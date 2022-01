Tragödie in Kasachstan

Die Situation in Kasachstan ist in den ersten Tagen des Jahres 2022 extrem angespannt. Nach den Weihnachtsfeiertagen kam es in mehreren Regionen des Landes als Reaktion auf die Preiserhöhungen für Flüssiggas zu Protesten. Besonders laut wurden die Bewohner des Mangistaus-Gebiets und von Almaty. Am selben Tag wurden alle Forderungen der Bürger erfüllt.

In den meisten Gebieten und Städten, in denen Massenversammlungen stattfanden, wurden sie innerhalb von ein bis zwei Tagen sicher beendet. Die mit friedlichen Reden beginnende Kundgebung in Almaty entwickelte sich jedoch zu einem organisierten Angriff terroristischer Gruppen. Die Menschen in der Menge riefen dazu auf, Waffen in die Hand zu nehmen.

Die radikalen Elemente, so die Demonstranten selbst, sahen aus wie Kasachen, kommunizierten aber in einer Mischung aus Arabisch und Farsi miteinander. Sie waren es, die begannen, die im Voraus mitgebrachten Schusswaffen in organisierter Weise direkt aus dem Kofferraum der Autos an den „heißesten“ Stellen zu verteilen. All dies zeugt von einem sorgfältig durchdachten Plan und einer klaren Organisation des Angriffs: Im Zuge ihrer Aktionen wurden nicht nur Objekte von strategischer Bedeutung, Gebäude der Stadtverwaltung (Akimats), republikanische Fernsehsender, Waffen- und Lebensmittelgeschäfte, Einkaufsmöglichkeiten Zentren wurden beschädigt, aber auch Zivilisten, mit denen sich die Banditen bei einem Schusswechsel mit der Polizei deckten.

Es ist erwähnenswert, dass die Bürger gemäß den geltenden Gesetzen des Landes den Behörden den Ort und die Uhrzeit einer friedlichen Demonstration mitteilen, aber selbst im Falle einer spontanen Kundgebung verwenden die Strafverfolgungsbehörden keine Waffen, um die Demonstration zu zerstreuen Demonstranten, die sich auf Aufklärungsarbeit und den Schutz unbeteiligter Bürger beschränken.

Da sich die Situation in anderen regionalen Zentren destabilisierte, wurde beschlossen, den Ausnahmezustand im Land zu verhängen. Am selben Tag sperrten die Behörden den Zugang zum Internet, um neue Aufrufe zu destruktiven Aktionen zu vermeiden.

Das hohe Organisations-, Bewusstseins- und Bereitschaftsniveau der Hooligan-Elemente, so der Präsident, zeuge nicht nur von dem sorgfältig durchdachten und finanziell motivierten Vorgehen der Verschwörer, sondern auch davon, dass sie ernsthafte Erfahrungen gemacht haben Ausbildung im Ausland. Am selben Tag übernahm das Staatsoberhaupt die Befugnisse des Vorsitzenden des Sicherheitsrates des Landes und bekundete seine Absicht, so hart wie möglich vorzugehen.

Augenzeugen zufolge waren die Menschen, die zur Kundgebung in Almaty kamen, für das Wetter in der südlichen Region zu warm gekleidet. In der Menge waren deutliche Anführer zu sehen, die die begangenen Unruhen befehligten: Zunächst wurden Videoüberwachungskameras beschädigt, Feuerwehrautos und Krankenwagen niedergebrannt. Die Angreifer kannten die Lage wichtiger Objekte der Stadt genau und gingen gezielt zu ihnen, zerstörten dabei Geschäfte und andere kleine Geschäfte, von denen die Wirtschaft des Landes tatsächlich lebt.

Angesichts der aktuellen Situation beschloss der Präsident, bei den Staats- und Regierungschefs der CSTO Collective Security Treaty Organization, einer Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, die gemeinsame Maßnahmen zur Schaffung eines Systems kollektiver Sicherheit, zum Schutz der Unabhängigkeit, der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität der Mitgliedstaaten ergreift, um Hilfe bei der Überwindung der terroristischen Bedrohung zu bitten.

