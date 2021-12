Ein Kunstwerk gegen Keime

Innovativ in puncto Hygiene und Optik: UV-C-Luftfilter als Wandbild

Luftreinigung und Entkeimung sind spätestens seit Corona ein großes Thema – egal ob in Wartezimmern, Konferenzräumen, Senioreneinrichtungen oder Schulzimmern. Dass es auch ohne Chemie und noch dazu dekorativ geht, zeigen die UV-C-Geräte der Medeco Cleantec GmbH. Für die innovativen Design-Luftfilter hat sich auch das Haus der Schönheit in Kolbermoor entschieden. In dem exklusiven Medical & Beauty Spa sorgen nun insgesamt 11 UV-C-Luftfilter für saubere Luft und kompromisslose Hygiene.

Die optische Besonderheit des innovativen Luftentkeimers: Er sieht aus wie ein Wandbild und kann mit jedem Motiv versehen werden. Egal ob Logo, Firmenmotto oder Wunschbild – das individuelle Design wird auf eine massive Aluminiumplatte gedruckt. Damit fügt sich das Hightech-Gerät nahezu unsichtbar in jede Raumgestaltung ein und auch die Montage ist so einfach wie das Aufhängen eines Wandbilds. Zur Inbetriebnahme ist lediglich eine normale Steckdose nötig.

Das wohl gesündeste Bild der Welt

Um Ästhetik und Gesundheit dreht sich im Medical & Beauty Spa „Das Haus der Schönheit“ in Kolbermoor ohnehin alles. Kein Wunder, dass dort auch individuell gestaltete UV-C Design-Luftfilter an den Wänden für saubere und hygienische Luft sorgen und sich gleichzeitig harmonisch ins Gesamtbild des Spas einfügen. „Unseren Kunden, Patienten und Mitarbeitern durch eine effektive Luftreinigung mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz zu bieten, war uns schon immer sehr wichtig“, erklärt Inhaber und plastischer Chirurg Dr. Jörg Dabernig. „Die erfolgreiche Wirkweise der chemiefreien Desinfektion der Luft mittels UV-C ist in medizinischen Kreisen schon seit Jahrzehnten bekannt, aber leider durch den Einsatz von allen möglichen chemischen Desinfektionsmitteln wieder stark in Vergessenheit geraten. Wir wollten jedoch niemanden durch aggressive Inhaltsstoffe chemischer Desinfektionsmittel belasten und trotzdem keine Abstriche in puncto Hygiene machen. Die UV-C-Filter von Medeco sind daher für uns die ideale Lösung – noch dazu dank ihrer ästhetischen Optik.“

Chemiefreie Virenbekämpfung

Das Herzstück des MCT Design UV-Luftentkeimungsgeräts ist hinter der dekorativen Vorderseite versteckt und sorgt für eine effektive und zugleich umweltfreundliche Keimreduzierung der Raumluft, die jederzeit möglich ist – auch wenn sich Personen im Raum befinden. Mithilfe eines Ventilators wird diese durch die UV-Desinfektionseinheit des Luftfilters geblasen, in der die UV-C-Strahler untergebracht sind. Diese töten Mikroorganismen in der vorbeistromenden Luft wie zum Beispiel Corona-Viren, SARS-Viren, Mers-Viren oder Grippe-Viren, ab, sodass saubere, desinfizierte Luft in den Raum zurückströmt. Empfohlen wird das MCT Design UV-Luftentkeimungsgerät für Raumgrößen zwischen 20 und 40 Quadratmetern.

Übrigens: Wenn es darum geht, in größeren Räumen oder sogar Hallen für keimfreie Luft zu sorgen, empfehlen die Experten von Medeco Cleantec Hepa-Filter und Ionisatoren, die auch kleinste Partikel, Bakterien und Viren sicher entfernen und sich daher besonders für Räumlichkeiten eignen, in denen sich mehrere bis viele Personen aufhalten.

Weitere Infos: www.medeco-cleantec.de/produkte/mct-design-uv-lufteintkeimungsgeraet-2

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

