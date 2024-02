Kofferband Set

Das 4er Set Kofferband & 4er Set Kofferanhänger bietet eine perfekte Lösung für Reisende, die Wert auf Sicherheit und Erkennbarkeit ihrer Gepäckstücke legen.

Die verstellbaren Kofferbänder sind mit einer robusten Schnalle ausgestattet, die einen sicheren Verschluss garantiert, während sie gleichzeitig einfach zu handhaben sind. Sie sind in zwei auffälligen Farben erhältlich, die nicht nur stilvoll aussehen, sondern auch die Wiedererkennung des Gepäcks auf dem Gepäckband erleichtern. Dank der reflektierenden Streifen sind die Koffer auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht leicht zu identifizieren, was zusätzliche Sicherheit während der Reise bietet.

Mit einer Länge von bis zu 200 cm passen sich die Bänder problemlos an verschiedene Gepäckgrößen an, von Handgepäck bis hin zu großen Koffern. Die Kofferanhänger ergänzen das Set ideal, indem sie eine klare Kennzeichnung des Eigentümers ermöglichen und somit das Risiko von Verwechslungen minimieren. Sie sind einfach zu befestigen und bieten genügend Platz für persönliche Informationen. Dieses Set ist ein unverzichtbares Reiseaccessoire, das nicht nur für zusätzliche Sicherheit sorgt, sondern auch dafür, dass Ihr Gepäck immer gut sichtbar und leicht zu identifizieren ist.

– Verstellbare Kofferbänder mit sicherer Schnalle, passend für Gepäckstücke bis zu 200 cm.

– Erhältlich in zwei Farben, verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Identifizierung des Gepäcks.

– Reflektierende Streifen für erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

– 4er Set Kofferanhänger für klare Kennzeichnung des Eigentümers, minimiert das Risiko von Verwechslungen.

– Robustes Design, ideal für Reisen und Fliegen, bietet einen zuverlässigen Schutz für Ihr Gepäck.

Das 4er Set Kofferband & 4er Set Kofferanhänger ist ein Muss für jeden Reisenden. Mit verstellbaren, reflektierenden Bändern in zwei Farben und robusten Kofferanhängern bietet es Sicherheit, Erkennbarkeit und Schutz für Ihr Gepäck. Ob bei Tageslicht oder in der Nacht, Ihre Koffer sind immer gut sichtbar und leicht zu identifizieren, während die sichere Schnalle und das anpassungsfähige Design für alle Gepäckgrößen geeignet sind. Dieses Set ist der perfekte Begleiter für Ihre nächste Reise, ob geschäftlich oder privat.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

