Ein Satz der für Unternehmer alles verändert

TV Link startet kostenlosen Klarheitskurs für Unternehmer und KMU

Werbung wirkt nicht? Vielleicht ist nicht der Kanal schuld, sondern der Satz.

Mit dem kostenlosen 5-Tage-Klarheitskurs „Klarheit vor Reichweite“ hilft TV-Experte Axel Link Unternehmern und KMU, ihre Werbebotschaft so zu schärfen, dass Kunden in wenigen Sekunden verstehen, warum sie gerade dieses Unternehmen wählen sollten.

Köln, 18.05.2026 – Viele Unternehmen investieren in Werbung, Social Media, Website, Anzeigen, Sponsoring oder regionale Sichtbarkeit. Doch eine entscheidende Frage bleibt oft unbeantwortet:

Können Kunden in einem einzigen klaren Satz verstehen, wofür dieses Unternehmen steht?

Genau hier setzt der neue kostenlose 5-Tage-Klarheitskurs „Klarheit vor Reichweite“ der TV Link GmbH an. Der Kurs richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige und KMU, die ihre Positionierung und Werbebotschaft klarer, verständlicher und unterscheidbarer machen wollen.

Denn mehr Reichweite allein löst kein Kommunikationsproblem.

„Viele Unternehmen glauben, sie müssten einfach sichtbarer werden. Aber wenn die Botschaft nicht klar ist, wird durch mehr Werbung nur die Unklarheit größer“, sagt Axel Link, Geschäftsführer der TV Link GmbH und seit über 40 Jahren in der TV- und Medienbranche aktiv. „Bevor ein Unternehmen Geld in Reichweite investiert, sollte es wissen, was genau es sagen will – und warum Kunden gerade dieses Unternehmen wählen sollten.“

In fünf Tagen zum ersten Nr.-1-Satz

Im kostenlosen Klarheitskurs entwickeln die Teilnehmer Schritt für Schritt eine erste Arbeitsfassung ihres sogenannten Nr.-1-Satzes.

Dieser Satz soll klar machen:

für wen das Unternehmen da ist,

welches Problem es löst,

welches Ergebnis Kunden erwarten können,

worin der Unterschied zum Wettbewerb liegt,

und wofür das Unternehmen in seiner Region stehen will.

Der Kurs besteht aus fünf kurzen Videoeinheiten mit begleitenden Arbeitsblättern.

Der Ablauf des Klarheitskurses

Tag 1: Der Klarheits-Schock

Die Teilnehmer prüfen ihre aktuelle Unternehmensbotschaft und erkennen, ob sie wirklich verständlich ist – oder nur professionell klingt.

Tag 2: Die Big Idea

Es geht um den zentralen Gedanken, für den ein Unternehmen stehen kann.

Tag 3: Wunschkunde und Region

Die Teilnehmer schärfen, für wen sie wirklich relevant sein wollen und in welchem Markt sie als erste Wahl wahrgenommen werden möchten.

Tag 4: Warum Sie – und nicht der andere?

Der Blick geht auf den Wettbewerb. Welche Aussagen sind austauschbar? Was macht das Unternehmen wirklich anders?

Tag 5: Der Nr.-1-Satz

Alle Bausteine werden zu einer klaren Arbeitsfassung zusammengeführt.

Warum Klarheit Werbegeld sparen kann

Viele regionale Unternehmen werben mit Aussagen wie „Qualität und Service“, „langjährige Erfahrung“, „individuelle Lösungen“ oder „kompetente Beratung“. Das Problem: Genau das sagen viele andere auch.

„Wenn der Wettbewerb denselben Satz verwenden könnte, ist die Botschaft noch nicht stark genug“, erklärt Axel Link. „Kunden brauchen schnell eine Antwort auf die Frage: Warum dieses Unternehmen – und nicht ein anderes?“

Der Klarheitskurs soll Unternehmern helfen, aus allgemeinen Formulierungen herauszukommen und eine Botschaft zu entwickeln, die konkreter, menschlicher und merkfähiger ist.

Vom kleinen Satz zur großen Wirkung

TV Link verbindet das Thema Klarheit mit dem Gedanken, dass starke Werbung nicht beim Medium beginnt, sondern bei der Botschaft.

„TV, Streaming, Social Media oder Online-Anzeigen können eine klare Botschaft verstärken“, sagt Link. „Aber sie machen eine unklare Botschaft nicht automatisch besser. Deshalb kommt zuerst Klarheit – dann Reichweite.“

Der kostenlose Kurs ist damit auch ein Einstieg für Unternehmen, die später größer sichtbar werden wollen, etwa über regionale TV- und Streaming-Formate.

Teilnahme kostenlos

Der 5-Tage-Klarheitskurs „Klarheit vor Reichweite“ ist kostenlos.

Teilnehmer erhalten täglich ein kurzes Video und ein Arbeitsblatt. Der Zeitaufwand liegt bei etwa 15 bis 20 Minuten pro Tag.

Anmeldung unter:

Zitat für Redaktionen

„Viele Unternehmen haben kein Reichweitenproblem, sondern ein Klarheitsproblem. Wenn Kunden nicht sofort verstehen, warum sie gerade dieses Unternehmen wählen sollten, verpufft Werbung. Genau deshalb gilt: Klarheit vor Reichweite.“

Axel Link, Geschäftsführer TV Link GmbH

Über TV Link

Die TV Link GmbH unterstützt Unternehmer und KMU dabei, ihre Werbebotschaft zu schärfen und regional sichtbar zu werden. Geschäftsführer Axel Link ist seit über 40 Jahren in der TV- und Medienbranche aktiv und verbindet strategische Klarheit mit TV-, Streaming- und Big-Screen-Kommunikation für mittelständische Unternehmen.

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Axel Link

Die TV Link GmbH ist Spezialist für Video-Marketing und Video-Produktion seit 1989 und gehört zu den Video-Marketing Pionieren Deutschlands. 2025 und 2026 wurde TV Link von RTL zum Partner des Jahres gewählt.

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