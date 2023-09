Der Stromschienenstrahler Chamäleon ist ein neuer Meilenstein in der Beleuchtungstechnik,

dieser LED Strahler System spart 50 % Energiekosten gegenüber 2 LED Einzelstrahler

Die LED Explorer GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Beleuchtungslösungen, legt einen klaren Fokus auf die Steigerung der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in ihrem Produktportfolio.

Dieser Schwerpunkt ergibt sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Überlegungen und spiegelt sich in ihrem neuesten Produkt, dem Chamäleon Stromschienenstrahler, wider.

Der nachhaltige Stromschienenstrahler mit größtmöglicher Flexibilität.

Der Stromschienenstrahler Chamäleon neuer Meilenstein in der Beleuchtungstechnik

Der Chamäleon Stromschienenstrahler ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung im Bereich der Ressourceneffizienz.

Dieses innovative Produkt wurde speziell für den Einsatz in Retail-Textil, Automobilausstellungen und Museen entwickelt worden und zeichnet sich durch seine einzigartige Flexibilität aus.

Im Kerngedanken des Chamäleon Strahlers liegt die Idee, zwei herkömmliche Einzelstrahler zu einem äußerst flexiblen Doppelstrahler zu vereinen, der in Bezug auf Funktion, Energieverbrauch und Leistung alle Erwartungen übertrifft. So spart der Anwender mit diesem einzigartigen Strahler- System 50 % der Energiekosten gegenüber 2 LED Einzelstrahler gesenkt werden.

Effizienzsteigerung durch Produktverbesserung

Die innovative Produktentwicklung gibt vor welche Materialien für die Fertigung benötigt werden, sondern welche eingespart werden.

Durch diese Innovation werden ein Vorschaltgerät, ein 3-Phasen-Adapter sowie ein Rumpfkörper in der Produktion und Materialbeschaffung eingespart.

Insgesamt ergab sich eine Ressourcen- Einsparung von über 55 % im Vergleich zur Herstellung von zwei separaten 3-Phasen-Einzelstrahlern inklusive Verpackung.

Die einzigartige Flexibilität des Chamäleon Stromschienenstrahlers

Der Chamäleon Stromschienenstrahler zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Flexibilität aus, in Bezug auf die Möglichkeiten der lichttechnischen Ausleuchtung.

Durch die gemeinsame Schwenkbarkeit um eine Hochachse und die relative Verschiebbarkeit zueinander werden Anwender gezielt bestimmte Flächen beleuchten und herkömmliche Einschränkungen überwinden.

Nutzen und Vorteile der neuen Technik

Die innovative Technologie ermöglicht eine Bündelung der Beleuchtung auf einen bestimmten Punkt, sondern bietet die Option einer großflächigen Ausleuchtung durch unterschiedliche Ausrichtungen.

Zusätzlich zum schwenken um die Hochachse hat Anwender die Möglichkeit, eine Neigungsverstellung um eine liegende Achse durchführen.

Diese Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten, in begrenzten Räumen, wie Punktanschlüssen oder kurzen Schienen in Schaufenstern oder Büros.

Ein weiterer Vorteil der 3-Phasen-Strahler von LED Explorer ist ihre einfache Installation, da die Strahler entlang der Schiene verschoben werden, um die Beleuchtung an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dies ermöglicht eine Kombination aus kompakter Bauform, geringem Gewicht und äußerst niedrigem Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung, was in vielen Anwendungsbereichen von unschätzbarem Wert ist.

Der Chamäleon Stromschienenstrahler von LED Explorer setzt neue Maßstäbe in Punkto Ressourceneffizienz und Flexibilität und ist eine Bereicherung für jeden Raum, der eine hochwertige Beleuchtung benötigt.

Die LED Explorer GmbH ist der Überzeugung, dass es nicht sinnvoll ist, Leuchten und Bauteile über große Entfernungen aus Asien zu importieren, wenn wir sie stattdessen nachhaltig und in höchster Qualität besser ist in Deutschland zu produzieren.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

