 %. Der Lithium Hot Stock des Jahres 2023, Li-Metal Corp, steht an der Spitze dieser aufregenden Branchenentwicklung. Ihr visionärer Ansatz zur Entwicklung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette für Lithiummetall-basierte Festkörperbatterien versetzt sie in eine erstklassige Position, um von diesem bemerkenswerten Wachstumspfad zu profitieren. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation, Forschung und Entwicklung ist Li-Metal Corp. in der Lage, nicht nur die steigende Nachfrage nach diesen bahnbrechenden Batterien zu befriedigen, sondern auch neue Standards in der Energiespeichertechnologie zu setzen. Darüber hinaus sind die strategischen Kapazitätsausbaupläne der Li-Metal Corp. nahtlos an das exponentielle Wachstum der Branche angepasst. Ihr zukunftsorientierter Ansatz stellt sicher, dass sie nicht nur passive Teilnehmer in diesem elektrisierenden Markt sind, sondern aktive Architekten der Zukunft, die das volle Potenzial von Lithiummetall für die nächste Generation von Energie- und Technologielösungen nutzen werden. Vor dem Hintergrund erscheint unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 18,59 Mio. EUR massiv unterbewertet. Clevere Anleger sichern sich daher schon jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 12.413.793 EUR

Verpassen Sie jetzt nicht die nächste Aktienchance

im boomenden Lithium-Sektor

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 6.148 mal höher bewertet

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,450 EUR – 275% Aktienchance

Unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. hat bereits eine Pilotanlage für das Recycling von Altmetallanoden gebaut. Das Unternehmen beabsichtigt, dieses Know-how zu nutzen, um eine Anlage im kommerziellen Maßstab zu errichten, in der hochreine Spezial-Lithium-Legierungsblöcke für fortschrittliche Batteriehersteller hergestellt werden. Lithium-Metall-Anoden werden entweder durch herkömmliches Strangpressen/Walzen oder durch das wirtschaftlichere Verfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD) hergestellt. Bei herkömmlichen Strangpressverfahren muss das Lithiummetall in Barrenform geliefert werden. Der in Gigafabriken anfallende Produktionsausschuss kann im Durchschnitt bis zu 30 % Metallschrott enthalten. Schrott aus der Produktion von Lithium-Metall-Blöcken wird derzeit als Sondermüll eingestuft und in der Regel verbrannt, wodurch wertvolle, wichtige Batteriematerialien für immer verloren gehen. Die Wiederaufbereitungstechnologie von Li-Metal hilft bei der Rückgewinnung von wertvollem Lithiummetall aus Schrott und bietet ihnen kurzfristige Einnahmemöglichkeiten.

Die nächste Generation der Batterietechnologie verspricht, verschiedene Branchen zu verändern, von Elektrofahrzeugen bis hin zur Speicherung erneuerbarer Energien. Unternehmen wie Li-Metal, Amprius, SES, Solid Power und Quantumscape stehen bei dieser Revolution an vorderster Front. Sie leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung von Spitzentechnologien, die einige der wichtigsten Einschränkungen herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien, wie z. B. die Energiedichte, die Ladegeschwindigkeit und die Sicherheit, beheben.

„Strong Outperformer“ lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN). Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 zunächst auf 0,300 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 150% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseres Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. ein Kursziel von 0,450 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 275% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 Li-Metal Corp. (ISIN CA50203F2052 / WKN A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN).

Entwicklung Skalierbare Technologien für Batterien der nächsten Generation

Erfolgreiche Demonstration der Metallproduktion im Pilotmaßstab

und kommerzieller Verkauf des Anodenprodukts

Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) entwickelt skalierbare Technologien zur Unterstützung und Beschleunigung der Einführung von Batterien der nächsten Generation.

Der Gründer unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp., Tim Johnston, war zuvor Mitbegründer von Li-Cycle Holdings Corp. (ISIN: CA50202P1053, WKN: A3CWUT, Symbol NYSE:LICY), einem führenden globalen Lithium-Ionen-Batterie-Rückgewinnungsunternehmen und Nordamerikas größtem reinen Lithium-Ionen-Batterie-Recycler. Li-Cycle Holdings Corp. (ISIN: CA50202P1053, WKN: A3CWUT, Symbol NYSE:LICY) ist an der New York Stock Exchange gelistet.

Unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. will die Bereitstellung einer lokalen Versorgung mit wichtigen Materialien und Komponenten für neue Energieanwendungen sicherstellen.

Die beschleunigte Einführung von Lithium-Batterien der nächsten Generation wird durch das Wachstum in der Unterhaltungselektronik, der Energiespeicherung und der Elektrifizierung des Verkehrssektors vorangetrieben.

Li-Metals Lithium-Metall-Anoden- und Lithium-Metall-Produktionstechnologien, die mit nachhaltigeren Produktionsprozessen als die derzeit produzierten hergestellt werden, unterstützen diese Elektrifizierungsbewegung.

