Ein Hingucker auf jeder Halloween-Party

Haus des Geldes Kostüm

Die Halloween- und Karnevalszeit steht vor der Tür und es ist Zeit, sich Gedanken über Ihr Kostüm zu machen. Wenn Ihr etwas Lustiges und Einzigartiges sucht, das alle Blicke auf sich zieht, dann ist das 3 in 1 House of Money Kostümset die perfekte Wahl. Dieses Unisex-Kostümset besteht aus einer Dali-Maske, ein auflblasbares Gewehr und einem roten Overall und ist somit ein Komplettpaket für ein unvergessliches Halloween- oder Karnevalserlebnis.

Die Dali-Maske, die von dem berühmten surrealistischen Künstler Salvador Dali inspiriert wurde, verleiht dem Kostüm einen Hauch von Geheimnis und Intrige. Sie ist das perfekte Accessoire, um einen gewagten und auffälligen Look zu kreieren. Egal, ob Sie eine Halloween-Party oder eine Karnevalsfeier besuchen, diese Maske ist ein echter Hingucker und sorgt für Gesprächsstoff.

Zum Kostümset gehört neben der Maske auch eine aufblasbare Pistole. Dieses Accessoire verleiht dem Kostüm eine spielerische Note und ermöglicht es Ihnen, sich ganz in die Rolle eines Geldräubers zu versetzen. Das Kostüm ist leicht und einfach zu tragen, was es zu einer praktischen Wahl für das Tanzen und die Geselligkeit während der Nacht macht.

Der rote Jumpsuit rundet den Look ab. Er ist aus bequemem und strapazierfähigem Stoff gefertigt und passt sowohl Männern als auch Frauen. Der Jumpsuit ist mit einem Reißverschluss versehen, der das An- und Ausziehen erleichtert, so dass er beim Kostümwechsel oder in den Toilettenpausen bequem zu tragen ist. Die kräftige rote Farbe verleiht Ihrem Erscheinungsbild einen leuchtenden Akzent und sorgt dafür, dass Sie in einem Meer von Halloween-Kostümen auffallen.

Was dieses 3 in 1 House of Money Kostümset noch attraktiver macht, ist seine Vielseitigkeit. Es eignet sich nicht nur für Halloween-Partys und -Veranstaltungen, sondern auch für Karneval, Cosplay-Conventions und thematische Zusammenkünfte. Sein Unisex-Design bedeutet, dass es jeder tragen kann, unabhängig von Geschlecht oder Alter, was es zu einer fantastischen Wahl für Gruppen oder Paare macht, die ihre Kostüme koordinieren wollen.

Egal ob Sie ein Fan der Serie „Money Heist“ sind oder einfach nur ein aufmerksamkeitsstarkes Kostüm suchen, das 3 in 1 House of Money Kostümset ist eine ausgezeichnete Wahl. Es vereint Stil, Verspieltheit und Komfort in einem Paket, so dass Sie voll und ganz in den Geist von Halloween oder Karneval eintauchen können.

Produktmerkmale:

– Perfektes Kostüm für Halloween, Karneval oder Mottopartys.

– Unisex-Design für Erwachsene geeignet.

– Enthält eine Dali-Maske, ein aufblasbares Gewehr und einen roten Overall.

– Erhältlich in zwei Größen: M-L und XL-XXL.

– Hochwertige Materialien garantieren Haltbarkeit und Komfort.

– Leuchtend roter Overall mit langen Ärmeln und durchgehender Hose.

– Die Dali-Maske ist der kultigen Maske von Salvador Dali aus der beliebten Fernsehserie nachempfunden.

– Das aufblasbare Gewehr verleiht Ihrem Kostüm einen zusätzlichen Hauch von Authentizität.

– Einfaches An- und Ausziehen für müheloses Anziehen.

– Mit diesem einzigartigen und aufsehenerregenden Kostüm fallen Sie in jeder Menge auf.

Kostüm Set – Haus des Geldes für Erwachsene Unisex mit Dali Salvador Maske, aufblasbares Gewehr, roter Overallanzug für Fasching & Halloween —>> JETZT KAUFEN

Mit dem 3 in 1 House of Money Kostümset werden Sie zum Mittelpunkt der Party!

Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit, mit Ihrem Kostüm in diesem Jahr ein Zeichen zu setzen. Schnappen Sie sich das 3 in 1 House of Money Kostümset und machen Sie sich bereit, bei Ihrer nächsten Halloween- oder Karnevalsveranstaltung einen Riesenspaß zu haben. Mit seinem einzigartigen Design und der Liebe zum Detail wird es sicher ein Hit sein, wo immer du hingehst.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

