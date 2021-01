Ein Baby hat sich angekündigt? Herzlichen Glückwunsch!

Geburtshoroskop-Geschenkbuch: Wunderschöne Geschenkidee für frischgebackene Eltern zur Geburt

In jenem atemberaubenden Moment, in dem das Kind das Licht der Welt erblickt, ist am Himmel ein Sternbild zu erkennen. Dieses gibt es exakt so nur in diesem Moment. Und weil es nahezu keine gleichen Konstellationen der Planeten gibt, ist das Babyhoroskop-Geschenkbuch ein wirklich persönliches, unverwechselbares Geschenk. MYHOROSKOP stellt jedes Buch anhand der mitgeteilten Geburtsdaten mit größter Sorgfalt her. Jedes ist ein Unikat und so einmalig, wie der neue Erdenbürger selbst. Das Geburtshoroskop-Geschenkbuch, in dem die Sterne nur das Beste verheißen, ist das ideale Geschenk für frisch gebackene Eltern, glückliche Großeltern, Tanten, Onkel und Paten. Es bietet sich an, um die Arbeitskollegin im Mutterschutz, die Vereinskameradin oder die beste Freundin zu überraschen. Das Unikat-Geschenkbuch ist für alle gedacht, die auf der Suche nach etwas ganz Besonderem sind und ein Präsent überreichen möchten, das viele Jahre Freude bereitet. Auch für das Kind hat sein individuelles Geburtshoroskop-Geschenkbuch einen magischen Wert. Mit Sicherheit wird es später gespannt darin blättern und überprüfen, welche verborgenen Anlagen und Charaktereigenschaften ihm schon bei seiner Geburt zugesprochen wurden. Ein Geburtshoroskop ist nicht nur für Menschen interessant, die sich mit Astrologie und Psychologie beschäftigen. Jeder von uns hat eine Seite in sich, die von dem nicht Offensichtlichen, dem Geheimnisvollen fasziniert ist. Die eigene Persönlichkeitsanalyse ist eines der spannendsten Themen, mit dem man sich in seinem Leben auseinandersetzen kann. So ist das Geburtshoroskop-Geschenkbuch nicht nur ein wundervolles Präsent, sondern auch eine traumhaft schöne Rückbesinnung.

Das Babyhoroskop-Geschenkbuch von MYHOROSKOP enthält:

– Grafik (Radix) auf Basis der Geburtsdaten

– Deutung der Planeten im Sternzeichen

– Japanisches Tierkreiszeichen

– Ägyptischer Tierkreis

– Jahresrad der Schamanen und Indianer

– Keltischer Lebensbaum

– Geschichten, Gedichte und gute Wünsche

– Liebevolle Illustrationen

Optional haben Schenkende die Möglichkeit, ein Babyfoto auf der Titelseite sowie eine persönliche Widmung einzubinden (ohne Zusatzkosten). Gegen Aufpreis sind zusätzliche Seiten mit persönlichem Inhalt (z. B. Vereinsseite, Firmenseite oder Familienstammbaum) sowie eine eigene Farbauswahl möglich.

Ich schreibe und gestalte einzigartige Baby-Geburtshoroskop-Geschenkbücher, mit einfühlsamer, liebevoller Interpretation und Analyse des “Sternenhimmels” zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes bezogen auf den Geburtsort. (Informationen über Astrologie kann man bei Interesse in meinem Blog nachlesen).

Jedes Exemplar wird individuell, personalisiert erstellt – und ist ein Unikat. So einzigartig wie das beschenkte Kind selbst – einmalig und wundervoll.

Weil jeder Mensch ein Wunder ist.

Weitere Informationen: http://www.myhoroskop.at/ueber-my-horoskop/index.html

Kontakt

Petra Voithofer – my Horoskop

Petra Voithofer

Oberfranking 7

5131 Franking

+4369910775015

welcome@myhoroskop.at

http://www.myhoroskop.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.