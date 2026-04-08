Ein Robotik-Experte und das BINGO Prinzip

Keynote Speaker und Autor Peter Stellbrink zeigt in seinem Bestseller die Boxprinzipien mit Strategien für Manager in der Ära von Robotik und KI.“

Vom Neandertal in die Zukunft: Robotik-Experte veröffentlicht Management-Buch auf Basis von Boxprinzipien

Peter Stellbrink, bekannt als „Der Robonetiker“, verbindet in „The BINGO Principle“ Jahrzehnte Robotik- und KI-Erfahrung mit den Werten des Boxsports – und liefert damit ein Framework für Führung in Zeiten von VUCA, Disruption und Transformation. Das Buch schoss direkt in die Amazon Top 100.

80 Prozent aller Transformationsprojekte scheitern. Nicht an der Technologie. Nicht an der Strategie. Sondern an Führung unter Druck. Dies trifft einen Nerv bei Führungskräften, Unternehmern und allen, die in der neuen Zeit der Robotik und Künstlichen Intelligenz Stabilität und Orientierung suchen.

Seine zentrale Botschaft: Diese Zeitenwende kann nur durch die agierenden Menschen gesteuert und gelenkt werden. Keine Technologie ersetzt Führung. Kein Algorithmus ersetzt Verantwortung.

Was Peter Stellbrink von anderen Managementautoren unterscheidet, ist seine einzigartige Expertise im Bereich Robotik und KI und Management.

Er weiß, was Technologie kann und was sie nicht kann. Er weiß, wo Maschinen an ihre Grenzen stoßen und wo der Mensch übernehmen muss.

Das Buch liefert keine graue Theorie, sondern konkrete Pläne und anwendbare Strategien. 16 Kapitel, über 200 Seiten, mit persönlichen Stories aus dem Ring und dem Boardroom.

„The BINGO Principle – Managing Business, Managing Life, By Boxing Principles“ von Peter Stellbrink ist ab sofort auf Amazon erhältlich. Weitere Informationen, Keynote-Buchungen und Materialien unter: www.the-bingo-principle.com

E-Mail: peter.stellbrink@brain-s-park.com

Web: www.the-bingo-principle.com

Unternehmen: Brain-s-Park

ÜBER PETER STELLBRINK

Peter Stellbrink, bekannt als „Der Robonetiker“, ist Unternehmer, Keynote Speaker und Autor an der Schnittstelle von Robotik, Künstlicher Intelligenz und Leadership. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Industrie, Top-Managementpositionen bei führenden Roboterherstellern und als Gründer von Brain-s-Park verbindet er technologische Expertise mit einem tiefen Verständnis für menschliche Führung. Sein Framework „Das BINGO-Prinzip“ überträgt die zeitlosen Disziplinen des Boxsports auf modernes Management und bietet Führungskräften konkrete Werkzeuge für Performance unter Druck.

Robotik und KI Consulting

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