Ein Klima-Wahlcheck für die Pfalz

Am 22. März 2026 entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz über die Lan-despolitik der kommenden Legislaturperiode.

In einer Zeit, in der der Klimaschutz fast komplett ignoriert wird, wollen wir von eure Welt e.V. den Menschen helfen, dass sie die Klimaschutz-Einstellung unserer Landespolitiker sorgfältig prüfen können. Wählerinnen und Wähler sollen erfahren können, wie sich unsere Politiker im Klimaschutz positionieren.

Deshalb haben wir am 20. Februar 2026 die 107 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aller Parteien in 15 Wahlkreisen der Pfalz angeschrieben und eingeladen, dass sie vor der Landtagswahl ihre Positionen zum Klimaschutz in Rheinland-Pfalz bekunden. Sie erhalten die Möglichkeit, dass sie Internet-basiert 15 ausgewählte Fragen zu ihrer eigenen Klimaschutz-Politik beantworten.

Das Projekt führen wir in Zusammenarbeit mit der bundesweit für Klimaschutz tätigen Organi-sation GermanZero e.V. durch.

Unsere Website weist seit dem 20. Februar 2026 auf den Klima-Wahlcheck hin.

Wie die Politiker auf unsere Klimafragen antworten, das erfahren die Wählerinnen und Wähler ab dem 8. März 2026 in der Presse und in den sozialen Medien.

Ergänzungen:

In anderen Wahlkreisen weisen weitere rheinland-pfälzische Klimaschutz-Initiativen auf den Klima-Wahlcheck von Rheinland-Pfalz hin. Vergleichbare Klima-Wahlchecks gibt es auch vor den anderen Kommunal- und Landtagswahlen in 2026.

Auch in diesem Projekt bleibt eure Welt e.V. seinen Grundsätzen treu: Wir positionieren uns selbst nicht politisch. Wir sehen es aber als unsere Aufgabe, möglichst vielen Wählern ihre Entscheidung für eine gute Klimapolitik im Land zu erleichtern.

Der gemeinnütze Verein eure Welt e.V. wurde am 15.6.2023 gegründet. Er regt Seniorinnen und Senioren an, in ihrem privaten Bereich immer wieder klimaschützende Beiträgen zu leisten. Sie sollen ihren Enkeln sagen können: „Mir ist es nicht egal, wie es Dir später geht. Ich übernehme Mitverantwortung für Euren Planeten.“ In einem niederschwelligen Konzept werden sie eingeladen, dass sie sich in kleinen und großen Taten am Klimaschutz beteiligen – mit Stolz gegenüber ihren Kindern, Enkeln und Nachkommen!

Der Verein ist online und bundesweit tätig. Er versteht sich als Leuchtturm-Projekt für eine großflächige, bundesweite Umsetzung von niederschwelliger Klima-Kommunikation.

