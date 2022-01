Ein psychologisches Märchen für Erwachsene

In vier verschiedenen Klöstern in Norddeutschland habe ich an Schweige-Seminaren teilgenommen und immer wieder beobachtet, wie heilsam die Atmosphäre in diesen alten Gotteshäusern ist.

Mir kam es so vor, als ob dort Engel anwesend sind und den Menschen neue Gedanken einflüstern. Gerade in einem Schweige-Kloster nehmen wir unseren Gedanken besonders aufmerksam wahr. Es ist ja nun mal so, nur wenn wir schweigen, können wir richtig zuhören.

In meinem psychologischen Märchen für Erwachsene treten etwa 20 Menschen aus den verschiedensten Berufen und Lebenssituationen auf, die sie mit Hilfe von zwei Engeln gedanklich bearbeiten. In fast allen geschilderten Fällen finden die Menschen eine Verbesserung ihrer Situation, die sie als echten Gewinn mit nach Hause nehmen können.

Da gibt es den Fall der aufopfernden Tochter, die ihren kranken Vater pflegt und dabei ihr eigenes Leben vergisst. Ein anderer Fall schildert einen Handwerksmeister, der keinen Nachfolger findet oder eine Oberschwester, die von einer Karriere träumt, sich aber gleichzeitig davor fürchtet.

Die Leserinnen und Leser erfahren durch die Engel im Kloster, was die beschriebenen Menschen wirklich denken, was sie antreibt und was sie zögern lässt. Die Geschichten enthalten viele Anregungen, die auch auf andere Lebenssituationen übertragbar sind. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und mit Zeichnungen liebevoll illustriert. Sie regen zum Innehalten und zum Nachdenken an.

Dieses Märchen für Erwachsene hat 249 Seiten und ist bei Amazon Kindle Edition für 3,99 Euro als E-Book erhältlich und auf jedem Smartphone lesbar. Eine entsprechende App gibt es kostenlos bei Amazon. Eine Ausgabe als Taschenbuch ist für 9,95 Euro zu bekommen. www.amazon.de/dp/1707761868/ref=pd_ecc_rvi_1

Der Autor, Dr. Joachim von Hein aus Bochum, hat Wirtschaftsgeschichte und Organisationspsychologie studiert und arbeitet heute als freiberuflicher Ghostwriter für Unternehmens- oder Vereinsgeschichte(n). www.jvhein.de