Dies bedeutet kleinere, leichtere und sicherere Batterien, die größere Reichweiten erzielen können, was für die Elektrofahrzeuge von morgen von entscheidender Bedeutung ist.

Bereits im Jahr 2020 hat unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. eine Lithium-Metall-Anlage im Labormaßstab in Betrieb genommen.

Im Jahr 2022 wurde die Pilotanlage für Anoden in Rochester NY, USA, in Betrieb genommen, ein JDCA mit Blue Solutions wurde unterzeichnet und unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. wurde mit einem Industriezuschuss von Next Generation Manufacturing Kanada ausgezeichnet.

Im April 2023 erfolgte die Vertragsunterzeichnung mit Mustang Vacuum Systems für die exklusive Lieferung von PVD-Maschinen.

Im Mai 2023 erfolgte die Ernennung von Dr. Srini Godavarthy zum CEO, die Erteilung des ersten Patents für die Produktion von Li-Metall, der erste Verkauf eines kommerziellen Anodenprodukts und die erfolgreiche Produktion von raffiniertem Lithium Metall in der Pilotanlage in Ontario.

Im Juni 2023 erhielt unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. 1,4 Millionen Dollar an Zuschüssen von der Regierung Ontarios (OVIN & CMIF).

Der Bericht von Benchmark Mineral Intelligence zeichnet ein überzeugendes Bild der Zukunft und prognostiziert einen beeindruckenden Anstieg der installierten Kapazität für Festkörperbatterien auf Lithiummetallbasis. Von bescheidenen 16 GWh im Jahr 2023 wird diese Kapazität bis 2030 auf erstaunliche 540 GWh ansteigen, mit einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 55 %. Der Lithium Hot Stock des Jahres 2023, Li-Metal Corp, steht an der Spitze dieser aufregenden Branchenentwicklung. Ihr visionärer Ansatz zur Entwicklung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette für Lithiummetall-basierte Festkörperbatterien versetzt sie in eine erstklassige Position, um von diesem bemerkenswerten Wachstumspfad zu profitieren. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation, Forschung und Entwicklung ist Li-Metal Corp. in der Lage, nicht nur die steigende Nachfrage nach diesen bahnbrechenden Batterien zu befriedigen, sondern auch neue Standards in der Energiespeichertechnologie zu setzen. Darüber hinaus sind die strategischen Kapazitätsausbaupläne der Li-Metal Corp. nahtlos an das exponentielle Wachstum der Branche angepasst. Ihr zukunftsorientierter Ansatz stellt sicher, dass sie nicht nur passive Teilnehmer in diesem elektrisierenden Markt sind, sondern aktive Architekten der Zukunft, die das volle Potenzial von Lithiummetall für die nächste Generation von Energie- und Technologielösungen nutzen werden. Vor dem Hintergrund erscheint unser Lithium Aktientip 2023 Li-Metal Corp. mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 18,59 Mio. EUR massiv unterbewertet.

Unser Lithium Hot Stock 2023 Li-Metal Corp. steht nun an der Schwelle zur kommerziellen Lithium Anoden-Produktion. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN).

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 13.150% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Vulcan Energy Resources Ltd (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker FSE:VUL.F, Symbol ASX:VUL, Symbol OTC:VULNF), bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, WKN: A3CREZ, TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9GA.F, #PMET, $PMET) und bis zu 124.038% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, FSE Ticker: 432.F, Symbol TSXV:ABR, Symbol OTC:ABRMF) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, FSE Ticker: 5ZO.F, Symbol CSE: LIM.CN, OTCQB: LIMFF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Technologie für Lithion-Ionen-Batterien der nächsten Generation

Bis zu 10fach höhere Kapazität

Unser Lithium Hot Stock Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) bietet mit seiner Technologie zur Modifizierung von Anodenmaterialien den Schlüssel für Produktion von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation.

Die aktuelle Generation von Lithium-Ionen-Batterien nähert sich ihrer Leistungsgrenze, die Modifizierung von Anodenmaterialien bietet die nächstbeste Gelegenheit.

Batterien der nächsten Generation für die E-Mobilität, mit Schwerpunkt auf der Erhöhung der Energiedichte bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht und Volumen.

Batterien der nächsten Generation verwenden:

– Festkörper-, halbfeste oder flüssige Elektrolyte

– Anoden mit hohem Silizium- oder Lithium-Metall-Gehalt

– Verwendung konventioneller oder modifizierter Kathoden

Bei den Batterien der nächsten Generation geht es darum, Graphit durch ein Material mit höherem Energiegehalt (z. B. Silizium und Lithium) zu ersetzen.

Lithiummetall hat die höchste spezifische Kapazität aller Anodenmaterialien – die ~10-fache Kapazität gegenüber Graphitanoden.

Batterien der nächsten Generation versprechen Verbesserungen bei Leistung, Energiedichte, Sicherheit und in einigen Fällen auch bei der Ladezeit.

