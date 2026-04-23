Ein besonderes Naturerlebnis – mitten auf dem Gewässer!

Urlaub in der Natur machen bedeutet eins: endlich die Zeit dafür zu haben, die Schönheit der Natur zu bewundern und bewusst zu genießen. Aufwachen mit Meeresrauschen. Fische, die vorbeischwimmen. Und eine Aussicht, die man sonst nur aus Filmen kennt. Eine spannende Möglichkeit, ausgetretene Pfade zu verlassen, bietet der internationale Bootsverleih SamBoat. Hier gibt es Haus-, Motor- und Schlauchboote, um beim nächsten Ausflug neue Reviere und Bereiche zu entdecken. Ob an der Mecklenburgischen Seenplatte, der Ostseeküste oder im Mittelmeer, SamBoat bietet an mehr als 1.400 Destinationen über 50.000 verschiedene Boote an.

Vor allem die Hausboote sind perfekt für einen Naturtrip. Mit ihnen lassen sich kinderleicht neue Gewässer erkunden. Und während man das Abendessen genießt, kann man noch Biber oder Teichrohrsänger aus nächster Nähe beobachten. Besonders dieses Leben mitten in der Natur macht einen solchen Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Preislich liegen beginnen Hausboote bei 150EUR pro Tag und sind dadurch mit einer Ferienwohnung für 4 oder 6 Personen vergleichbar, bieten aber deutlich flexiblere Gestaltung des Trips. Selbst die kleineren Motor- oder Schlauchboote ermöglichen ganz neue Perspektiven und Sichtungen, da sie auch häufig weniger Scheuchwirkung haben. Mit Segelbooten oder Katamaranen lässt sich der Bootsurlaub zudem auch noch nachhaltig gestalten.

Über das Online-Buchungsportal kann sich jeder ganz einfach ein passendes Boot mieten und entspannt die verschiedensten Gewässer erkunden. Bei einigen Schiffen geht das auch ohne Bootsführerschein.

Für entdeckungsfreudige Menschen und Naturfreunde lohnt sich ein Blick auf das Portal definitiv. Mitten in der Natur verschiedene Habitate erkunden und dabei seine Ruhe haben – das ist noch nie so einfach gewesen!

Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne passendes Bildmaterial in Druckauflösung zur Verfügung.

SamBoat ist das führende Online-Portal zum Mieten und Vermieten von Booten. Mehr als 50 000 Boote von privaten und gewerblichen Anbietern ermöglichen das Chartern von Segelbooten, Katamaranen und Motorbooten zum besten Preis. Yachtcharter mit oder ohne Skipper und Bootsverleih weltweit. SamBoat bringt Anbieter und Mieter digital zusammen und ermöglicht eine einfache und sichere Buchung von Bootsurlauben.

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SamBoat

Cedric Trilling

Gartenstraße 1

51429 Bergisch Gladbach

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