Laut zahlreichen kasachischen und internationalen Experten ist die Entscheidung des kasachischen Staatschefs in dieser Situation die einzig richtige. Ein strategischer Schritt, beruht nicht nur auf dem Ziel, überlegenheit in der Machete über die Terroristen, sondern auch die gemeinsame Vorbereitung der Kollektiven Kräfte der operativen Reaktion der CSTO

. Jedes Jahr werden die Aufgaben von CSTO in verschiedenen Formaten von speziellen Übungen erfüllt. Das heißt, CSTO ist territorial näher an Kasachstan, was sicherlich im Zeitrahmen eine Rolle spielt. Sie werden auch durch langfristige Zusammenarbeit geprüft, wodurch eine koordinierte Koordinierung der Aktionen möglich ist.

Zweitausend CSTO-Friedenstruppen erfüllten die Funktion der Deckung und Unterstützung, des Schutzes von Regierungsinstitutionen und der Beratungsarbeit, dank derer die Behörden des Landes die Möglichkeit hatten, Strafverfolgungsbeamte und das Militär zur Bekämpfung von Terroristen zu entsenden. Den Friedenstruppen selbst wurde befohlen, das Feuer nur zu eröffnen, wenn sie angegriffen wurden, sodass die verbreiteten Informationen über ihre Beteiligung an den Feindseligkeiten nicht wahr sind.

Im Moment hat sich die Situation im Land stabilisiert. Laut Kassym-Schomart Tokajew zeige die Einführung des Ausnahmezustands Wirkung, und im ganzen Land werde die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit wiederhergestellt. Auf einer außerordentlichen Online-Sitzung des Kollektiven Sicherheitsrates der CSTO, die am 10. Januar stattfand, präsentierte Kassym-Jomart Tokayev alle Daten zu den Ereignissen in Kasachstan und stellte fest, dass die CSTO ihre Relevanz und Wirksamkeit als maßgebliche militärpolitische Organisation unter Beweis gestellt habe , ein wirklich funktionierender Mechanismus zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit der Teilnehmerstaaten.

Tatsächlich ist dies das erste Mal, dass das Friedenssicherungspotenzial der CSTO tatsächlich genutzt wurde, um die Sicherheit, Stabilität und Integrität eines der Mitgliedsstaaten zu gewährleisten. Für uns ist nicht nur die militärische, sondern vor allem die moralische Unterstützung der CSTO Partner von grundlegender Bedeutung“, betonte Kassym-Schomart Tokajew.

Übrigens, trotz zahlreicher Streitigkeiten und Desinformationen zum Thema der Besetzung Kasachstans durch CSTO wird in ein paar Tagen der Abzug der Truppen aus dem Land abgeschlossen – ihre Mission, so glaubt der Präsident, haben sie erfüllt. Außerdem ist es seltsam, Menschen, die von den Behörden selbst um Hilfe gerufen wurden, als Besetzer zu bezeichnen.

Am wichtigsten ist, dass sich in diesem Moment die alte kasachische Tradition der gegenseitigen Unterstützung manifestiert, wenn die Steppenvölker als Einheitsfront aufstehen, um ihre Heimat gegen einen gemeinsamen Feind zu verteidigen. Fürsorgliche Bürger standen Seite an Seite mit Polizei und Militär in den Reihen des Volkskommandos, um Verwaltungen und strategische Einrichtungen zu schützen, auch in den Städten, in denen die Lage ruhig ist. Vielleicht ist dies ein Indikator für den Zusammenhalt, den sie in diesem einst friedlichen Staat so sehr zu untergraben versuchen.

Wie die Geschichte zeigt, ziehen solche Proteste und Terroranschläge immer mindestens eine Reihe von Reformen nach sich, höchstens aber totale Veränderungen im politischen System des Landes. Die ersten Reformen, in einigen Aspekten grundlegend, hat der Präsident von Kasachstan bereits angekündigt. Ihnen werden sicherlich Veränderungen in Politik und Gesellschaft folgen. Wenn es einen pragmatischen und weitsichtigen gibt, erleidet das Land nach solchen Ereignissen minimale Verluste, und Kasachstan hat einen solchen Leader und Präsident. Und dank seiner schnellen Reaktion, seines strategischen Denkens und seiner vollständigen Kontrolle über die Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass Kasachstan aus den Folgen der „Tragödie von Almaty“ als ein stärkerer Staat hervorgehen wird, als es jetzt ist.

