Ein ganzer Tag IT nur für Mädchen – Girls“ Day 2023

Essen, Deutschland – 26.01.2023

Wir zeigen Schülerinnen ab 14 Jahren die Welt der Technik.

Es gibt viele Möglichkeiten für Mädchen, in MINT-Berufen erfolgreich zu sein, und es ist wichtig, dass sie in diesen Bereichen unterstützt und gefördert werden.

Am 27. April 2023 findet der diesjährige Girls“ Day statt, an dem sich auch die GFOS mbH wieder beteiligt. Wir bieten 20 Schülerinnen die Möglichkeit Einblicke in die IT-Welt zu erhalten.

Schülerinnen ab 14 Jahren erwartet ein interessanter Workshop rund um das Thema Web-Programmierung. IT-Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich: Nach einer spannenden Einführung in das World Wide Web werden alle nötigen Grundkenntnisse im Rahmen des Workshops vermittelt. Ganz nach dem Motto „Wissen ist nutzlos, wenn man es nicht anwendet“ folgen kurze Praxisübungen, in denen die Schülerinnen das Erlernte direkt umsetzen und ihr Talent unter Beweis stellen können. Am Ende des Tages programmiert jede Teilnehmerin sogar ihre eigene Browser-Startseite.

„Wir wollen Mädchen für MINT-Berufe begeistern. Der Girls“ Day ist eine gute Gelegenheit, Vorurteile abzubauen und Mädchen zu zeigen, dass sie genauso gut in MINT-Berufen tätig sein können wie Jungen“, erläutert Katharina Van Meenen-Röhrig, CEO GFOS mbH, das Engagement der GFOS für den Girls“ Day.

Die Anmeldung erfolgt über die Plattform des Girls“ Days:

https://www.girls-day.de/@/Show/gfos-gesellschaft-fuer-organisationsberatung-und-softwareentwicklung-mbh/dein-girlsday-bei-gfos-programmiere-deine-persoenliche-browser-startseite.1

GFOS bietet jungen Talenten die Wahl:

Work & Study Programm oder IHK-Ausbildung – Stellen verfügbar ab August

Interessierte und motivierte Young Talents sind bei uns genau richtig! Über ein duales Studium – das Work & Study Programm der GFOS – können Berufseinsteiger praktische Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag mit dem theoretischen Wissen aus dem Hörsaal kombinieren. Eine Ausbildung mit IHK-Abschluss ist ebenfalls möglich. Wir stellen ab August sowohl Berufseinsteiger für unser Work & Study Programm als auch Auszubildende ein. Bewerbungen nehmen wir gerne entgegen! Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei der GFOS: https://www.gfos.com/gfos/karriere.html

Über GFOS

Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung (GFOS) mbH ist ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen und IT-Infrastrukturen in den Bereichen Workforce Management, Manufacturing Execution Systems, Security und Hosting sowie IT-Infrastructures – modular aufgebaut und branchenunabhängig sowohl in großen Konzernen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen. GFOS unterstützt mehr als 3.000 Kund*innen in 30 Ländern mit umfassenden Systemen und intelligenten Tools. Das Unternehmen liefert Module von der Zeiterfassung und Personalplanung über die Betriebs- und Maschinendatenerfassung bis hin zur Zutrittskontrolle mit Besuchermanagement – in der Cloud oder On-Premise. Im Bereich der SAP-Anbindung profitieren Kund*innen von umfassendem Know-how und Beratungskompetenz, denn 65 Prozent der GFOS-Kund*innen nutzen SAP. Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen liefert GFOS höchste Standards im Bereich IT- und Cyber-Sicherheit. Neben den Co-CEOs Katharina Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen gehören der Geschäftsleitung des Unternehmens auch Dr. Olaf Zwintzscher (Software Technology & Development) und Mischa Wittek (Market) an.

