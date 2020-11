Ein Geschenk für Mitarbeiter: Finanzielle Unabhängigkeit

Finanzthemen sind nicht sehr sexy und werden von Frauen oft gemieden – mit fatalen Folgen. Die PLU Group schafft Abhilfe mit ihrem Hörbuch Money Maker

Dass Frauen in der Regel schlechter verdienen als ihre männlichen Kollegen und darum im Alter unzureichend abgesichert sind, ist aus Sicht der PLU Group nicht akzeptabel. Darum engagiert sich das Unternehmen bei der Schulung der Mitarbeiter*innen zum Thema finanzielle Unabhängigkeit und Absicherung im Alter und teilt mit dem Hörbuch “Money Maker” als Audio Coaching das gesammelte Know-how mit anderen Firmen. Ein ideales Dankeschön von verantwortungsvollen Managern und Unternehmern an ihre Mitarbeiter*innen, nicht nur zu Weihnachten.

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung belegt, dass die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt über das gesamte Erwerbsleben größer sind, als bisher angenommen. Der sogenannte “Gender Pay Gap” beträgt auf das gesamte Erwerbsleben bezogen (20 bis 60 Jahre) etwa 50 Prozent, auch bedingt durch Teilzeitjobs oder Auszeiten im Mutterschutz. Das heißt, Frauen verdienen rund die Hälfte der Erwerbseinkommen der Männer und sind deshalb von Altersarmut besonders betroffen.

Diese Nachteile abzubauen liegt nicht nur in der Verantwortung der Politik, sondern auch der Wirtschaft. Das Finanzwissen von Frauen muss gestärkt werden. Die PLU appelliert an die Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen Kenntnisse zum Thema private Finanzen zu vermitteln. Damit setzen Arbeitgeber Maßstäbe bei der Corporate Social Responsibility und weisen ihren Mitarbeiterinnen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit.

Die PLU bietet zu diesem Zweck das Audio Coaching “PLU Money Maker” im Hörbuch-Format an, um die finanziellen Hürden während des Erwerbslebens erfolgreich zu meistern. Sophie Descollaz-Dunkel, Geschäftsführerin der PLU Group für das Personalressort, definierte vier Schlüsselereignisse während des Erwerbslebens: “Der Eintritt in das Berufsleben, die Heirat, die Babypause und der 50. Geburtstag, bei dem viele Frauen erst anfangen, sich über ihre Altersversorgung Gedanken zu machen. Dabei verzichten wir auf Fachchinesisch und lassen die Hörer von unseren persönlich gemachten Erfahrungen profitieren.”

Ursprünglich hatte PLU dieses Thema externalisiert und Infoveranstaltungen mit Experten organisiert, jedoch wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dieses Format nicht wirklich erreicht. Zu kompliziert, zu praxisfern, zu werbelastig. So machte es sich PLU zur Aufgabe eine eigene Methodik aus der Praxis für die Praxis zu entwickeln, um die Inhalte (z. B. Baby-Pause vorfinanzieren oder Rentenlücke ausrechnen) verständlich, individuell anpassbar und strukturiert aufzubereiten. “Wir geben auf leicht verdaubare Weise unser geballtes Know-How und unsere Erfahrungen rund um das Thema Geld weiter”, erklärt Sophie Descollaz-Dunkel.

In der PLU Methodik geht es nicht um Empfehlung bestimmter Finanzprodukte, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe. Es wird auf klassische Stolpersteine hingewiesen, Blockaden sich mit dem Thema zu beschäftigen werden gelöst, praktische und erprobte Tipps weitergegeben. Mit dem Audio Coaching “PLU Money Maker” lernt die Hörerin eine individuelle Strategie zu entwickeln, um den Status über ihre Finanzen zu erhalten und einen langfristigen Plan zur Finanzierung ihrer Lebensträume und Altersversorgung zu gestalten. “Money Maker”- User bekommen das Rüstzeug um eigenständig ihre Finanzen den Lebensumständen stets anzupassen.

Anfang 2021 wird die Reihe “Money Maker” durch weitere Themen ergänzt. Der Preis von 29,00 Euro pro Hörbuch erfüllt das Kriterium des steuer- und abgabefreien Geschenks. Die Hörbücher können über den PLU Campus per Mail bestellt werden untersophie.dunkel@plu.de

Eine Hörprobe gibt es auf SoundCloud:

Money Maker Hörbuch#1: Finanziell unabhängig in der Ehe Hörprobe

Die PLU Top Assistant GmbH stellt für Unternehmer und Top Manager zertifizierte Top-Assistenzen zur Verfügung und übernimmt in einem strukturierten Prozess für Unternehmen die Suche, Bewertung und Einstellung von Top-Assistenzkräften. Die PLU Campus GmbH bietet individuelles Office Coaching, Seminare (offen und in-house) sowie Vorträge & Webinare zur Realisierung von Zeitgewinnen für Manager, Assistenzen und Projektteams. Unsere Effizienz Experten optimieren sämtliche Arbeits- und Organisationsabläufe im Tages- und Projektgeschäft.

