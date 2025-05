Ein neues Leichtgewicht mit nur neun Prozent Alkohol

Elia Liberty – der alkoholarme Weißwein aus der Gascogne für den Sommer

Wenn das Thermometer im Sommer über die 25 Grad klettert, kann man sich getrost mal eine Auszeit gönnen und den Tag mit einem kühlen Glas Weißwein ausklingen lassen. An diesen wunderbar langen und lauen Sommerabenden schlägt die Stunde leichter, frischer und fruchtiger Weine, die Lust auf den nächsten Schluck machen. Genau solch einen Wein präsentiert jetzt die Kellerei Plaimont aus dem Südwesten Frankreichs: Elia Liberty ist ein leichter, alkoholarmer Wein aus der Gascogne. Neben dem „Star“ der Gascogne, dem Colombard, kommt auch Sauvignon Blanc (20 Prozent) zum Einsatz. „Diese beiden Rebsorten ergänzen sich mit ihren frischen und blumigen Aromen sehr gut“, erklärt Kellermeister Cedric Garzuel. Elia Liberty hat nur neun Prozent Alkohol. Im Gegensatz zu alkoholfreien Weinen wird er auf natürliche Weise hergestellt. Bei alkoholfreien Weinen wird dem Wein vor der Abfüllung durch die sogenannte Vakuumdestillation der Alkohol entzogen. Nachteil: Bei der Entalkoholisierung bleiben rund 20 Prozent der Aromen auf der Strecke, oft verliert der Wein an Dichte, Körper und Viskosität.

Nur neun Prozent Alkohol

Nicht so bei Elia Liberty: Die Rebsorte Colombard hat einen geringen natürlichen Alko-holgehalt, der zwischen 9° und 11° liegt. Um solch niedrige Werte zu erreichen, müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein: Zum einen stammen die Trauben von ausgewählten Parzellen in kühleren, nach Norden und Nordosten aus-gerichteten Lagen. Diese Terroirs sind prädestiniert für die Erzeugung leichter und frischer Weißweine. Wichtig ist auch der Zeitpunkt der Lese: Je eher die Trauben gelesen werden, desto weniger Zucker und damit Alkohol ist im Most enthalten. Für Elia Liberty wird der Colombard etwa eine Woche früher als üblich geerntet und die Gärung gestoppt, bevor der Zucker vollständig vergo-ren ist. Damit die Gärung nicht wieder einsetzt, reift der Wein bei sehr niedrigen Temperaturen auf der Feinhefe. Das ist wichtig, um die Frische und die knackigen Fruchtaromen zu erhalten. Das Ergebnis ist ein wunderbar leichter, frischer und fruchtiger Wein mit Aromen von Zitrusfrüchten und rosa Grapefruit sowie von einer angenehmen natürlichen Restsüße. Am Gaumen präsentiert sich der Elia Liberty ausgewogen und frisch, mit angenehmer Leichtigkeit und einer feinen Säurestruktur.

Mit Elia Liberty greift die Kellerei Plaimont den Trend zu weniger Alkohol auf und entspricht dem Wunsch der Verbraucher nach schlanken, alkoholarmen Weinen. Denn: Das Gesund-heitsbewusstsein gilt seit Jahren als einer der großen Ernährungstrends, der auch den Wein-genuss und -einkauf beeinflusst: Alkoholfreie Weine und Weine mit wenig Alkohol und viel Genusspotenzial liegen derzeit im Trend.

Gascogne: Ein besonderes Mikroklima

Beeinflusst durch den Atlantik im Westen und die Pyrenäen im Süden, bestimmt das beson-dere Mikroklima mit milden Tages- und kühlen Nachttemperaturen die frische und aroma-tische Typizität der Weine aus der Gascogne. Von diesem Mikroklima profitiert auch die Cuvee Elia Liberty. Der exzellente Sommerwein hat ein schön ausbalanciertes Gleichgewicht und präsentiert sich fruchtig-frisch mit Noten von Zitrone, Grapefruit und Ananas.

Gut gekühlt ist dieser lebhafte Wein ein unkomplizierter Tropfen, der viel Trinkfreude verspricht: als Solist, zum Aperitif oder Begleiter zu gegrilltem Fisch und mediterranen Salaten.

