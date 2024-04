Ein Mietwagen für den Urlaub: Worauf Reisende achten sollten – Verbraucherinformation der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH

Mit dem Leihauto ferne Länder erkunden

Wer im Urlaubsland mobil sein möchte, aber nicht mit dem eigenen Auto anreist, bucht häufig einen Mietwagen. Damit vor Ort keine bösen Überraschungen drohen, sollten Urlauber dabei einiges beachten. Was bei Buchung und Vertrag wichtig ist und worauf es bei Über- und Rückgabe im Reiseland ankommt, erklärt Sabine Brandl, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH.

Online oder vor Ort buchen?

Urlauber, die mit einem Mietwagen ihr Urlaubsland erkunden wollen, stehen vorab vor der Frage: Das Auto noch in Deutschland oder erst vor Ort buchen? Viele reservieren ihren Mietwagen bereits von zu Hause aus. So gehen sie sicher, das gewünschte Modell zu erhalten, haben genügend Zeit, Preise und Leistungen ausführlich zu vergleichen, und vermeiden Sprachbarrieren. Besonders beliebt und unkompliziert ist die Buchung über Online-Vergleichsportale. Alternativ können Kurzentschlossene auch erst vor Ort ein Auto mieten. Hier liegt der Vorteil darin, spontan entscheiden zu können, welches Modell oder welcher Zeitraum es sein soll.

Vertragliche Abwicklung vor Ort

Online-Plattformen agieren nur als Vermittler und sind nicht Vertragspartner. „Der Mietvertrag besteht daher ausschließlich mit dem ausländischen Anbieter vor Ort“, so Sabine Brandl, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH. Urlauber unterschreiben den Vertrag erst dort und müssen mögliche Reklamationen auch direkt mit dem Ansprechpartner vor Ort klären. Bei der Abholung des Mietwagens ist es wichtig zu prüfen, ob alle gebuchten Leistungen vollständig in dem vor Ort ausgehändigten Vertragsdokument enthalten und korrekt sind. Liegen deutliche Abweichungen vor, empfiehlt die ERGO Juristin, den Vertrag nicht zu unterzeichnen.

Vertragsbedingungen prüfen

Besondere Aufmerksamkeit sollten Urlauber den Vertragsbedingungen schenken. „Zu beachten sind insbesondere Inklusivleistungen, Versicherungsschutz, zugelassene Fahrer, Bezahlung, Abhol- und Rückgabezeiten sowie -fristen, Stornierungsmöglichkeiten und -bedingungen, inkludierte Freikilometer und Tankregelungen“, erläutert Brandl. Bei der Haftpflichtversicherung ist eine hohe Deckungssumme von mindestens einer Million Euro oder mehr wichtig. Die Vollkaskoversicherung sollten Urlauber ohne Selbstbeteiligung abschließen. Manche Anbieter verlangen zudem eine Mietkaution. Oft sind bestimmte Schäden – etwa durch das Fahren auf schlechten Straßen oder unter Alkoholeinfluss – vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Urlauber sollten sich daher rechtzeitig über die Versicherungsbedingungen informieren. „Außerdem gilt es zu berücksichtigen, ob die Anbieter auf den Preis noch zusätzliche Servicepauschalen oder Steuern abrechnen“, ergänzt die Rechtsexpertin von ERGO.

Übergabeprotokoll sorgfältig ausfüllen

Bei der Übergabe vor Ort sollten Urlauber ihren Mietwagen genau unter die Lupe nehmen. „Es ist ratsam, den Wagen von allen Seiten zu begutachten und insbesondere den Zustand von Reifen, Beleuchtung, Bremsen, Scheibenwischer und Lack zu checken“, so Brandl. Im Übergabeprotokoll heißt es dann, alle Mängel, Kratzer, Beulen und Schäden zu vermerken, am besten mit Fotos zu dokumentieren und diese vom Vermieter bestätigen zu lassen. Das kann Ärger bei der Rückgabe vermeiden. Außerdem empfiehlt Brandl zu prüfen, ob alle Gegenstände, die im Urlaubsland mitzuführen sind, im Wagen vorhanden sind. Neben Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten kann das beispielsweise wie in Griechenland auch ein Feuerlöscher sein. Wer bei der Übergabe gravierende Schäden, technische Defekte oder eine mangelnde Verkehrssicherheit feststellt, sollte einen Ersatzwagen verlangen.

Rückgabe ohne Komplikationen

Ist der Urlaub vorbei, muss der Mietwagen wieder zurück zum Verleiher. Dabei gibt es ebenfalls einiges zu beachten. „Um zu verhindern, dass der Anbieter im Nachgang mögliche Forderungen für Schäden stellt, sollten sich Mieter im Rückgabeprotokoll eine mangelfreie Abgabe bestätigen lassen. Auch hierfür kann es sinnvoll sein, Fotos anzufertigen“, so die Rechtsexpertin von ERGO. Sie empfiehlt außerdem, die letzte Tankquittung aufzuheben. Auch damit sind Mieter gegen spätere Konflikte gewappnet.

Anzahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 4.109

Weitere Ratgeberthemen finden Sie unter www.ergo.com/ratgeber Weitere Informationen zur Rechtsschutzversicherung finden Sie unter www.ergo.de/rechtsportal Sie finden dort täglich aktuelle Rechtsinfos zur freien Nutzung.

Das bereitgestellte Bildmaterial darf mit Quellenangabe (Quelle: ERGO Group) zur Berichterstattung über die Unternehmen und Marken der ERGO Group AG sowie im Zusammenhang mit unseren Ratgebertexten honorar- und lizenzfrei verwendet werden.

Über die ERGO Group AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in über 20 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. ERGO bietet ihren Privat- und Firmenkunden ein breites Produktportfolio in allen wesentlichen Versicherungssparten sowie vollumfängliche Assistance- und Serviceleistungen. Unter dem Dach der ERGO Group AG steuern mit der ERGO Deutschland AG, ERGO International AG und ERGO Technology & Services Management AG drei Einheiten die Geschäfte und Aktivitäten der ERGO Group. In diesen sind jeweils das deutsche und internationale Geschäft sowie die globale Steuerung von IT und Technologie-Dienstleistungen gebündelt. Rund 38.700 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte ERGO einen Versicherungsumsatz von 20,1 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 721 Millionen Euro.

ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.

Mehr unter www.ergo.com

Firmenkontakt

ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH

Dr. Claudia Wagner

ERGO-Platz 2

40198 Düsseldorf

0211 477-2980



http://www.ergo.com

Pressekontakt

comcepta Gesellschaft für strategische Kommunikation mbH

Marion Angerer

Hansastraße 17

80686 München

089 998 461-18



http://www.comcepta.de

Bildquelle: ERGO Group