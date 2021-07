Ein starkes Doppel für Ihren B2B Marketing Erfolg

“Achilles – Management & Marketing Consulting” und “Deal Closer” arbeiten zusammen

Wir suchen ein Unternehmen, welches bereit ist, mit uns ein Pilotprojekt von der Dauer eines Monats zu starten um via unseres Deal Closer Modells mit einer persönlichen Vertriebsassistenz neue Kundentermine zu erhalten!

Das Pilotprojekt wird durch Achilles – Management & Marketing Consulting gesponsert.

Das hört Ihr Geschäft gerne: Achilles – Management & Marketing Consulting wird Franchisenehmer von Deal Closer in der Südostschweiz! Das Deal Closer-Modell generiert Termine für Unternehmen im B2B-Bereich. Und zwar hauptsächlich durch die Kontaktaufnahme mit den Zielgruppen und Verantwortlichen über Social-Media-Kanäle und physischen Vertrieb.

Dank der Kombination von smartem “Social Selling” mit datengesteuertem E-Mail-Marketing erhöht Achilles – Management & Marketing Consulting seine starke Performance weiter: Als Management & Marketing Consulting betreuen und beraten wir Kunden aller Branchen, die sich mit Performance-, Online-, Daten- und Sales-Marketing beschäftigen.

Was wir Ihnen neu und einzigartig bieten, sind reale Vertriebsassistenzen. Denn Deal Closer arbeitet weder mit Bots noch mit Standardchats. Wir setzen auf individuelle Antworten und persönliche Kontakte. Als Kunde erhalten Sie tägliche relevante Kontakte und Termine – mit neuen Interessenten für Ihr Angebot.

Deal Closer hat bereits mit über 700 CEOs gesprochen und beherrscht die Herausforderungen des physischen Vertriebs in der digitalen Welt. Diese Expertise wird von Geschäftsführern geschätzt, darauf bauen wir bei Achilles – Management & Marketing Consulting auf.

Mit Empathie und Geschick finden wir den richtigen Moment für ein Gespräch. Und bleiben bis zum Wunschtermin für Sie am Ball. Wir chatten, mailen, telefonieren und zoomen, je nach Lieblingskanal der Interessenten.

Lernen Sie Achilles – Management & Marketing Consulting und Deal Closer kennen. Und gewinnen auch Sie täglich neue Chancen für Ihr Angebot.

Bewerbung als Unternehmen für das Pilotprojekt :

www.the-dealcloser.ch

ACHILLES – MANAGEMENT und MARKETING CONSULTING

UNTERNEHMERPORTRAIT

Achilles – Management und Marketing Consulting betreut und berät als Consulting Unternehmen Kunden aus allen Branchen, welche sich mit Performance-, Online-, Datengesteuertes-, und Sales fokussiertes- Marketing beschäftigen.

Das Team besteht aktuell aus 6 Mitarbeitern und wird per Ende 2021 auf 7 Mitarbeiter wachsen.

MANAGEMENT-BERATUNG MIT AUSGEPRÄGTER TECHNOLOGIE-KOMPETENZ

Achilles – Management und Marketing Consulting ist eine Management-, Marketing Beratung mit einem starken Technologieansatz. Klassisches Management Consulting mit hoher Technologiekompetenz und querdenkende Marketingansätze in einem vereint.

Ihr Leistungsschwerpunkt liegt im Bereich der digitalen Transformation: Achilles – Management und Marketing Consulting hilft Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, ihre Geschäftsmodelle und operativen Prozesse mit modernster Kommunikations- und Informationstechnologie an die Wettbewerbsbedingungen und Kundenanforderungen der digitalisierten, globalisierten Ökonomie anzupassen.

VOM KONZEPT BIS ZUR IMPLEMENTIERUNG

Mit einem Beratungsansatz “Beyond Consulting” arbeitet Achilles – Management und Marketing Consulting mit einem weiterentwickelten Beratungsmodell und passt dieses an heutige und künftige Digitalisierungsanforderungen an. Dies beinhaltet etwa, dass Top-Beratung das Spektrum von Innovation zur Implementierung abdeckt. Zukunftsweisende Digitalberatung erfordert mehr und mehr Technologie-Expertise und ein hohes Maß an Agilität, das die flexible, aber passgenaue Vernetzung von Experten gerade für komplexe, digitale Ökosysteme miteinschließt. Gleichzeitig wird es in der digitalen Beratung zunehmend wichtiger, die Kunden von der Innovation über Prototyping bis hin zur Implementierung zu begleiten.

Wir messen uns selbst am Erfolg unserer Kunden!

Mehr: https://the-marketing-gentleman.com/presse/

Kontakt

Achilles – Management & Marketing Consulting

Sandro Achilles

Hardturmstrasse 161

8005 Zürich

+41764547260

presse@achilles-managementconsulting.ch

http://www.achilles-managementconsulting.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.