Ein Kontroller für digitale Meetings wie Zoom oder Teams

Ein Kontroller für virtuelle Meetings

Das Produkt richtet sich an Nutzer von Microsoft Teams und Zoom, zwei der größten Anbieter von virtuellen Konferenzen, die von Millionen Menschen genutzt werden. Mithilfe des Kontrollers kann an in den digitalen Meetings mit einem Tastendruck auf Funktionen der Konferenz-Software zugreifen, auch wenn es im Hintergrund läuft.

Eine wichtige Funktion ist die Kontrolle über die Kamera. Der Nutzer kann mit dem Kick auf eine Taste seine Kamera ausschalten, wenn etwas Ungewünschtes ins Bild kommen sollte. In den Situationen wird auf die Mikrofon-Steuerung gebraucht.

Für Gastgeber gibt es die Funktionen Bildschirmteilen und Hände vorlesen. Gastgeber teilen oft ihren Bildschirm, das wird mit dem Online Meeting Kontroller einfacher. Die Funktion Hände vorlesen wird benutzt, wenn eine Bildschirmteilung aktiv ist und man wissen will, welche Personen ihre Hände virtuell gehoben haben, denn während der Bildschirmteilung ist es nicht möglich dies zu sehen.

Das Produkt ist momentan auf Kickstarter und die Kampagne läuft bis zum 20. März. Bitte beachten Sie, auf Kickstarter werden Produkte nicht erworben, sondern man erhält sie als Belohnung für Unterstützungen. Daher gibt es immer ein Risiko.

Die Kampagne finden sie hier: https://www.kickstarter.com/projects/basiest/ein-controller-fur-virtuelle-meetings?ref=cix0bl

Unternehmen aus Hamburg seit 22 Jahren das Waren allerhand verkauft und dieses mal ein elektronisches Gerät herstellt und auf Kickstarter Verkauft

