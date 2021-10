Ein Praktikum auf Gut Aiderbichl

Beim Schüler-Praktikum den Traumberuf der Pferdepflegerin auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH getestet.

Pferdepflegerin zu werden, ist der Traum vieler junger Mädchen. Auch die 15-jährige Kim Schmidt könnte sich später einen Beruf vorstellen, der mit Tieren zu tun hat – oder mit Computern. Im Rahmen des Schulpraktikums der Oberschule Varrel ergatterte Kim einen Praktikumsplatz

auf der zu Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl gehörenden Ballermann Ranch in Blockwinkel. Hier war die junge Oberschülerin den Aiderbichl-Mitarbeiterinnen in den roten Jacken eine große Hilfe. Da Kim gemeinsam mit ihrer Mutter selbst stolze Besitzerin eines Pferdes ist, kannte sie sich mit Stallarbeiten bereits aus. Neben der Pflege von Pferden und Ponys sowie der Begleitung der Tiere bei Tierarztbesuchen, gehörte auch das Misten und Reinigen der Stallungen und Boxen zur täglichen Arbeitsroutine.

Highlight der Praktikumszeit aber waren die Dreharbeiten über das kleine Fohlen TESSA, welches mit einer schiefen Nase auf die Welt gekommen ist und nur Dank der Unterstützung vieler Tierfreunde eine teure Operation erhielt, die ihr nun ein glückliches Pferdeleben mit ihrer Mama auf der Ballermann Ranch ermöglicht.

Ihrer Erlebnisse auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen und viele Infos zum spannenden aber auch arbeitsintensiven Beruf des Tierpflegers hat Kim Schmidt auf ihrem Praktikumsstand in der Oberschule unter dem Titel “Heimat der geretteten Tiere” ausgestellt und interessierte Besucher umfassend informiert. Für dieses großartige Engagement erhielt Kim nicht nur den herzlichen Dank der Gutsleiterin der Ballermann Ranch, Annette Engelhardt, sondern auch mit 48 von 50 Punkten ein “sehr gut” der Oberschule Varrel.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.