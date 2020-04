Ein komplettes Programm Medizingerätester für die STK und MTK

Sichere Medizintechnik mit Hilfe der richtigen Prüfmittel

Der kanadische Hersteller Datrend Systems bietet ein komplettes Programm für die Sicherheitstechnische Kontrolle STK und Funktionskontrolle MTK für die Medizintechnik. Dazu gehören auch Beatmungstester, Inkubatoren oder komplette Patientensimulatoren. Die Prüf- und Testsysteme, decken alle aktuellen Normen wie IEC 60601-1 und EN 62353 ab. Die gespeicherten Daten und Informationen lassen sich in alle gängigen Verwaltungsdatenbanken übertragen. Die Gerätefamilie umfasst zum einen die vPad-Reihe: Charakteristisch ist die Bedienung über ein mitgeliefertes Android Smartphone oder einem Tablet. Dieses steuert das Prüfgerät, speichert die Messergebnisse und manuellen Eingaben und erstellt einen Bericht, welcher per BlueTooth oder WLAN weitergeleitet werden kann. Zum anderen gibt es in der “klassischen” Bauform Anwendungen für die automatische Prüfung von Infusionspumpen oder Defibrillatoren.

In Deutschland erfolgt die technische Beratung und der Vertrieb durch die Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH mit Sitz in Heilbronn.

Weitere Informationen finden Sie unter Tel.: 07131/89 829-0 – E-Mail: mess@ekomess.de

Ekomess – Medizintechnik

Ekomess – Seit 1994 ist Elektronik-Kontor in Heilbronn eine feste Größe als Distributor und Spezialist für Test- und Messtechnik.

Kontakt

Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH

Michael Jäger

Spitzwegstr. 18

74081 Heilbronn

0211/ 51 62 96 81

jaeger@ekomess.de

http://www.ekomess.de

