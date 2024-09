Ein Highlight auf den MHH-Erlebniswelten im November 2024:

Im MHH-Näherholungsgebiet® wird ZiC’nZaC Begeisterung für das „Nähen“ wecken.

Da hat sich Messe Essen 2024 etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In Halle 8 wird vom 7.11. bis 10.11.24 auf knapp 400 qm allen Besuchern in einem komplett ausgestatteten „Näherholungsgebiet®“ der Überblick über dieses kreative, kontemplative und nachhaltige Hobby geboten. https://www.mhh-essen.de/nrws-groesste-verbrauchermesse/ Kostenlose Mitnäh-Aktionen, Patchwork, Textilkunst-Galerie, burda style-Sewing Star-Ausstellung & Prämierung sowie Kinder-Näh-Werkstatt, Sticken, Plotten ff. Ein Fingerhut-Museum und eine Sammlung historischer Nähmaschinen sind weitere herausragende Aktionen des viertägigen interaktiven Angebotes.

Für die Ausgestaltung dieses umfangreichen Programms hat die Messegesellschaft die Essener Nähakademie des mit dem Deutschen Handelsinnovationspreis ausgezeichneten Branchen-Trendsetters ZiC“nZaC gewinnen können. Der bundesweit bekannte Essener Näh-Spezialist hat mit Unterstützung der Patchwork Gilde Deutschland e.V. https://www.patchworkgilde.de/ und namhaften Markenherstellern, wie Pfaff, Singer, Brother, Husqvarna-Viking dieses Näh-Eldorado möglich gemacht hat. Hier geht es nicht ums Verkaufen, sondern darum, den Spaß am Nähen den zehntausenden Besucher durchs Selbermachen, Zuschauen, Fühlen und Bestaunen näher zu bringen.

Während überwiegend Frauen sich auf vier Aktionsflächen z.B. einen Adventsstern bei der Essener Projekt-Initiatorin Susanne Nocke nähen oder das „Haus vom Nikolaus“ bei den Damen der Patchwork Gilde „patchen“ und mitnehmen, zieht es die Männer möglicherweise eher zum Stick-Counter, um sich eine Monogramm aufs Einstecktuch zu sticken. Oder sie lassen sich am Plotter z.B. eine Popcornbox oder einen Schlüsselanhänger plotten. Das alles erleben die Messebesucher inmitten einer Textilkunst-Ausstellung mit sechzig einzigartigen, „haptisch streichelbaren“ Exponaten, die „Quilts“ genannt werden.

Und was machen die Kinder im Näherholungsgebiet®? Die nähen entweder mit oder sie lernen in der Nähwerkstatt, wie eine Nähmaschine funktioniert, in dem sie diese neugierig unter sachkundiger Anleitung demontieren. Man darf die Nähmaschinen aber auch in der Designwerkstatt nebenan mit Acrylfarben und viel Phantasie in farbenfrohe Unikate verwandeln.

Da die Geschichte des Nähen bis an die Anfänge der Menschheit zurückreicht, ist das Näherholungsgebiet® innerhalb der MHH-Erlebniswelten 2024 zusätzlich von viel Nostalgie geprägt. 10.000 Fingerhüte aus aller Welt in 44 Vitrinen lassen beim Betrachten und Träumen eine Kopfkino-Weltreise von Albanien bis Zaire zu. Und die vielen historischen Nähmaschinen „ab 1880“ sind stählerne Zeitzeugen der industriellen Entwicklung Europas und wecken besonders bei älteren Besuchern schöne Rückerinnerung an die frühen Jahre der Bundesrepublik.

Der Besuch des Näherholungsgebietes® und die Mitnahme der selbstgenähten, -gepatchten, -gestickten, geplotteten Projekte ist im Eintrittspreis zur MHH enthalten. Wenn danach die Liebe zum Nähen geweckt wurde, freut sich die Nähakademie vom ZiC“nZaC im Essener Zentrum ( www.zicnzac.de) über jeden Besuch und über viele neue Näh-Enthusiastinnen.

ZiC’nZaC trägt den geschützten Untertitel „Dein Näh-Erholungsgebiet“ und hat sich zum angesagtesten Näh-Szene-Store in Essen entwickelt. Der Store wurde 2016 mit dem „Goldenen Fingerhut“ ausgezeichnet als eine der besten Nähschulen in D.A.CH. ZiC’nZaC bietet ein All-Inclusive-Sortiment von 25.000 Artikeln rund um das Thema Nähen: Vom Nähkurs über Nähmaschinen, Zubehör, Büchern und Stoffen – alles findet man hier unter einem Dach.

Kontakt

Store-Development GmbH

Joachim H. Bürger

Dritter Hagen 37

45127 Essen-Zentrum

0201 – 74 71 67 25

0201 – 74 71 67 26



http://www.zicnzac.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.