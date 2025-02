Ein Streifzug durch extravagante Wellness-Oasen: Kraft tanken und genießen in der Capital Region USA

Die Hauptstadtregion Amerikas, die Capital Region USA, glänzt nicht nur mit faszinierender politischer und kultureller Vielfalt, sondern bietet abseits des Trubels einige ganz besondere Wellness-Oasen. Sie sind Refugien, in denen man nach einem intensiven Stadtbummel oder auf einer Rundreise Körper und Geist verwöhnen lassen kann – etwa inmitten der Hauptstadt Washington, DC, in Virginias malerischer Bergwelt oder an den ruhigen Ufern Marylands.

Sweet dreams are made of this: Tiefenentspannt und aktiv

Nach umfassender Renovierung erstrahlt das luxuriöse Hotel Salamander Washington, DC seit Kurzem in neuem Glanz und präsentiert im Salamander Spa ganz besondere Wellness-Momente. Dabei wird in den 14 Behandlungsräumen auf zwei weitläufigen Etagen viel geboten: von Beauty-Anwendungen und der harmonischen Paarmassage Time for Two über feudale Behandlungen mit goldhaltigen Ölen bis hin zu wohltuenden Treatments mit Himalaya-Salzsteinen. Als Highlight für gestresste Zeitgenossen gilt die Sweet Dreams Massage, die mit CBD- und Lavendelölen in einen Zustand tiefster Entspannung führt. Wer wieder auf Touren kommen möchte, trainiert im hauseigenen Fitnesscenter, besucht den Pool oder schnappt sich ein kostenfreies Cruiser-Bike und erkundet die Umgebung des Salamander Washington, DC wie das junge Stadtviertel The Wharf, das Tidal Basin oder die National Mall.

Persönliche Screenings und nachhaltige Erlebnisse

Im Herzen der malerischen Blue Ridge Mountains im Süden Virginias kombiniert das Eupepsia Wellness Resort moderne Erholung mit traditionellen Heilmethoden. Die Anlage zählt zu den renommiertesten Wellnesstempeln des Landes und wurde schon sechsmal in Folge von den Lesern der Zeitung USA Today zu einem der besten Retreats in den USA gekürt. Kein Wunder, denn Fachleute führen auf Wunsch individuelle Screenings und Analysen bei den Gästen durch, so dass sich die Anwendungen optimal zusammenstellen lassen. Das Angebot ist vielfältig, etwa mit revitalisierenden Sitzungen in Strömungsbecken und auf Unterwasserlaufbändern oder auf den Hydro-Spa-Bikes mit Massagedüsen für Fitness und Entspannung. Die traumhafte Aussicht in die Natur ist dabei allgegenwärtig. Für ein Detox-Relaxen steht das Himalayan Salt Chalet bereit, dessen beheizte Kalksteinstühle auch dem Bewegungsapparat guttun. Bei all dem legt das Eupepsia Wellness Resort ein großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Die Farm baut Gemüse, Kräuter und Pflanzen aus der Ayurveda-Heilkunde an, produziert eigene Molkereiprodukte und bereitet in der Backstube Brot sowie unzählige weitere Leckereien zu.

Wellness in historischem Ambiente direkt am Wasser

An den beschaulichen Ufern der Chesapeake Bay in der charmanten Kleinstadt St. Michaels, rund eine Autostunde von Marylands Hauptstadt Annapolis entfernt, liegt das ehrwürdige Inn at Perry Cabin. Ein Veteran der Marine gestaltete einst das Herrenhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert um, wobei er sich von der Kapitänskajüte der USS Niagara, auf der er im Krieg von 1812 gedient hatte, inspirieren ließ. Heute erleben die Gäste das Inn at Perry Cabin als stilvolle Oase der Ruhe in historischem Ambiente. Das luxuriöse Spa mit seinen sieben Behandlungsräumen und Dampfbädern bietet dabei einen entspannenden Blick aufs Wasser. Die exklusive Boutique lädt zum Stöbern ein, und in den Sommermonaten lassen sich einige Bahnen im Außenpool ziehen. Das breite Verwöhnangebot beinhaltet auch spezielle Anwendungen für Schwangere oder Akupunkturen aus der traditionellen chinesischen Medizin.

Die US-Hauptstadt Washington, DC und die angrenzenden Bundesstaaten Maryland und Virginia gehören zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