Verschiedene Technologien der nächsten Generation werden von der Batterieindustrie entwickelt, aber alle Wege führen zu ultradünnen Lithium Metall-Folien.

Die beste Absicherung gegen steigende Kosten für Batteriematerialien ist die Erhöhung der Energiedichte (kWh/kg).

Jede Batteriechemie der nächsten Generation bietet einen anderen Weg zu weniger Materialverbrauch:

Lithium-Schwefel-Batterien machen Nickel, Mangan und Kobalt in der Batterie überflüssig

Silizium-Anoden können durch Lithium-Metall durch „Vorlithiierung“ ergänzt werden, was die Zyklenlebensdauer und die Leistung verbessert.

Lithium-Metall-Batterien unterscheiden sich je nach Dicke des verwendeten Lithiums erheblich in Bezug auf ihre „Lithium-Intensität“ oder ihr Lithiumkarbonat-Äquivalent pro kWh. Ultradünne Folien bieten eine höhere Energiedichte bei geringeren Materialkosten.

Li-Metal nutzt die firmeneigene Technologie zur Umwandlung von Karbonat in Metall (C2M) und bevorzugte Beziehungen zu Lithiumkarbonat Lieferanten, um qualitativ hochwertige Lithiummetallbarren mit dem weltweit geringsten ökologischen Fußabdruck herzustellen.

Li-Metal plant die Partnerschaft mit einem PVD-Maschinenexperten, um eine Anodenkapazität von 0,5-1GWh aufzubauen, um den Bedarf von Batterieunternehmen der nächsten Generation zu decken.

Im GW-Maßstab bietet Li-Metal den Kunden Produktionsmöglichkeiten an. Li-Metal kann entweder PVD-Einheiten an der Zaunlinie des Kunden bauen, betreiben und warten (APAAS) oder PVD-Anlagen in der Fabrik des Kunden bauen und deren Leistung fernüberwachen und warten.

Bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächsten Generation

Skalierbar, Flexibel, Ausbaufähig und Patentiert

Unser Lithium Aktientip Li-Metal Corp. (ISIN: CA50203F2052, WKN: A3DAAU, Ticker FSE: 5ZO.F, Symbol CNSX: LIM.CN, $LIM.CN) ist ein bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächst Generation.

Li-Metals vertikal integriertes Metall- und Anodennetzwerk wird entscheidend sein, um kostengünstigere Anodenmaterialien zu liefern, die die Einführung von Batterien der nächsten Generation vorantreiben werden.

Skaleneffekte: Erreicht durch die Inbetriebnahme von 3-4 PVD-Maschinen

Fertigungstechnologie: Die Ausschussrate in Rochester wurde bereits um 50 % reduziert.

Materialsubstitution: Polymersubstrate werden entwickelt, um die Kosten zu senken

Kosteneffektiv und skalierbar:

Die zugrundeliegende Technologie hat sich in anderen Anwendungen in der Industrie bewährt, um Millionen von Quadratmetern Material pro Jahr zu minimalen Kosten zu produzieren.

Flexibel:

Ein breites Spektrum an Dicken, Breiten und Materialanforderungen kann berücksichtigt werden, um die Produkte an jedes Batterieformat und jede Technologie anzupassen und den Lithiumverbrauch zu minimieren.

Ausbaufähig:

Durch die Möglichkeit, Verbundwerkstoffe herzustellen, können einzigartige Kombinationen von Kosten und elektrochemischen Leistungseigenschaften erzielt werden; dies ermöglicht neue Materialien/Produkte wie die Vorlithiierung von Silizium.

Zum Patent angemeldete Technologie:

Kontinuierlich wachsendes IP-Portfolio.

Positionierung von Li-Metal als bevorzugter Anodenpartner für Entwickler von Batterien der nächsten Generation.

Beschleunigung der Bemusterung von Anodenmaterial und Verbesserung der Qualifizierung unserer ersten Generation von ultradünnen Li-auf Kupfer-Anoden.

Einsatz der PVD-Technologie im kommerziellen Maßstab (>1 Mio. m2), um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Entwicklung der zweiten Generation von ultradünnen Anoden mit Lithium auf metallisierten Polymeren sowie kostengünstige Lösungen für die Vorlithiierung

Es wird erwartet, dass sich die Metallnachfrage bis 2026 verdoppelt und bis 2030 um das 10-fache steigt. Die Einführung von Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und die Luftfahrt sind die wichtigsten Treiber.

Die Lithiumindustrie produziert derzeit 3.000 tpa Lithium in Batteriequalität. Bis 2030 wird ein Bedarf von 40+ kta Lithiummetall prognostiziert, um die Nachfrage nach Batterien der nächsten Generation zu decken.

Ca. 90% des Lithiummetalls wird heute in China hergestellt. Das inländische Angebot in Nordamerika beträgt

